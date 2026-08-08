Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Việt Nam hạ Campuchia 3-1 ở ASEAN Cup 2026 Cú đúp vào lưới Campuchia giúp tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam hiên ngang tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A, mà còn là sân khấu riêng để Nguyễn Đình Bắc khẳng định giá trị. Sau những áp lực tâm lý từ bài học khắc nghiệt của ban huấn luyện, tiền đạo sinh năm 2004 đã đưa ra câu trả lời đanh thép nhất bằng một màn trình diễn bùng nổ.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Bài học đắt giá từ băng ghế dự bị

Để thấy hết giá trị trong hai bàn thắng của Đình Bắc, cần nhìn lại thời điểm một tuần trước đó. Trong trận hòa bế tắc trước Singapore, chân sút thuộc biên chế CAHN bất ngờ bị HLV Kim Sang-sik rút ra khỏi sân ngay ở phút 40. Quyết định thay người sớm dù anh từng lập hat-trick ở lượt trận ra quân là gáo nước lạnh dội vào sự tự tin của cầu thủ 22 tuổi, xuất phát từ lối chơi mang nhiều tính cá nhân và chưa tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật.

Thời điểm đó, chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn tuyên bố rằng hiệu quả tập thể luôn phải đặt lên hàng đầu. Quyết định cứng rắn này không nhằm mục đích trừng phạt, mà là bài học quan trọng giúp ngôi sao trẻ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong hệ thống vận hành chung.

Màn tái xuất ấn tượng và khoảnh khắc bùng nổ

Nghệ thuật đắc nhân tâm của HLV Kim Sang-sik thể hiện ở việc ông không cất Đình Bắc trên băng ghế dự bị. Ông tiếp tục trao cơ hội đá chính cho anh trong trận gặp Indonesia. Dù không ghi bàn ở trận thắng 3-0 đó, sự nhiệt huyết và khả năng di chuyển thông minh của Đình Bắc đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội khai thác.

Đến cuộc đối đầu với Campuchia, mọi sự kìm nén đã biến thành màn thể hiện đỉnh cao. Phút 18, Đình Bắc thực hiện pha đột phá táo bạo giữa vòng vây của bốn cầu thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số. Đến phút 89, nhận đường phất bóng tinh tế từ tuyến dưới, anh bứt tốc xé gió rồi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Salim Koy, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội nhà.

HLV Kim Sang-sik hướng Đình Bắc vươn tầm châu lục. Ảnh: VFF

Khát vọng vươn tầm châu lục

Với 5 pha lập công, Nguyễn Đình Bắc đã vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về sự tiến bộ của học trò, đồng thời hé lộ kỳ vọng lớn hơn mà ông dành cho anh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh ông không muốn Đình Bắc dừng lại ở quy mô giải đấu Đông Nam Á, mà mục tiêu dài hạn phải là các đấu trường lớn ở cấp độ châu lục. Bài học từ sự nghiêm khắc, sức ép dư luận cùng bản lĩnh vượt khó đang nhào nặn nên một Đình Bắc trưởng thành, sẵn sàng trở thành trụ cột gánh vác hàng công tuyển Việt Nam trong tương lai.