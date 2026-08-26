Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đua danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình Bộ đôi tuyển Việt Nam Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng sở hữu 5 bàn thắng, tạo nên cuộc đua Chiếc giày vàng đầy kịch tính trước thềm chung kết lượt về.

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở chiếc cúp vô địch mà còn ở cuộc cạnh tranh nội bộ cho danh hiệu Vua phá lưới. Cả hai chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đều đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với cùng 5 pha lập công.

Xuân Son tiếp tục góp công lớn giúp Việt Nam tiến gần ngôi vương. Ảnh: VFF.

Sự bùng nổ của hai mũi nhọn tấn công tuyển Việt Nam

Chiến thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi đã mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò đội tuyển Việt Nam, đồng thời phản ánh sức mạnh tấn công vượt trội xuyên suốt giải đấu. Trong hệ thống vận hành đó, Đình Bắc và Xuân Son đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc đang trải qua một giải đấu thăng hoa nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Không chỉ có 5 bàn thắng, tiền đạo trẻ này còn đóng góp 3 đường kiến tạo, trở thành mắt xích có tầm ảnh hưởng sâu rộng lên mặt trận tấn công. Ở chiều ngược lại, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son thể hiện bản năng săn bàn sắc bén trong vòng cấm với 5 bàn thắng mang tính chất định đoạt thế trận.

Đình Bắc đang có một giải đấu đầy hiệu quả. Ảnh: VFF.

Kịch bản nhận giải và áp lực bám đuổi từ đối thủ

Theo quy định của ban tổ chức, nếu Đình Bắc và Xuân Son tiếp tục có số bàn thắng ngang nhau sau trận chung kết lượt về, cả hai sẽ cùng nhận danh hiệu Chiếc giày vàng mà không cần xét tới các chỉ số phụ.

Dù vậy, cuộc đua cá nhân này vẫn còn biến số đến từ phía đối diện. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai của đội tuyển Thái Lan đã có 4 bàn thắng và là mối đe dọa trực tiếp nếu tiếp tục nổ súng tại Mỹ Đình. Trong khi đó, các chân sút khác cùng sở hữu 4 bàn như Mitchell Baker (Indonesia), Win Naing Tun (Myanmar) hay Ilhan Fandi (Singapore) đã không còn khả năng nâng cao thành tích do đội tuyển của họ đã dừng bước.

Cầu thủ Đội tuyển Số bàn thắng Trạng thái Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 5 (3 kiến tạo) Còn thi đấu Nguyễn Xuân Son Việt Nam 5 Còn thi đấu Teerasak Poeiphimai Thái Lan 4 Còn thi đấu Mitchell Baker Indonesia 4 Đã bị loại Win Naing Tun Myanmar 4 Đã bị loại Ilhan Fandi Singapore 4 Đã bị loại

Hỏa lực đa dạng hướng tới ngôi vương Đông Nam Á

Bên cạnh phong độ xuất sắc của hai tiền đạo chủ lực, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam còn đến từ sự đa dạng ở các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên đều đã đóng góp mỗi người 2 pha lập công tại giải. Bên phía Thái Lan, chân sút trẻ Yotsakorn Burapha cũng đang có 2 bàn thắng.

Trận chung kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 tối nay sẽ là cột mốc quyết định ngôi vị quán quân khu vực, đồng thời định đoạt chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.