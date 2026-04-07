Nguyễn Hai Long và cuộc chiến vị trí tại tuyển Việt Nam: Không ngại dàn sao nhập tịch Trong đợt tập huấn tại Incheon, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định sự tự tin trước làn sóng cầu thủ nhập tịch, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bắt đầu hành trình chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng buổi tập đầu tiên tại Incheon, Hàn Quốc vào chiều ngày 3/7. Đây là giai đoạn then chốt để huấn luyện viên Kim Sang-sik sàng lọc lực lượng và xây dựng bộ khung tối ưu cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Sự tự tin trước làn sóng cầu thủ nhập tịch

Một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm nhất của dư luận hiện nay là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trong thành phần đội tuyển. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định đây là tín hiệu tích cực cho sức mạnh chung của tập thể.

Chia sẻ trước buổi tập, Hai Long nhấn mạnh: "Tôi cũng như các đồng đội không cảm thấy áp lực. Tất cả đều cố gắng thể hiện tốt nhất vì mục tiêu chung của đội tuyển. Sự cạnh tranh sẽ giúp đội tuyển ngày càng mạnh hơn". Quan điểm này cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh của các nội binh, khi họ sẵn sàng bước vào cuộc đua sòng phẳng để giành suất đá chính.

Nguyễn Hai Long sẵn sàng cạnh tranh với dàn sao nhập tịch. Ảnh: VFF

Chiến lược chuẩn bị tại Incheon

Việc lựa chọn Incheon làm điểm dừng chân cho chuyến tập huấn không phải là ngẫu nhiên. Theo Hai Long, điều kiện thời tiết, sân bãi và chế độ dinh dưỡng tại đây vô cùng thuận lợi, gợi nhớ đến những thành công của đội tuyển trong các kỳ tập huấn trước đó tại xứ sở kim chi.

Để kiểm chứng phong độ và tính gắn kết trong lối chơi, Ban huấn luyện đã sắp xếp ba trận đấu tập với các đối thủ có độ khó tăng dần từ hệ thống giải chuyên nghiệp Hàn Quốc:

Siheung FC: Đại diện từ K.League 3 (thi đấu ngày 5/7).

Đại diện từ K.League 3 (thi đấu ngày 5/7). Yongin FC: Đối thủ đến từ K.League 2.

Đối thủ đến từ K.League 2. Gangwon FC: Thử thách cực đại từ đấu trường cao nhất K.League 1.

Những trận đấu này được kỳ vọng sẽ giúp ông Kim Sang-sik đánh giá chính xác khả năng thích nghi của từng cá nhân, đặc biệt là sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ kỳ cựu và các nhân tố mới.

Lộ trình hướng tới ASEAN Cup 2026

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để thực hiện bước tổng duyệt cuối cùng bằng trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện chốt danh sách chính thức trước khi di chuyển sang Timor Leste cho trận ra quân tại bảng đấu.

Với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị bài bản, Nguyễn Hai Long và các đồng đội đang đặt kỳ vọng lớn vào việc tái lập kỳ tích tại đấu trường khu vực, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ Đông Nam Á.