Bố chồng bà Lương Thị Hằng được công nhận là người có công với cách mạng theo Quyết định công nhận cán bộ cũ ngày 02/7/1985 của Thành ủy Hải Phòng, xác nhận hoạt động cách mạng từ tháng 8/1944.

Năm 1976, bố chồng của bà Hằng mua nhà đất tại TP. Hải Phòng và sử dụng ổn định đến khi mất vào năm 2013. Do thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án nên gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi bố chồng qua đời, nhà đất do chồng bà Hằng (là một trong những người thừa kế) quản lý, sử dụng.

Bà Hằng hỏi, bố chồng bà là người có công với cách mạng thì khi Nhà nước thu hồi toàn bộ nhà đất nêu trên, gia đình bà có được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất dành cho người có công với cách mạng hay không?

Gia đình bà có được bồi thường toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất, hay phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi nhận bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành không?

Về vấn đề này, Thuế thành phố Hải Phòng có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025) quy định:

"Điều 17. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định này chỉ được miễn hoặc giảm một lần tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở khi được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở hoặc được công nhận vào mục đích đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai".

Căn cứ quy định trên, chính sách miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được xem xét áp dụng khi hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất phát sinh nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (như được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở hoặc được công nhận vào mục đích đất ở), không có quy định áp dụng về việc áp dụng chính sách miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi toàn bộ nhà đất.

Theo nội dung câu hỏi, việc xác định điều kiện được bồi thường đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trường hợp gia đình độc giả có được bồi thường toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất hay không không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế.

Đề nghị bà liên hệ UBND cấp xã nơi có đất thu hồi, cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan thực hiện chức năng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nhận được phiếu chuyển thông tin từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị xác định các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi gia đình bà nhận bồi thường theo quy định pháp luật, cơ quan Thuế sẽ thực hiện xác định, thông báo các nghĩa vụ tài chính có liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật.