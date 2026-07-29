Nguyên tắc chuyển hạng đối với giáo viên THCS

Ông Nguyễn Văn Huynh (Hải Phòng) là giáo viênTHCS. Năm 2016, ông được tuyển dụng vào làm giáo viên mã số 15a.201, sau đó được chuyển sang Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.11. Năm 2023, địa phương tổ chức chuyển sang mã số mới nhưng do ông không đủ 9 năm giữ hạng nên vẫn đang giữ mã số cũ là V.07.04.11.

Ông Huynh hỏi, hiện ông đã đủ 9 năm giữ hạng II mã số cũ (mã số V.07.04.11) thì có được chuyển sang mã số mới không, và thủ tục chuyển sang mã số mới như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trước ngày 14/4/2026, việc chuyển xếp chức danh đối với giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023).

Theo đó, khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: "Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015)". Trường hợp này không bao gồm đối tượng được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ hoặc chính sách tuyển dụng đặc thù của địa phương (nếu có).

Theo thông tin ông Nguyễn Văn Huynh cung cấp, thời điểm năm 2016, sau khi tuyển dụng ông được bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II mà không thông qua thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp của ông có thể thuộc đối tượng bổ nhiệm lại nêu trên do việc bổ nhiệm chưa bảo đảm đạt đủ các tiêu chuẩn của Giáo viên THCS hạng II và chưa đáp ứng nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo pháp luật về viên chức tại thời điểm bổ nhiệm.

Trường hợp của ông cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức tại địa phương để được rà soát hồ sơ và hướng dẫn, giải quyết theo quy định.