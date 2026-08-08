Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 08/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030.

Khách hàng lựa chọn hàng hoá được bày bán ở siêu thị GO! Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo đó, Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng phần ngân sách các địa phương được hưởng cho từng tỉnh, thành phố quy định tại điểm e khoản 2 Điều 36 Luật Ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, Nghị quyết nêu rõ, việc phân chia thuế giá trị gia tăng gắn với mức độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng cuối cùng hàng hóa, dịch vụ của từng địa phương, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất; rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và giám sát; công bằng, công khai, minh bạch và ổn định trong giai đoạn ngân sách, tạo điều kiện để các địa phương chủ động trong lập và điều hành ngân sách hằng năm.

Về tiêu chí, số liệu và phương pháp phân chia, Nghị quyết quy định tiêu chí dân số, tiêu chí diện tích tự nhiên, tiêu chí GRDP bình quân đầu người.

Cụ thể, tiêu chí dân số: Dân số đến 1 triệu người được tính 60 điểm; trên 1 triệu người đến 2 triệu người, cứ tăng thêm 5 nghìn người được tính 0,25 điểm; trên 2 triệu người đến 3 triệu người, cứ tăng thêm 5 nghìn người được tính 0,2 điểm; trên 3 triệu người cứ tăng thêm 5 nghìn người được tính 0,15 điểm. Số liệu dân số trung bình của năm trước liền kề của năm lập dự toán ngân sách do Cục Thống kê công bố