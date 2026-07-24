Nguyên tắc và điều kiện tách thửa đất

Gia đình ông Đặng Văn Đỉnh có 01 thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trên đất có 01 căn nhà với 03 gia đình cùng sinh sống ổn định. Nay các gia đình có nhu cầu tách thửa, tách sổ đỏ để xây dựng nhà ở riêng.

Theo quy hoạch làm đường của địa phương, phần đất ruộng của hộ gia đình nằm phía trước đã bị thu hồi và đã được đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, thửa đất ở có sổ đỏ của gia đình ông Đỉnh nằm liền kề, không phải đất ruộng, không nằm trên phần đất đã thu hồi, hiện chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo bồi thường,

Mặc dù vậy, khi gia đình ông làm thủ tục tách thửa thì cán bộ địa chính, trả lời không giải quyết với lý do thửa đất "vướng dự án làm đường".

Ông Đỉnh hỏi, trong trường hợp dự án đã đền bù xong đối với đất ruộng, còn đất ở có sổ đỏ liền kề chưa có quyết định thu hồi, thì người sử dụng đất có được tách thửa, tách sổ đỏ hay không?

Việc cơ quan địa chính từ chối giải quyết thủ tục tách sổ trong trường hợp trên có đúng quy định pháp luật về đất đai hay không?

Gia đình ông cần thực hiện thủ tục hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan nào để được xem xét, giải quyết đúng quy định?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Tại Điều 220 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội đã quy định về nguyên tắc và điều kiện trong việc tách thửa đất; trong đó tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai đã giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Do nội dung phản ánh kiến nghị của ông có liên quan đến quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành; vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định của pháp luật.