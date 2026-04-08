Nguyễn Văn Vĩ tỏa sáng rực rỡ, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 tại ASEAN Cup 2026 Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ trở thành chìa khóa chiến thuật của HLV Kim Sang-sik khi ghi bàn mở tỷ số phút thứ 6, mở ra chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Indonesia.

Sau trận hòa nhạt nhòa trước Singapore, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Indonesia tại ASEAN Cup 2026 dưới áp lực nặng nề. Đúng vào thời điểm cần một sự đột phá về mặt lối chơi, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định chiến thuật quan trọng: trao suất đá chính bên hành lang cánh trái cho Nguyễn Văn Vĩ. Đáp lại niềm tin ấy, hậu vệ thuộc biên chế Nam Định đã có màn trình diễn xuất sắc, trở thành cầu thủ hay nhất trận và mở ra chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho đại diện xứ sở cờ hoa.

Văn Vĩ là cầu thủ hay nhất trận ở màn đại thắng Indonesia.

Khoảnh khắc bùng nổ ở phút thứ 6 và phẩm chất hậu vệ biên hiện đại

Tác động của Văn Vĩ đến cục diện trận đấu xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 6, nhận bóng ở vị trí góc hẹp bên cánh trái, thay vì lựa chọn phương án căng ngang an toàn theo thói quen của các hậu vệ biên truyền thống, Văn Vĩ bất ngờ tung cú dứt điểm chân trái đầy quyết đoán. Bóng đi chìm vào góc gần khiến toàn bộ hàng phòng ngự Indonesia lẫn thủ môn đối phương bị bất ngờ, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội mà còn phơi bày trọn vẹn những phẩm chất tốt nhất của ngôi sao sinh năm 1998: tốc độ bùng nổ, khả năng bứt tốc quãng ngắn cực tốt và sự nhạy bén trong việc đọc khoảng trống. Lối chơi của Văn Vĩ mang tính sát thương cao nhờ sự tối giản hiệu quả. Anh không lạm dụng những pha xử lý kỹ thuật rườm rà mà luôn ưu tiên tốc độ, kết hợp với các quả tạt có độ xoáy khó chịu để tiếp tế cho hàng công.

Mắt xích chiến lược trong hệ thống phản công của HLV Kim Sang-sik

Dưới góc độ phân tích chiến thuật, Văn Vĩ chính là nhân tố giúp sơ đồ của HLV Kim Sang-sik vận hành trơn tru hơn. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của cầu thủ này diễn ra vô cùng nhanh nhạy và thanh thoát. Khi tuyển Việt Nam thu mình tổ chức phòng ngự, Văn Vĩ đảm bảo tốt nhiệm vụ đánh chặn; nhưng ngay khi giành lại quyền kiểm soát bóng, anh lập tức tăng tốc tràn lên phía trước, tạo thành vũ khí phản công sắc bén khiến Indonesia hoàn toàn bị động.

Văn Vĩ là trụ cột tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik.

Trong bối cảnh các phương án ở hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam gặp nhiều biến động do chấn thương hoặc sa sút phong độ, sự xuất hiện của Văn Vĩ đóng vai trò như một "chìa khóa" giải tỏa bế tắc. Sự đa năng cùng nguồn năng lượng dồi dào giúp anh làm chủ toàn bộ hành lang dọc, vừa đảm bảo an toàn cho khu vực nhà vừa liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Hành trình bền bỉ bước ra ánh sáng

Màn trình diễn thăng hoa trước Indonesia không phải là thành công từ trên trời rơi xuống, mà là quả ngọt sau một hành trình kiên trì và nhẫn nại. Trong quá khứ, Văn Vĩ từng có khoảng thời gian dài phải làm quen với băng ghế dự bị, nằm dưới cái bóng của những tên tuổi lẫy lừng như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Phong Hồng Duy tại Hà Nội FC và Nam Định.

Chính môi trường cạnh tranh khốc liệt tại V-League đã tôi luyện nên một Văn Vĩ lầm lì, bản lĩnh và không ngừng tiến bộ. Việc khẳng định được giá trị tại câu lạc bộ Nam Định trở thành bước đệm hoàn hảo để ngôi sao 26 tuổi chiếm trọn niềm tin từ HLV Kim Sang-sik. Với phong độ đang ở độ chín cùng sự khao khat cống hiến, Nguyễn Văn Vĩ hứa hẹn sẽ tiếp tục là quân bài không thể thay thế trong hành trình bảo vệ và chinh phục những đỉnh cao tiếp theo của bóng đá Việt Nam.