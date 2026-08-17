Nguyễn Xuân Son tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết ASEAN Cup 2026 Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tận dụng ưu thế thể hình ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia 2-0 ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đã giành lợi thế cực lớn tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi vượt qua chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Trong một trận đấu đòi hỏi bản lĩnh và sức chịu đựng cao, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành nhân tố quyết định bằng khả năng càn lướt và duyên ghi bàn nhạy bén trong vòng cấm.

Xuân Son ghi bàn, góp công giúp Việt Nam đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Bản lĩnh vượt khó trên mặt sân khắc nghiệt

Thi đấu trên sân khách với điều kiện mặt sân thi đấu không thực sự lý tưởng, tuyển Việt Nam gặp không ít chệch choạc trong việc triển khai lối chơi ở giai đoạn đầu trận. Ngay cả bản thân Nguyễn Xuân Son cũng thừa nhận anh gặp đôi chút khó khăn và cần thời gian để thích nghi với tốc độ lẫn bề mặt sân.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chân sút 29 tuổi đã phát huy tác dụng. Dù chịu sức ép lớn, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung nhờ khâu chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tuyển Việt Nam dần lấy lại nhịp độ kiểm soát và kiên trì chờ đợi thời cơ tung ra đòn quyết định.

Vũ khí vòng cấm và sự tận dụng thể hình hoàn hảo

Bàn thắng mở ra thắng lợi xuất phát từ một đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội. Ở vị trí trung phong cắm, Nguyễn Xuân Son đã thể hiện trọn vẹn bản năng săn bàn khi xử lý gọn gàng trong phạm vi hẹp để mang về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

Trận đại chiến trên sân khách diễn ra vô cùng quyết liệt với hàng loạt pha tranh chấp nảy lửa. Thay vì e ngại các va chạm liên tục từ các trung vệ đối phương, Xuân Son lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Tiền đạo này đã phát huy tối đa ưu thế thể hình và sức mạnh càn lướt để làm tường, tạo khoảng trống cho các đợt hãm thành của tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn ấn tượng này không chỉ đem về chiến thắng 2-0 thuyết phục mà còn khẳng định giá trị của Nguyễn Xuân Son trong hành trình cùng tuyển Việt Nam hướng tới ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.