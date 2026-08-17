Nguyễn Xuân Son tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0, xóa dớp 16 năm tại Kuala Lumpur Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập công giúp Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, chấm dứt 16 năm bế tắc tại chảo lửa Kuala Lumpur.

Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0 ngay tại Kuala Lumpur. Bàn thắng khai thông thế bế tắc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son không chỉ mở ra thắng lợi quan trọng mà còn chính thức giúp "Những chiến binh sao vàng" chấm dứt chuỗi 16 năm không biết mùi chiến thắng trên sân khách trước đối thủ duyên nợ này.

Xuân Son mừng rỡ vì thắng Malaysia. (Ảnh: VFF)

Bản năng sát thủ mở nút thắt trận đấu

Chuyến làm khách tại "chảo lửa" Kuala Lumpur chưa bao giờ là thử thách dễ dàng đối với đại diện Việt Nam. Mặt sân thi đấu không đạt chất lượng tối ưu cùng áp lực từ hàng vạn khán giả nhà đã khiến các học trò gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nhịp độ kiểm soát bóng ở những phút đầu trận.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và đẳng cấp của một trung phong hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Nhận đường tạt bóng chính xác từ đồng đội, Nguyễn Xuân Son chọn vị trí thông minh trước khi thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, ghi bàn thắng giải tỏa toàn bộ áp lực cho đội khách.

Chia sẻ sau trận đấu, chân sút sinh năm 1997 thừa nhận những trở ngại ban đầu: “Đây không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho chúng tôi. Điều kiện mặt sân không tốt, nhưng toàn đội đã nỗ lực thi đấu để giành chiến thắng. Với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những tình huống bóng trong vòng cấm luôn là sở trường của tôi và tôi đã cố gắng tận dụng tối đa để mang về lợi thế.”

Giấc mơ cống hiến và mục tiêu vô địch

Bàn thắng vào lưới Malaysia không chỉ mang ý nghĩa bước ngoặt cho tấm vé vào chung kết, mà còn đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cá nhân Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nối tiếp màn trình diễn thăng hoa, tiền đạo gốc Brazil bày tỏ sự xúc động: “Việc khoác áo ĐTQG và đóng góp vào lối chơi chung là giấc mơ của tôi. Tôi luôn nỗ lực thực hiện điều đó mỗi ngày, duy trì phong độ để tạo thêm động lực cho toàn đội, hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch cao quý.”

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách mang lại lợi thế cực kỳ to lớn cho thầy trò đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết lượt về. Cuộc tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 trên sân nhà của tuyển Việt Nam, nơi các cầu thủ quyết tâm hoàn tất mục tiêu ghi tên mình vào trận chung kết.