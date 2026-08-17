Nguyễn Xuân Son tỏa sáng lập kỷ lục giúp ĐT Việt Nam hạ Malaysia 2-0 tại ASEAN Cup 2026 Chân sút 29 tuổi thiết lập cột mốc ghi bàn mới tại các vòng knock-out giải vô địch Đông Nam Á, trở thành điểm tựa giúp Việt Nam xóa dớp 16 năm ở Kuala Lumpur.

Chiến thắng 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ngay tại Kuala Lumpur vào tối 16/8 không chỉ mở toang cánh cửa tiến vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn xóa bỏ dớp 16 năm không thắng trên sân khách trước đối thủ này. Giữa sức ép nghẹt thở từ khán đài cuồng nhiệt của đội chủ nhà, Nguyễn Xuân Son một lần nữa chứng minh giá trị của một ngôi sao hàng đầu, trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho "Những chiến binh sao vàng".

Sức mạnh của Xuân Son khiến hàng thủ Malaysia chao đảo. (Ảnh: VFF)

Bản lĩnh ở thời điểm sinh tử

Trước khi hiệp một khép lại, ĐT Việt Nam liên tục chịu sức ép từ lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm của Malaysia. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ thứ 5 (45+2), khoảnh khắc thiên tài đã xuất hiện. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Trương Tiến Anh bên hành lang cánh, Xuân Son thực hiện pha bay người đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự bàng hoàng của toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà.

Bàn thắng mở tỷ số không chỉ giải tỏa tâm lý cho toàn đội mà còn giúp chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định chính thức đi vào lịch sử. Với 6 pha lập công tại các vòng knock-out giải vô địch Đông Nam Á, Xuân Son đã vượt qua kỷ lục 5 bàn của Nguyễn Tiến Linh để trở thành chân sút Việt Nam hiệu quả nhất ở giai đoạn quyết định của giải đấu.

Những con số thống kê ấn tượng

Tầm ảnh hưởng của trung phong 29 tuổi kể từ khi khoác áo ĐTQG vào cuối năm 2024 được thể hiện qua những con số thống kê kinh ngạc. Xuân Son đạt hiệu suất săn bàn kỷ lục với 14 bàn thắng chỉ sau 14 lần ra sân, đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận. Tính riêng tại đấu trường khu vực, anh đã sở hữu 10 pha lập công sau 10 trận, vươn lên vị trí thứ 12 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử ASEAN Cup.

Đặc biệt hơn, bản năng sát thủ của Xuân Son luôn bùng nổ ở những trận cầu sinh tử. Với 6 bàn thắng ghi được ở bán kết và chung kết, anh đã san bằng thành tích của hai huyền thoại bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Woorawut Srimaka, hiện chỉ còn kém kỷ lục lịch sử của Teerasil Dangda đúng 2 bàn ở giai đoạn knock-out.

ĐT Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Tác động chiến thuật vượt khỏi những bàn thắng

Giá trị của Nguyễn Xuân Son không dừng lại ở những cú dứt điểm. Thể hình lý tưởng cùng kỹ năng càn lướt và tì đè ấn tượng khiến các trung vệ Malaysia luôn rơi vào trạng thái báo động. Việc trung vệ Rodney Celvin của đội chủ nhà phải rời sân sớm vì chấn thương sau các tình huống va chạm trực tiếp với Xuân Son là bằng chứng rõ nhất cho sức mạnh thể chất của tiền đạo này.

Khả năng thu hút sự chú ý của số 12 tạo ra khoảng trống mênh mông cho các vệ tinh xung quanh như Nguyễn Quang Hải hay Bùi Vĩ Hào di chuyển và dứt điểm. Chia sẻ sau trận đấu, Xuân Son khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh là cống hiến vào lối chơi chung và cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Sự hiện diện của Xuân Son mang đến cho HLV Kim Sang Sik một phương án tấn công toàn diện và bản lĩnh. Với một điểm tựa mang gen chiến thắng trong đội hình, ĐT Việt Nam đang tiến bước đầy tự tin trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.