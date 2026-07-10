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    Nhà báo Lê Huy Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

    Lê Phước - Chính Thành 10/07/2026 11:31

    Với tỷ lệ phiếu bầu 100%, nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

    Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại đại hội
    Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

    Tại Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã thống nhất bầu nhà báo Lê Huy Toàn làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ 100%.

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    Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Hội nghị cũng thống nhất 100% bầu nhà báo Nguyễn Hoàng Linh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Nhà báo Vũ Ngọc Tú - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

    Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông qua Quy chế đại hội
    Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

    Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thống nhất bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh.

    Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã bầu ra Ban Chấp hành hội với 17 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII gồm 10 đồng chí.

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    Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nhà báo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 11/8/2025. Cuối tháng 10/2025, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã bầu nhà báo Lê Huy Toàn làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Lê Phước - Chính Thành Lê Phước - Chính Thành Lê Phước - Chính Thành

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        Nhà báo Lê Huy Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
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