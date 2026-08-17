Bà Lưu Thị Học (Thái Nguyên) xây dựng nhà ở bắt đầu từ ngày 26/4/2026, nhà được xây dựng trên đất ở do bà đứng tên. Bà Học xây dựng nhà cấp IV có 01 tầng (01 phòng khách, 01 phòng ngủ và 01 phòng bếp).

Ngày 20/5/2026, cán bộ xã đình chỉ và lập biên bản, yêu cầu phải xin giấy phép xây dựng nhà ở thì được tiếp tục xây.

Bà Học được biết, bà xây dựng nhà cấp IV dưới 07 tầng ở khu vực nông thôn, không trong dự án thì không cần xin giấp phép xây dựng.

Bà hỏi, trường hợp như nhà bà xây có cần xin giấy phép xây dựng hay không? Nếu có, bà xin giấy bổ sung thì có bị phạt không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026): "công trình xây dựng cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 và không thuộc một trong các khu vực: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thuộc thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã; khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc".

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền quản lý về quy hoạch tại địa phương để được xác định khu vực xây dựng thuộc đối tượng cấp/hay không phải cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng theo quy định.