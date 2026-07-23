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    Nhà đầu tư nước ngoài cư trú tại Việt Nam, góp vốn theo hình thức nào?

    23/07/2026 10:04

    Nhà đầu tư nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) mở tại ngân hàng thương mại và muốn thực hiện góp vốn vào một công ty có vốn trong nước.

    Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) hỏi, nhà đầu tư nước ngoài có được chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản thanh toán VND của mình vào tài khoản vốn đầu tư bằng VND của công ty để thực hiện việc góp vốn hay không?

    Trường hợp không được thực hiện theo hình thức nêu trên thì việc thanh toán tiền góp vốn theo phương thức nào để bảo đảm đúng quy định về đầu tư và quản lý ngoại hối?

    Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

    Theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú được sử dụng tiền trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thực hiện việc góp vốn vào công ty có vốn trong nước theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2025/TT-NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.


    Theo baochinhphu.vn
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      Nhà đầu tư nước ngoài cư trú tại Việt Nam, góp vốn theo hình thức nào?
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