Nhà ga sân bay Long Thành: Hoàn thành hạng mục 35.000 tỷ đồng vào tháng 9/2026 Gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kiến trúc và thiết bị, đặt mục tiêu vận hành kỹ thuật vào tháng 9/2026 để kịp đưa toàn dự án vào khai thác cuối năm.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, các hạng mục thuộc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Tỉnh Đồng Nai) đang bước vào giai đoạn nước rút. Chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công hiện tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện công trình kiến trúc hiện đại này.

Gói thầu 35.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn hoàn thiện kiến trúc

Gói thầu 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách được xem là "trái tim" của dự án thành phần 3, quyết định trực tiếp đến tiến độ toàn bộ sân bay Long Thành giai đoạn 1. Với giá trị hợp đồng hơn 35.000 tỷ đồng, hạng mục này do Liên danh Vietur triển khai từ giữa năm 2023.

Đến thời điểm hiện tại, các phần việc quan trọng gồm kết cấu bê tông cốt thép, mái thép và hệ thống vách kính đã cơ bản hoàn tất. Các đội ngũ thi công đang tập trung lắp đặt hệ thống trần, cơ điện và trang trí nội thất. Quá trình này được kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật và thẩm mỹ nhằm hình thành không gian kiến trúc hiện đại cho nhà ga.

Trần sân bay Long Thành đang được lắp đặt. Ảnh: HAC

Huy động hơn 7.300 lao động thi công xuyên đêm

Để đảm bảo mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026, công trường đang duy trì nhịp độ thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục. Hiện có hơn 7.300 lao động trực tiếp làm việc tại dự án, tăng khoảng 4,5% so với giai đoạn trước. ACV ghi nhận dự án thành phần 3 đạt khối lượng thực hiện khoảng 65.602 tỷ đồng, tương đương gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, một số hạng mục hoàn thiện vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động kỹ thuật tay nghề cao và tài xế vận hành thiết bị chuyên dụng. Để bù đắp tiến độ trước mùa mưa, các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục bổ sung nhân lực, thậm chí bố trí vượt nhu cầu thực tế tại các điểm găng của công trình.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Bình

Đảm bảo hạ tầng kết nối và cảnh quan đồng bộ

Trong đợt kiểm tra thực địa mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nguyên tắc hoàn thành đến đâu phải chỉnh trang, vệ sinh công nghiệp đến đó. Đặc biệt, hệ thống giao thông nội cảng và cầu cạn phía trước nhà ga cần được ưu tiên tăng cường nhân lực để đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ.

Bên cạnh các hạng mục kỹ thuật, việc hoàn thiện cảnh quan cũng được chú trọng. Các đơn vị đang tận dụng mùa mưa để triển khai trồng cỏ, cây xanh và cải tạo môi trường xung quanh khu vực dự án.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 có quy mô hơn 1.810ha với tổng vốn đầu tư trên 109.000 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành vào cuối năm 2026, công trình này sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực phía Nam và cả nước.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Các số liệu về tiến độ và vốn đầu tư được cập nhật dựa trên báo cáo mới nhất của chủ đầu tư ACV.