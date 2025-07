Kinh tế Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Diễn tập thành công ứng phó 3 tình huống sự cố môi trường nghiêm trọng 3 tình huống giả định sự cố môi trường phức tạp vừa được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn Môi trường tổ chức xử lý thành công trong buổi diễn tập ứng phó sự cố toàn diện.

Phó trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu tại buổi diễn tập

Theo đó, buổi diễn tập được triển khai quy mô lớn, mô phỏng 3 tình huống khẩn cấp như: rò rỉ hóa chất NaOH tại khu vực nhà hoàn nguyên tổ máy số 3; sự cố xì tro bay tại Silo tro Tổ máy số 3; tràn dầu nhiên liệu tại khu vực cảng than. Mỗi kịch bản đều được xây dựng chi tiết, với mục tiêu kiểm tra năng lực phản ứng nhanh, sự phối hợp đa ngành, khả năng huy động lực lượng và xử lý an toàn, hiệu quả.

Nhà máy phối hợp lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia diễn tập

Tại tình huống thứ nhất, vào lúc 9h sáng, xe bồn nhập NaOH bị tuột ống dẫn khiến khoảng 100 lít hóa chất tràn ra mặt sàn. Một công nhân bị hóa chất bắn trúng rồi bất tỉnh. Lực lượng ứng phó lập tức kích hoạt quy trình khẩn cấp: cô lập hiện trường, sơ tán người bị nạn, triển khai các đội chữa cháy, y tế, cùng đội ứng phó sự cố hóa chất để thu gom toàn bộ lượng NaOH bằng phao quây, tấm thấm và bột thấm chuyên dụng, xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy hại.

Các hình ảnh diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Các hình ảnh diễn tập ứng phó sự cố môi trường

Tiếp đó vào 10h, sự cố xì tro xảy ra tại silo tro bay Tổ máy số 3 do bung van chặn, làm phát tán khoảng 50m³ tro bay vào không khí, gây mây bụi cao tới 30m. Một nhân viên vệ sinh bị hoảng loạn, ngã bất tỉnh. Các đội phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng cách ly khu vực, sử dụng xe phun sương, phao quây, xe hút bùn, thiết bị chuyên dụng để kiểm soát tro bay và thu gom tro ướt, đồng thời vận chuyển người bị nạn đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo.

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng nhập than

Tình huống cuối cùng diễn ra vào 14h cùng ngày tại cảng nhập than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Sự cố va chạm tàu gây bục khoang chứa dầu, làm tràn ra khoảng 500 lít dầu nhiên liệu xuống biển, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu từ Công ty Dương Đông cùng bộ đội Biên phòng được huy động khẩn cấp, triển khai phao quây hình chữ J, thả thiết bị skimmer thu hồi dầu, sử dụng tấm thấm dầu để làm sạch mặt biển. Một thủy thủ bị thương trong lúc triển khai phao cũng được kịp thời cứu hộ và sơ cứu.

Các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó sự cố môi trường tại NMNĐ Vĩnh Tân 4

Tại buổi tổng kết diễn tập, ông Nguyễn Trọng Dũng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn nhà máy cho biết: “Diễn tập lần này không chỉ là cơ hội để rà soát, đánh giá lại toàn bộ phương án ứng phó mà còn giúp nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực chỉ huy, điều phối giữa các đơn vị. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm ứng phó hiệu quả nếu tình huống thực tế xảy ra”.

Buổi diễn tập đã kết thúc an toàn vào lúc 16h cùng ngày với sự ghi nhận, đánh giá tích cực từ các cơ quan chức năng và các đơn vị tham gia; qua đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong công tác đảm bảo an toàn môi trường và an ninh năng lượng quốc gia.