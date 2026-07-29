Thời sự Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Thực hiện phần việc ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hướng về cội nguồn và chăm lo chu đáo cho người lao động là thân nhân gia đình chính sách, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đại diện Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV nhà máy dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng)

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tập thể Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng các phòng ban, phân xưởng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng và Đài Tưởng niệm liệt sĩ phường Đông Hải (Khánh Hòa).

Các cán bộ lãnh đạo, lực lượng đoàn viên Công đoàn cùng Đoàn thanh niên nhà máy đã bày tỏ lòng quý trọng, biết ơn sâu sắc đối với những người con xã Vĩnh Hảo, phường Đông Hải đã chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, góp phần cho nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Được biết, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa luôn được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm trên địa bàn nhà máy hoạt động ở xã Vĩnh Hảo và văn phòng làm việc ở phường Đông Hải.

Riêng ở xã Vĩnh Hảo, trước đó các công đoàn viên, thanh niên của nhà máy đã thực hiện lắp đặt 6 trụ cột đèn năng lượng mặt trời, kết hợp trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan khu vực Đài Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Các bạn trẻ công đoàn viên, thanh niên còn lắp đặt 9 trụ cột đèn năng lượng mặt trời tại đoạn đường nội bộ hướng ra biển, tạo thuận tiện cho người dân 2 bên đoạn đường gần với Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đi lại, đánh bắt hải sản.

Bên cạnh các hoạt động hướng về cộng đồng, nét đẹp văn hóa nghĩa tình tại ngôi nhà chung Vĩnh Tân 4 còn được thể hiện tình cảm ấm áp qua công tác chăm lo đời sống nội bộ. Đó là buổi gặp mặt, động viên trang trọng dành riêng cho 20 CBCNV là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại đơn vị, kèm theo những phần quà ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo nhà máy đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân những cống hiến máu xương của thế hệ cha anh, đồng thời kêu gọi lực lượng lao động là con em gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, kiên cường trên mặt trận kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no và đóng góp trí tuệ vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo và Công đoàn nhà máy trao các phần quà tới CBCNV là con thương binh, liệt sĩ

Thông qua các hoạt động thiết thực này, nhà máy tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời củng cố khối đoàn kết nội bộ để cùng nhau thực hiện những mục tiêu sản xuất kinh doanh mới trong chặng đường tiếp theo.