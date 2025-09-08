An sinh - Cuộc sống Nhà mới sau mưa Những ngày qua, bất kể nắng mưa, những ngôi nhà cuối cùng trên địa bàn xã Hàm Thạnh đã được tiến hành bàn giao cho bà con. Hiện, 5 hộ nghèo còn lại của Hàm Thạnh cũng bước vào giai đoạn hoàn tất. Đây sẽ là những căn nhà khang trang, chắc chắn sẽ thay thế cho những tấm vách nứa mục nát, chông chênh theo những cơn mưa rừng.

Trao quà cho hộ Nguyễn Thị Tỉnh trong dịp bàn giao nhà mới

Hàm Thạnh là một trong những xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, được hỗ trợ nhà ở. Bà Tô Thị Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh cho biết: Thực hiện Công văn số 65/SDTTG - NVDT/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng về việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2025, tại Hàm Thạnh có 18 căn nhà hỗ trợ cho bà con. Cơ bản chúng tôi đã hoàn thành, hiện 5 căn nhà cuối cùng của Hàm Thạnh đã bước vào giai đoạn hoàn thành chuẩn bị để bàn giao.

Đây cũng là địa bàn mà cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt, không chỉ vì đặc thù của xã dân tộc thiểu số, mà còn là địa phương có sự phân bố không đồng đều về phát triển kinh tế. Trong số 18 căn nhà hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2021 - 2025, tất cả đều rơi vào những hộ đồng bào Raglay. Bà Tô Thị Xuân Thủy cho biết thêm: Từ sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xây mới và sửa chữa nhà. Địa phương luôn tháo gỡ những trường hợp còn vướng về pháp lý đất đai, phân công cán bộ theo dõi và báo tiến độ xây dựng để kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh nên mới có được kết quả này.

Một trong những căn nhà còn lại đang được xây dựng

Ông Phạm Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh chia sẻ: “Địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà cho bà con, với tổng kinh phí 814 triệu đồng, trong đó, từ ngân sách Trung ương hơn 608 triệu đồng, ngân sách địa phương gần 206 triệu đồng; nguồn đóng góp của hộ gia đình, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ từ các tổ chức khác là 198 triệu đồng, cùng với gần 60 ngày công lao động”.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của các hộ dân nên dự án được triển khai thuận lợi. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Trung tâm Thiện Chí nên quá trình thực hiện dự án cũng được triển khai tương đối thuận lợi.

Cho đến nay, 26/26 hộ người có công, hộ nghèo và cận nghèo ở Hàm Thạnh đã hoàn thành xây dựng nhà và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, sửa chữa 2 căn cho hộ gia đình người có công, xây mới và sửa chữa 18 căn cho hộ nghèo, xây mới và sửa chữa cho 6 hộ cận nghèo. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây mới 10 căn nhà cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hàm Thạnh.