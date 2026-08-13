Thời sự Nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý tình trạng lún, nứt tại Quảng trường Gia Nghĩa Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tình trạng lún, nứt cục bộ tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa đã được dự báo. Công trình đang trong thời hạn bảo hành nên nhà thầu thi công có trách nhiệm xử lý tình trạng trên.

Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện lún, nứt trên diện tích khoảng 700 m²

Ngày 13/8, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo làm rõ hiện tượng lún, nứt cục bộ tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa).

Theo báo cáo, hiện tượng này xảy ra trên diện tích khoảng 700 m², chiếm khoảng 3% diện tích mặt sân và được xác định liên quan đến quá trình lún cố kết của nền đất đắp.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được khởi công từ tháng 12/2022, đến nay hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng. Riêng hạng mục sân nền quảng trường đang được hoàn thiện, chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

Vùng lõi quảng trường rộng khoảng 23.094 m², trong đó một nửa được xây dựng trên kết cấu bê tông cốt thép của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm; nửa còn lại được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên với chiều cao từ 6 - 14 m, tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000 m³.

“Hiện tượng lún, nứt tập trung chủ yếu tại khu vực chuyển tiếp giữa hai dạng nền móng này. Độ lún trung bình khoảng 15 cm, vị trí thấp nhất 10 cm và sâu nhất 20 cm”, thông tin được đưa trong báo cáo.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tượng lún, nứt tập trung chủ yếu tại khu vực chuyển tiếp giữa hai dạng nền móng này

Sở Xây dựng, chủ đầu tư và hồ sơ tính toán kỹ thuật xác định, hiện tượng lún đã được dự báo trong thiết kế. Trong thời gian 15 năm, độ lún của khối đất đắp được tính toán từ khoảng 18 - 69 cm; mức lún lớn nhất xảy ra trong 24 tháng đầu, dao động 12 - 33 cm tùy vị trí.

Nguyên nhân được nhận định là quá trình lún cố kết của nền đất đắp dưới tác động của tải trọng bản thân, cùng sự khác biệt về điều kiện địa chất và tốc độ lún giữa các khu vực.

UBND tỉnh cho biết, hiện tượng lún, nứt chỉ ảnh hưởng cục bộ đến lớp hoàn thiện bề mặt, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu theo dõi, quan trắc, sửa chữa, khắc phục hư hỏng trước khi nghiệm thu hoàn thành.

Về lâu dài, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi trong 2 năm đầu; khi nền đất cơ bản ổn định, nhà thầu sẽ thực hiện sửa chữa, thay thế, khôi phục toàn diện mặt sân theo thiết kế.

“Kinh phí khắc phục do nhà thầu thực hiện trong thời gian thi công và bảo hành công trình theo quy định, hợp đồng”, báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.