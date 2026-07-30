Trường hợp nhà thầu kê khai nhiều xuất xứ đối với cùng một đơn vị hàng hóa nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.

Theo bà Hoàng Thị Hạnh (Hà Nội) tham khảo hướng dẫn tại biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho cùng một đơn vị tính của hàng hóa (cùng một hãng sản xuất, cùng đơn giá) thì bên mời thầu sẽ yêu cầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ.

Tuy nhiên trên thực tế, một số đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu đã loại nhà thầu với lý do kê khai từ hai xuất xứ trở lên cho một đơn vị hàng hóa là không đáp ứng yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong thương mại quốc tế, nhiều tập đoàn đa quốc gia sở hữu nhà máy tại nhiều nước cùng sản xuất chung một model, đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc bắt buộc chỉ kê khai một xuất xứ duy nhất làm mất tính chủ động về nguồn cung và tăng nguy cơ chậm giao hàng khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động.

Bà Hạnh hỏi, để bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp với thực tế sản xuất, trường hợp sản phẩm dự thầu có cùng nhà sản xuất, cùng mã/model và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu có được phép kê khai nhiều xuất xứ đối với cùng một đơn vị hàng hóa hay không? Việc kê khai này có bị coi là không đề xuất cụ thể hàng hóa dự thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục E-CDNT 15.5 Chương I Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hoá qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV.

Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, chủ đầu tư.

Trường hợp nhà thầu kê khai nhiều xuất xứ đối với cùng một đơn vị hàng hóa nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.