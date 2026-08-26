Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Vượng (Hà Nội), nhiều nhà trọ, chung cư mini đã khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn, nhưng vẫn có tên trong danh sách bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Vấn đề trên gây khó khăn cho người thuê trọ trong việc đăng ký tạm trú và khó khăn cho chủ nhà trọ trong việc đăng ký điện 1 giá để bảo đảm quyền lợi cho người thuê. Ông Vượng hỏi, chủ nhà trọ cần phải làm những gì nữa để được cấp giấy chứng nhận bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kể từ ngày 01/7/2026 đã cắt giảm, không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đối với cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động phải: chấp hành nghiêm quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc trường hợp đã bị đình chỉ hoạt động, chỉ được đưa cơ sở vào hoạt động trở lại sau khi khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; cập nhật thông tin của cơ sở trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo quy định của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.