Nhà vô địch Roland Garros Rika Hiraki vướng vòng lao lý vì nghi vấn lừa đảo Huyền thoại quần vợt Nhật Bản Rika Hiraki vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra hành vi liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến và chuyển tiền điện tử.

Cựu tay vợt từng đăng quang tại giải Roland Garros 1997, Rika Hiraki, vừa bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ nhằm điều tra nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến xảy ra vào năm 2022. Thông tin này gây bất ngờ lớn cho dư luận thể thao Nhật Bản, bởi Hiraki từng là một trong những biểu tượng thành công của quần vợt nước nhà thập niên 1990.

Vụ án giả danh bác sĩ và dòng tiền qua tài khoản mã hóa

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt đầu từ ngày 30/5/2022 khi một nạn nhân tại Nhật Bản bị lừa chuyển số tiền 300 nghìn yên (tương đương khoảng 48 triệu đồng). Kẻ thủ ác đã mạo danh một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình công tác tại bệnh viện ở Paris, viện lý do cần kinh phí giải quyết thủ tục hải quan để nhận lại tài sản của người vợ quá cố.

Trích xuất từ hệ thống camera giám sát trong ngày phát sinh giao dịch cho thấy hình ảnh một người được xác định là bà Hiraki trực tiếp rút tiền từ tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Ngay sau đó, khoảng 270 nghìn yên được chuyển tiếp sang một tài khoản tiền điện tử cũng do cựu tay vợt này đăng ký sở hữu.

Rika Hiraki từng là ngôi sao lớn của quần vợt Nhật Bản.

Cảnh sát phát hiện ra các mối liên hệ này trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây gian lận khác. Hiện tại, ở tuổi 54, Hiraki phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khai với cơ quan công tố rằng bà không nhớ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến sự việc. Được biết, sau khi giải nghệ, bà không còn hoạt động thể thao chuyên nghiệp mà chuyển sang làm nhân viên văn phòng tại thành phố Shiroi, tỉnh Chiba.

Dấu ấn sự nghiệp của nhà vô địch Grand Slam

Trước khi vướng vào sự cố pháp lý, Rika Hiraki từng sở hữu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao đáng tự hào. Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m60, bà đã khẳng định bản lĩnh ở các giải đấu quốc tế lớn nhỏ.

Cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của Hiraki diễn ra tại Roland Garros 1997. Bà đứng cặp cùng tay vợt Mahesh Bhupathi để bước lên búp bệ cao nhất ở nội dung đôi nam nữ, trở thành vận động viên Nhật Bản đầu tiên sau hơn hai thập kỷ giải được cơn khát danh hiệu Grand Slam.

Hiraki cùng Mahesh Bhupathi nâng cao chức vô địch Roland Garros 1997.

Bên cạnh danh hiệu Grand Slam lịch sử, Hiraki còn đạt thứ hạng 72 thế giới ở nội dung đơn và vươn lên hạng 26 thế giới ở nội dung đôi. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến 1997, bà thu về tổng cộng 6 danh hiệu WTA Tour ở nội dung đôi, đồng thời có 3 năm liên tiếp góp mặt tại vòng 3 nội dung đơn nữ giải Australian Open.

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Kochi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ liệu tài khoản của cựu vận động viên này có bị lợi dụng hay bà trực tiếp tham gia vào đường dây gian lận xuyên quốc gia này.