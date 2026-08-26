Thể thao 360 Nhà vô địch tuyệt đối Siêu phẩm phản lưới nhà của Wanchai vào phút bù giờ cuối cùng, đã giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch và trở thành nhà vô địch tuyệt đối, với thành tích bất bại trong ASEAN Cup 2026.

Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, và cũng là đội duy nhất giữ sạch lưới. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào vòng bán kết, “Voi chiến” đã bộc lộ hạn chế với đội hình gồm nhiều cầu thủ non trẻ. Dù Thái Lan đã chơi tốt ở trận lượt đi bán kết với chiến thắng 3-1 trên sân của Singapore. Nhưng ở lượt về, thầy trò Anthony Hudson đã để thua 1-2. Ba bàn thua khi gặp Singapore cho thấy hàng thủ của “Voi chiến” có vấn đề. Tuy nhiên, người Thái đã không kịp thời điều chỉnh và đến trận chung kết lượt đi, thầy trò Hudson đã phải trả giá khi để thua Việt Nam với tỉ số 0-2 ngay tại sân nhà bởi những pha phản công mẫu mực của các "Chiến binh Sao Vàng". Trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, trong thế buộc phải thắng từ 2 bàn trở lên mới có cơ hội lật ngược thế cờ, Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, họ không thể hiện được sự sắc sảo trên hàng công. Chưa kể, họ tiếp tục phải đối mặt sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrik. Và trong thế trận như vậy, không bất ngờ khi Thái Lan không thể lật ngược được thế cờ, dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước.

Về phía tuyển Việt Nam, có thể nhận thấy các “Chiến binh Sao Vàng” của chúng ta càng đá càng hay. Sau 2 trận bán kết, chúng ta đã buộc Malaysia thất bại tâm phục, khẩu phục, thì đến trận chung kết lượt đi với kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở Rajamangala, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa 2 đội về kinh nghiệm thực chiến. Việt Nam có thể chơi không tốt trong hiệp 1 nhưng khi cần thể hiện sự lì lợm, đoàn quân áo đỏ rất biết cách khiến đối thủ phải trả giá. Lối chơi này từng giúp HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan trong cả 2 trận chung kết ASEAN Cup 2024. Giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ở lượt đi, ĐT Việt Nam đã chạm 1 tay vào chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước được điều gì, do vậy HLV Kim Sang-sik không hề chủ quan, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rõ mình đang đứng trước cột mốc lịch sử mà không có lý do nào để bỏ lỡ.

Tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với lợi thế cực lớn sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm không đáng có để tiến gần hơn tới chức vô địch. Tuy nhiên, lợi thế ấy sớm bị rút ngắn khi Thái Lan có bàn thắng ở phút 12. Trong một pha phản công của Thái Lan, Thành Chung mất vị trí khi không chiến. Xuân Mạnh không kịp áp sát cản phá, nên bóng tìm đến chân của Yotsakorn và anh đã không bỏ lỡ thời cơ của mình. Những phút còn lại ở hiệp 1, Việt Nam tổ chức nhiều pha tấn công để tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất là pha đánh đầu chính xác của Xuân Son bị cột dọc từ chối ở phút 43. Và tỉ số 1-0 nghiêng về Thái Lan được giữ nguyên sau khi hiệp 1 kết thúc.

Bất lợi đến ngay với tuyển Việt Nam ở những phút đầu tiên hiệp 2, khi Thái Lan được hưởng quả penalty sau tình huống phạm lỗi của Xuân Mạnh. Tuy nhiên, sức ép quá lớn, khiến cho Kakana đã có cú “bắn chim”, bỏ lỡ cơ hội đưa 2 trận chung kết trở về vạch xuất phát. Bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Thái Lan phải trả giá vào phút 52. Nhận đường chuyền như đặt của Tấn Tài, Hoàng Hên tung cú đá nối ngay, bóng đi trúng cột dọc và bật ra trúng chân thủ môn Chatchai đi vào lưới. Hưng phấn sau bàn gỡ, tuyển Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trận đấu đã cực kỳ trở nên căng thẳng khi Thái Lan có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút thứ 85. Và khi trận đấu trôi về phút bù giờ cuối cùng, Việt Nam đã trở thành nhà vô địch bất bại, khi Wanchai có cú phản lưới nhà chẳng khác nào một cú dứt điểm của tiền đạo, ấn định tỉ số 2-2 trong trận chung kết lượt về. Thắng chung cuộc 4-2, Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch mà các "Chiến binh Sao Vàng" đã giành được trên đất Thái vào năm 2024.