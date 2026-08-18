Thể thao 360 Nhận định Al Diriyah vs Al Nassr: Ronaldo cùng Al Nassr săn vé đi tiếp Ronaldo có thể tái xuất khi Al Nassr gặp Al Diriyah lúc 1h ngày 19/8 tại vòng 1/16 King's Cup. Đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng.

Thông tin trận đấu Al Diriyah vs Al Nassr hôm nay 19/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Al Diriyah vs Al Nassr Giải đấu King's Cup Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 1h00 ngày 19/8/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 21h00 ngày 18/8 Địa điểm Sân Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyadh Ngôi sao đáng chú ý Cristiano Ronaldo

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Đội hình xuất phát thường được cập nhật khoảng một giờ trước khi bóng lăn. Người xem nên sử dụng các nền tảng có bản quyền nếu trận đấu được phát sóng tại Việt Nam.

Nhận định thắng thua Al Diriyah vs Al Nassr: Ronaldo có thể trở lại

Al Nassr bước vào vòng 1/16 King's Cup với vị thế của đội được đánh giá cao hơn. Chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu tại các trận loại trực tiếp và số lượng ngôi sao trên hàng công giúp đội bóng của HLV Ange Postecoglou có nhiều phương án tạo khác biệt.

Tâm điểm trước giờ bóng lăn là khả năng trở lại của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không thi đấu trong chiến thắng 3-0 trước Al Fateh ở vòng mở màn Saudi Pro League do cần thêm thời gian hồi phục. Ronaldo vẫn có tên trong lực lượng chuẩn bị cho trận gặp Al Diriyah và có thể được sử dụng tùy theo tình trạng thể lực.

Ngay cả khi Ronaldo không đá chính, Al Nassr vẫn cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào CR7. Ângelo Gabriel, João Félix và Samu Costa cùng ghi bàn trong trận thắng Al Fateh, giúp đội bóng thành Riyadh khởi đầu mùa giải bằng ba điểm và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

João Félix có khả năng hoạt động rộng, lùi xuống nhận bóng và kết nối với hai biên. Ângelo mang đến tốc độ cùng những pha đi bóng trực diện, còn Mané và Coman có thể hoán đổi vị trí liên tục. Cách bố trí này giúp Al Nassr kéo giãn hàng phòng ngự đối phương trước khi đưa bóng vào trung lộ.

Nếu Ronaldo ra sân, sức ép lên hàng thủ Al Diriyah sẽ tăng đáng kể. Khả năng chọn vị trí, không chiến và dứt điểm một chạm của CR7 tạo ra đích đến rõ ràng cho các đường chuyền từ hai cánh. Sự hiện diện của Ronaldo cũng có thể mở thêm khoảng trống cho João Félix xâm nhập từ tuyến sau.

Theo dữ liệu trên trang Al Nassr, đội bóng này thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ba thất bại đều xuất hiện trong giai đoạn giao hữu, khi HLV Ange Postecoglou thử nghiệm nhân sự và cách vận hành mới.

Chiến thắng 3-0 trước Al Fateh mang ý nghĩa tích cực hơn các kết quả giao hữu. Al Nassr chơi chủ động, tạo sức ép ở nhiều khu vực và có ba cầu thủ khác nhau ghi bàn. Việc ghi ba bàn dù Ronaldo vắng mặt cho thấy chiều sâu tấn công của đội bóng đã được cải thiện.

Al Diriyah không phải đội bóng có thể xem nhẹ. Sau khi góp mặt ở Saudi Pro League, họ bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm từng thi đấu tại châu Âu như Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Óscar Rodríguez, Georges-Kevin N’Koudou và Gaëtan Laborde.

Bộ đôi Djimsiti và Mbemba có kinh nghiệm tổ chức phòng ngự, còn Idrissa Gueye đủ khả năng tranh chấp và che chắn khu vực trước vòng cấm. Al Diriyah vì thế có thể xây dựng khối đội hình thấp, giữ khoảng cách chặt giữa các tuyến rồi tìm cơ hội phản công.

N’Koudou là cầu thủ phù hợp nhất với cách chơi này. Tốc độ của tiền vệ người Cameroon có thể giúp Al Diriyah khai thác khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên Al Nassr. Laborde cũng có khả năng giữ bóng và làm tường để đồng đội dâng lên hỗ trợ.

Dù vậy, thất bại 0-1 trước Al Ahli ở vòng mở màn Saudi Pro League cho thấy Al Diriyah vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện sự gắn kết. Đội bóng này có thể phòng ngự chắc chắn trong từng giai đoạn, nhưng cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ chưa phải lúc nào cũng được duy trì tốt.

Đây là khu vực João Félix và Mané có thể khai thác. Nếu Idrissa Gueye phải lùi quá sâu để hỗ trợ hai trung vệ, Al Nassr sẽ có thêm không gian kiểm soát bóng trước khu vực cấm địa. Những pha phối hợp ngắn hoặc đổi hướng nhanh sang hai biên có thể buộc hàng thủ Al Diriyah liên tục dịch chuyển.

Al Diriyah nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, tránh để Al Nassr ghi bàn sớm. Đội chủ nhà có thể bố trí đông cầu thủ ở phần sân nhà, ưu tiên bảo vệ trung lộ và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng.

Khả năng đứng vững của Al Diriyah phụ thuộc lớn vào 20-25 phút đầu. Nếu giữ được tỷ số hòa, họ có thể kéo Al Nassr vào thế trận giằng co và chờ cơ hội từ bóng cố định. Nếu nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà buộc phải dâng cao và để lộ thêm khoảng trống.

Al Nassr không cần tăng tốc liên tục nhưng vẫn có nhiều cách tiếp cận khung thành. Đội khách có thể tấn công trực diện bằng Ronaldo, phối hợp trung lộ với João Félix hoặc sử dụng tốc độ của Ângelo, Mané và Coman ở hai cánh.

Chất lượng cá nhân là khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Al Diriyah đủ sức gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng để ngăn hàng công Al Nassr trong suốt trận đấu là nhiệm vụ rất nặng nề. Nếu Ronaldo được sử dụng, đội khách càng có nhiều khả năng định đoạt trận đấu ngay trong 90 phút.

Dự đoán số bàn thắng Al Diriyah vs Al Nassr

Năm trận gần nhất của Al Nassr xuất hiện tổng cộng 16 bàn thắng, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Al Diriyah phải đối mặt với hàng công vừa ghi ba bàn ở vòng mở màn Saudi Pro League.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 4 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Al Diriyah vs Al Nassr

Al Diriyah có lực lượng tương đối đầy đủ. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Djimsiti, Mbemba, Idrissa Gueye, N’Koudou và Laborde đều có thể ra sân.

Al Nassr thiếu Sultan Al-Ghannam vì chấn thương. Sami Al-Najei và Mubarak Buainain bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Ronaldo có thể trở lại nhưng chưa chắc đá trọn trận. Danh sách nhân sự được cập nhật tại trang đội hình Al Nassr.

Đội hình dự kiến Al Diriyah vs Al Nassr

Al Diriyah: Vasilj; Abdulaziz Al-Faraj, Djimsiti, Mbemba, Fahad Al-Obaid; Idrissa Gueye, Abdulelah Al-Malki; Clayton Diandy, Óscar Rodríguez, N’Koudou; Gaëtan Laborde.

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Salem Al-Najdi; Abdullah Al-Khaibari, Samu Costa; Ângelo Gabriel, João Félix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Phong độ và đối đầu Al Diriyah vs Al Nassr

Đội bóng Phong độ năm trận gần nhất Al Diriyah Thắng 2, hòa 2, thua 1 Al Nassr Thắng 2, thua 3

Kho dữ liệu của Báo Lâm Đồng chưa ghi nhận lần chạm trán nào giữa hai đội. Thông tin mới nhất sẽ được bổ sung tại trang lịch sử đối đầu Al Diriyah vs Al Nassr.

Dự đoán tỷ số Al Diriyah vs Al Nassr

Al Diriyah có đủ kinh nghiệm để gây khó khăn trong hiệp một, nhưng chiều sâu hàng công của Al Nassr có thể tạo ra khác biệt sau giờ nghỉ. Ronaldo và đồng đội được kỳ vọng giành quyền đi tiếp.

Dự đoán: Al Diriyah 1-3 Al Nassr.