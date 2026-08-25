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    Nhận định Al-Ettifaq vs Al-Nassr: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

    Đại Ngàn25/08/2026 20:06

    Chuyến làm khách trước Al-Ettifaq là cơ hội để Al-Nassr tìm kiếm chiến thắng, tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng mùa giải này.

    Cuộc so tài giữa Al-Ettifaq và Al-Nassr lúc 01:00 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Abdullah Al Dabil Stadium mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Đội khách Al-Nassr đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi vị trí số một trên bảng xếp hạng nếu giành trọn kết quả thuận lợi trong chuyến hành quân lần này.

    Bối cảnh cạnh tranh và vị trí trên bảng xếp hạng

    Hiện tại, Al-Nassr đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau những vòng đấu đầu tiên. Đội bóng đặt mục tiêu tối thượng là duy trì phong độ cao để không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Khoảng cách điểm số sít sao đòi hỏi Al-Nassr phải chắt chiu tối đa từng điểm số, đặc biệt trong những chuyến làm khách nhiều cạm bẫy.

    Ở bên kia chiến tuyến, Al-Ettifaq cũng sở hữu 6 điểm và đang tạm xếp ở vị trí thứ 5. Dù đứng sau Al-Nassr do các chỉ số phụ, đội chủ nhà cho thấy họ là đối thủ không hề dễ bị bắt nạt. Lợi thế sân bãi Abdullah Al Dabil Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để Al-Ettifaq tạo ra nhiều khó khăn cho đội khách.

    Phong độ ấn tượng của hai câu lạc bộ

    Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích toàn thắng. Cụ thể, Al-Nassr đã giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất, thể hiện sự ổn định trong lối chơi và khả năng áp đặt thế trận hiệu quả trước các đối thủ.

    Không hề kém cạnh, Al-Ettifaq cũng đang sở hữu chuỗi 2 trận thắng liên tiếp ở các lần ra sân gần đây. Sự hưng phấn giúp đội chủ nhà sẵn sàng chơi sòng phẳng và tạo nên thế trận giằng co quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

    Ưu thế đối đầu nghiêng về Al-Nassr

    Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Nassr đang là bên chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Al-Ettifaq. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ Al-Nassr khi bước vào 90 phút sắp tới.

    Dẫu vậy, Al-Ettifaq từng chứng minh họ đủ sức gây bất ngờ khi đã có được 1 trận thắng và 1 trận hòa trước Al-Nassr trong chuỗi đối đầu này. Sự thận trọng chắc chắn là điều Al-Nassr không thể bỏ qua nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu giành trọn niềm vui.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với chất lượng nhân sự cùng sự vượt trội ở các thống kê đối đầu gần đây, Al-Nassr được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát trận đấu. Đội khách sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, qua đó duy trì thế bám đuổi quyết liệt với ngôi đầu bảng.

    Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà, chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển đổi trạng thái nhanh để khai thác khoảng trống của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn với ưu thế nghiêng đôi chút về phía Al-Nassr nhờ bản lĩnh ở những thời khắc then chốt.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ettifaq · 1 thắng1 hòaAl-Nassr · 3 thắng
    16/04/2026
    Al-Nassr
    1 - 0
    Al-Ettifaq
    AL-
    31/12/2025
    Al-Ettifaq
    2 - 2
    Al-Nassr
    Hòa
    22/02/2025
    Al-Nassr
    2 - 3
    Al-Ettifaq
    AL-
    21/09/2024
    Al-Ettifaq
    0 - 3
    Al-Nassr
    AL-
    22/12/2023
    Al-Nassr
    3 - 1
    Al-Ettifaq
    AL-
    Al-Ettifaq
    5 trận gần nhất
    TBTBH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới
    Al-Nassr
    5 trận gần nhất
    TTTBB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    4Al-Ahli Jeddah2200+56TT
    5Al-Ettifaq2200+36TT
    6Al-Qadisiyah FC3201+36TBT

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Al-Ettifaq vs Al-Nassr: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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