Nhận định Al Nassr vs Almería: đội hình dự kiến Al Nassr chạm trán Almería tại Al-Awwal Park trong trận giao hữu CLB. Almería đang nắm lợi thế khi từng giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất.

Al Nassr sẽ đối đầu Almería tại Al-Awwal Park trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 04/08/2026, theo thông tin được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Đây là màn so tài giữa Al Nassr và Almería trong một trận giao hữu. Với tính chất này, cuộc đấu là cơ hội để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị và đánh giá khả năng vận hành trước những mục tiêu tiếp theo.

Almería có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Al Nassr và Almería mới gặp nhau một lần gần nhất. Almería giành chiến thắng, trong khi Al Nassr không thắng và hai đội cũng không hòa ở lần chạm trán đó.

Kết quả này tạo cho Almería lợi thế nhất định về xu hướng đối đầu, nhưng không đủ để quyết định diễn biến của trận giao hữu sắp tới. Al Nassr sẽ có cơ hội tạo ra một màn trình diễn khác khi được thi đấu tại Al-Awwal Park.

Nhận định trước trận

Almería bước vào cuộc đấu với điểm tựa từ kết quả đối đầu gần nhất, còn Al Nassr có lợi thế sân nhà. Do dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng hay sơ đồ chiến thuật, chưa thể xác định đội nào sẽ kiểm soát thế trận trong thời gian dài.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được chú ý ở cách hai đội tổ chức lối chơi và điều chỉnh trong từng thời điểm. Al Nassr cần tận dụng sân nhà, trong khi Almería có thể phát huy sự tự tin từ lần giành chiến thắng trước đó. Nhìn chung, đây là cuộc so tài khó tách biệt hoàn toàn giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al Nassr · 0 thắng 0 hòa Almería · 1 thắng Almería 3 - 2 Al Nassr ALM

Al Nassr 5 trận gần nhất B B B

Tình hình lực lượng Al Nassr ✚ Sultan Al-Ghannam (Cruciate Ligament Tear) ✚ João Félix (Unknown Injury) ✚ Sami Al-Najei (Fitness) ✚ Mohamed Simakan (Unknown Injury) Almería ✚ Ibrahima Koné (Ankle Injury)