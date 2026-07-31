Nhận định Alaves vs Castellón: đội hình dự kiến Alaves bước vào cuộc chạm trán Castellón với hai trận gần nhất không thua, trong khi đối thủ cũng duy trì mạch ba trận bất bại; lần gặp gần nhất nghiêng về Alaves.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Alaves vs Castellón

Thời gian: 15h30 ngày 31/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Alaves sẽ đối đầu Castellón trong trận giao hữu diễn ra lúc 15h30 ngày 31/07/2026. Hai đội đều bước vào cuộc chạm trán với phong độ gần đây tích cực, nhưng Alaves có thêm lợi thế từ kết quả ở lần gặp gần nhất giữa hai bên.

Alaves có nền tảng ổn định

Trong hai trận gần nhất, Alaves giành một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định trước khi bước vào cuộc đối đầu với Castellón.

Điểm đáng chú ý là Alaves không phải chịu thất bại trong hai trận gần nhất. Dù số trận được cung cấp không nhiều, kết quả này vẫn tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần, đặc biệt trong một trận giao hữu mà sự cân bằng và khả năng kiểm soát thế trận thường được đặt lên hàng đầu.

Castellón cũng đang duy trì mạch bất bại

Castellón có thành tích tốt hơn về số trận thắng trong chuỗi ba trận gần nhất. Đội bóng này giành hai chiến thắng và một trận hòa, qua đó chưa thua trong cả ba trận được thống kê.

So với Alaves, Castellón sở hữu chuỗi kết quả dài hơn và có nhiều chiến thắng hơn. Đây là cơ sở để đội khách hướng đến một màn trình diễn chủ động, thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế sức ép từ đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ tích cực của Castellón sẽ phải được kiểm chứng trong cuộc chạm trán với Alaves. Một trận hòa và hai chiến thắng giúp đội khách có sự tự tin, nhưng lợi thế đó không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ nghiêng hẳn về một phía.

Lợi thế đối đầu thuộc về Alaves

Ở lần gặp gần nhất được ghi nhận, Alaves là đội giành chiến thắng. Castellón không có chiến thắng nào trong lần đối đầu này, còn hai đội cũng không chia điểm.

Mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa đủ để hình thành xu hướng dài hạn. Dẫu vậy, kết quả gần nhất vẫn mang ý nghĩa nhất định về tâm lý, giúp Alaves bước vào trận đấu với sự tự tin khi từng vượt qua đối thủ.

Cuộc đấu khó đoán trong thế cân bằng

Những con số hiện có cho thấy đây là màn so tài giữa hai đội cùng bất bại trong chuỗi trận gần nhất. Alaves có hai trận không thua, còn Castellón kéo dài mạch này lên ba trận. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở số chiến thắng: Castellón thắng hai trận, trong khi Alaves thắng một trận và hòa một trận.

Vì là trận giao hữu, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận từng thời điểm. Alaves có thể dựa vào sự tự tin từ lần đối đầu gần nhất, trong khi Castellón sở hữu nền phong độ mới nhất nhỉnh hơn về kết quả. Bởi vậy, khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm thuận lợi sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nhận định trước trận

Alaves có lợi thế đối đầu gần nhất, còn Castellón nổi bật với chuỗi ba trận bất bại và hai chiến thắng. Cán cân vì thế tương đối cân bằng: đội chủ nhà có điểm tựa tâm lý, trong khi đội khách sở hữu phong độ gần đây thuyết phục hơn về số trận thắng.

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra giằng co và khó phân định nếu cả hai tiếp tục thể hiện sự ổn định như trong các trận gần nhất. Alaves có cơ sở để tự tin, nhưng Castellón cũng đủ khả năng tạo ra thử thách đáng kể trong cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Alaves · 1 thắng 0 hòa Castellón · 0 thắng Alaves 2 - 1 Castellón ALA

Alaves 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Castellón 5 trận gần nhất H T T B H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới