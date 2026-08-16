Thể thao 360 Nhận định Arsenal vs Man City: Arsenal tìm lại duyên Vieira, Maresca mở kỷ nguyên mới Arsenal vs Man City lúc 21h ngày 16/8 tranh Community Shield 2026 tại Cardiff, nơi Pháo thủ từng có những ký ức đẹp gắn với cái tên Vieira. Arsenal hướng đến chiếc Siêu cúp Anh thứ 18, còn Enzo Maresca bước vào trận chính thức đầu tiên trên cương vị HLV Man City.

Thông tin trận đấu Arsenal vs Man City hôm nay 16/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Arsenal vs Man City Giải đấu Community Shield 2026 - Siêu Cúp Anh Thời gian 21h00 ngày 16/8/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 14h00 GMT, 15h00 BST Địa điểm Principality Stadium, Cardiff, Xứ Wales Tính chất Trận tranh Community Shield 2026

Theo lịch được công bố, Arsenal và Manchester City gặp nhau lúc 21h00 ngày 16/8 trên sân Principality. Đây là trận mở màn truyền thống của mùa bóng Anh, giữa nhà vô địch Premier League và đội đoạt FA Cup.

Nhận định thắng thua giữa Arsenal vs Man City

Arsenal bước vào Community Shield với vị thế nhà đương kim vô địch Premier League, nhưng quá trình chuẩn bị của thầy trò Mikel Arteta chưa tạo được cảm giác thật sự ổn định. Sau trận thắng kín 3-0 trước MK Dons, Pháo thủ chỉ thắng một trong bốn trận giao hữu tiếp theo trong 90 phút.

Arsenal đánh bại Girona 4-1 nhưng sau đó lần lượt thua Real Betis 1-3, Borussia Dortmund 2-3 và hòa Como 1-1. Việc vượt qua Como trên chấm luân lưu phần nào cho thấy bản lĩnh của đội bóng thành London, nhưng hàng thủ vẫn để lại không ít khoảng trống trước ngày gặp Man City.

Cardiff lại là địa điểm mang nhiều ký ức đặc biệt với Arsenal. Năm 2005, Patrick Vieira thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Pháo thủ vượt qua Manchester United ở chung kết FA Cup. Đến Community Shield 2023, một cầu thủ khác mang họ Vieira là Fabio Vieira lại sút quả quyết định trong loạt 11 m giúp Arsenal đánh bại Man City.

Cái duyên ấy càng đáng chú ý khi hai chức vô địch Community Shield gần nhất của Arsenal đều đến sau những loạt đấu súng. Họ vượt qua Liverpool năm 2020 và chính Man City năm 2023. Nếu tiếp tục đăng quang tại Cardiff, Arsenal sẽ nâng tổng số Community Shield lên 18.

Vấn đề lớn nhất với Arteta nằm ở hàng phòng ngự. William Saliba và Jurrien Timber đều không thể góp mặt, khiến bộ tứ phía trước David Raya phải thay đổi. Khi gặp một Man City sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng xâm nhập vòng cấm, sự thiếu vắng hai hậu vệ quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chống chuyển trạng thái của Arsenal.

Bù lại, tuyến giữa Pháo thủ có thêm Bruno Guimaraes. Tân binh trị giá 75 triệu bảng mang tới khả năng tranh chấp, giữ bóng và phát triển bóng từ trung tuyến. Nếu Declan Rice hay Martin Zubimendi chưa đủ thể trạng để đá chính, vai trò của Guimaraes càng trở nên quan trọng.

Ở phía đối diện, Man City bước vào một thời kỳ hoàn toàn khác. Enzo Maresca thay Pep Guardiola và Community Shield chính là trận đấu chính thức đầu tiên của nhà cầm quân người Italia trên cương vị mới. Trận gặp Arsenal vì thế không đơn thuần là cơ hội giành danh hiệu mà còn là bài kiểm tra đầu tiên cho cách vận hành của Man City hậu Guardiola.

So với Arsenal, kết quả tiền mùa giải của Man City ổn định hơn. The Citizens hòa Inter Milan 1-1, thắng K-League All Stars 3-1 và tiếp tục đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 3-1. Họ không thua trận nào trong 90 phút ở ba lần ra sân này.

Omar Marmoush là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công. Cú đúp trong vòng hai phút trước Atletico cho thấy tiền đạo này đã đạt trạng thái khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh Erling Haaland chưa có phút thi đấu nào ở giai đoạn tiền mùa giải.

Maresca nhiều khả năng vẫn đặt trọng tâm vào khả năng kiểm soát trung tuyến, với Mateo Kovacic và Nico Gonzalez đảm nhiệm nhiệm vụ thu hồi, luân chuyển bóng. Phía trên, Phil Foden có thể được trao nhiều khoảng trống hơn để hoạt động giữa các tuyến, còn Marmoush liên tục di chuyển phía sau hàng thủ Arsenal.

Điểm nóng đáng chú ý sẽ nằm ở hai hành lang biên. Arsenal có Madueke cùng Tzolis để tạo tốc độ, còn Man City sở hữu Ait-Nouri, Savinho và Semenyo. Đội nào đẩy được hậu vệ cánh đối phương lùi sâu sẽ có cơ hội kiểm soát thế trận tốt hơn.

Arsenal có lợi thế về sự ổn định của hệ thống dưới thời Arteta và cái duyên tại Community Shield. Man City lại nhỉnh hơn về kết quả chuẩn bị cũng như số phương án tấn công đang đạt trạng thái thi đấu tốt.

Với tính chất của trận mở màn mùa giải và việc cả hai đội đều thiếu một số trụ cột, thế trận có thể không quá cởi mở ngay từ đầu. Arsenal nhiều khả năng cố gắng giữ bóng và hạn chế khoảng trống, còn Man City sẽ chờ cơ hội khai thác những vị trí chưa thực sự ăn ý ở hàng thủ đối phương.

Sự cân bằng giữa hai đội khiến khả năng trận đấu phải kéo dài đến loạt luân lưu không thể bị loại trừ. Nếu kịch bản đó xuất hiện, Arsenal có lý do để tự tin dựa trên những gì họ từng làm trước Liverpool năm 2020 và chính Man City năm 2023.

Dự đoán số bàn thắng Arsenal vs Man City

Bốn trận giao hữu gần nhất của Arsenal đều xuất hiện bàn thắng cho cả hai phía ở ba trận cuối. Pháo thủ ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 8 bàn thua trong chuỗi trận gặp Girona, Real Betis, Dortmund và Como.

Man City có sự cân bằng tốt hơn khi ghi 7 bàn trong ba trận tiền mùa giải. Marmoush, Foden hay Semenyo đều có thể tạo ra khác biệt ngay cả khi Haaland chưa đủ thể trạng để xuất phát.

Tuy nhiên, Community Shield là một trận đấu tranh danh hiệu và cả Arteta lẫn Maresca đều có lý do để thận trọng. Việc hai đội thiếu những nhân tố quan trọng cũng có thể khiến tốc độ trận đấu giảm xuống ở một số thời điểm.

Kịch bản hai đội cùng ghi bàn nhưng tỷ số không bị đẩy lên quá cao khá phù hợp.

Dự đoán: Dưới 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Man City

Arsenal thiếu Jurrien Timber vì chấn thương háng, trong khi William Saliba gặp vấn đề ở lưng. Declan Rice, Bukayo Saka và Martin Zubimendi đã trở lại và đủ điều kiện thi đấu, nhưng khả năng đá chính còn phụ thuộc vào thể trạng bởi nhóm cầu thủ này chưa có nhiều thời gian chuẩn bị sau World Cup.

Bruno Guimaraes có thể được trao cơ hội xuất phát sau khi vào sân từ ghế dự bị trước Como. David Raya nhiều khả năng trở lại khung thành, trong khi Kepa Arrizabalaga là phương án dự phòng.

Man City không có Rodri sau ca phẫu thuật lưng. Erling Haaland đã trở lại tập luyện nhưng chưa thi đấu trong giai đoạn tiền mùa giải, vì thế Marmoush vẫn là phương án sáng giá nhất cho vị trí trung phong.

Savinho gặp vấn đề sức khỏe, Tijjani Reijnders đang đứng trước khả năng rời đội, còn Elliot Anderson có thể bắt đầu trên ghế dự bị. Việc thiếu Rodri khiến Kovacic và Nico Gonzalez nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ở trung tâm hàng tiền vệ.

Phong độ gần đây của Arsenal vs Man City

Đội Kết quả tiền mùa giải Ghi chú Arsenal Thắng Girona 4-1, thua Betis 1-3, thua Dortmund 2-3, hòa Como 1-1 Chỉ thắng 1/4 trận trong 90 phút Man City Hòa Inter Milan 1-1, thắng K-League All Stars 3-1, thắng Atletico Madrid 3-1 Bất bại cả 3 trận trong 90 phút

Arsenal vẫn tạo ra bàn thắng khá đều nhưng khả năng phòng ngự chưa đạt trạng thái tốt nhất. Việc mất Saliba và Timber càng khiến Arteta phải thận trọng với cách bố trí tuyến dưới.

Man City có quá trình chuẩn bị ổn định hơn. Hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-1 trước K-League All Stars và Atletico giúp đội bóng của Maresca bước vào Community Shield với tâm lý tích cực.

Kết quả đối đầu Arsenal vs Man City gần nhất

Theo trang lịch sử đối đầu Arsenal vs Manchester City, dữ liệu từ năm 2010 đến 2026 ghi nhận 41 lần hai đội gặp nhau. Man City thắng 22 trận, Arsenal thắng 9 và 10 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Ngày Trận đấu Kết quả Giải đấu 19/4/2026 Man City vs Arsenal 2-1 Premier League 22/3/2026 Arsenal vs Man City 0-2 League Cup 21/9/2025 Arsenal vs Man City 1-1 Premier League 2/2/2025 Arsenal vs Man City 5-1 Premier League 22/9/2024 Man City vs Arsenal 2-2 Premier League

Riêng tại Community Shield, Arsenal có những ký ức đẹp khi thắng Man City 3-0 năm 2014 và tiếp tục vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu năm 2023.

Đội hình xuất phát Arsenal vs Man City dự kiến

Đội hình Arsenal dự kiến

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Phương án khác: Nếu Declan Rice hoặc Martin Zubimendi đủ thể trạng, Arteta có thể tăng thêm khả năng kiểm soát trung tuyến. Bukayo Saka cũng là lựa chọn đáng chú ý trong hiệp hai nếu Arsenal cần đẩy mạnh sức ép bên cánh phải.

Đội hình Man City dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.

Phương án khác: Haaland có thể được đưa vào sân trong hiệp hai nếu Man City cần tăng khả năng gây sức ép trong vòng cấm. Elliot Anderson cũng là phương án bổ sung sức trẻ và khả năng tranh chấp cho khu trung tuyến.

Thống kê đáng chú ý Arsenal vs Man City

Thống kê Dữ liệu Community Shield của Arsenal 17 danh hiệu Mục tiêu của Arsenal Hướng đến danh hiệu thứ 18 Community Shield của Man City 7 danh hiệu Hai Community Shield gần nhất Arsenal vô địch 2020 và 2023, đều sau luân lưu Tiền mùa giải Arsenal Thắng 1/4 trận gần nhất trong 90 phút Tiền mùa giải Man City Bất bại 3 trận trong 90 phút Đối đầu từ 2010-2026 Arsenal thắng 9, hòa 10, Man City thắng 22 Lần gặp ở Community Shield 2023 Hòa 1-1, Arsenal thắng luân lưu 4-1 Nhân tố đáng chú ý Arsenal Bruno Guimaraes Nhân tố đáng chú ý Man City Omar Marmoush Bối cảnh Trận chính thức đầu tiên của Enzo Maresca tại Man City

Hai đội không có sự chênh lệch lớn về chất lượng đội hình, nhưng Man City đang nhỉnh hơn về kết quả tiền mùa giải. Arsenal lại có lợi thế về tính ổn định của hệ thống dưới thời Arteta cùng thành tích tốt tại Community Shield.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Man City

Arsenal chưa đạt phong độ tốt nhất trong giai đoạn chuẩn bị, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Việc không có Saliba và Timber có thể khiến Pháo thủ gặp khó khi Marmoush, Foden hay Semenyo tăng tốc vào những khoảng trống phía sau.

Man City cũng chưa sở hữu đội hình mạnh nhất. Rodri vắng mặt, còn Haaland chưa tích lũy phút thi đấu khiến khả năng kiểm soát trung tuyến và sức mạnh trong vòng cấm của The Citizens ít nhiều bị ảnh hưởng.

Một trận đấu cân bằng, có bàn thắng cho cả hai đội và chưa thể phân định thắng thua sau 90 phút là kịch bản đáng chờ đợi. Nếu phải bước vào loạt 11 m, kinh nghiệm và cái duyên của Arsenal tại Community Shield có thể trở thành khác biệt.

Dự đoán: Arsenal 1-1 Man City, Arsenal thắng trên chấm luân lưu.

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