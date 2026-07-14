Thể thao 360 Nhận định bán kết Anh vs Argentina: Bellingham thách thức bản lĩnh của Messi Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 là màn so tài giữa sức trẻ của Jude Bellingham và kinh nghiệm trận mạc của Lionel Messi, nơi tấm vé vào chung kết có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc ngôi sao.

Thông tin trận đấu Anh vs Argentina

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Anh vs Argentina: Ai mạnh hơn?

Xét trên xác suất trước trận, tuyển Anh đang nhỉnh hơn nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn. Theo Opta, Tam sư có 39,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, Argentina đạt 31,6%, còn khả năng hòa sau thời gian thi đấu chính thức và phải bước vào hiệp phụ là 29,3%.

Bảng xếp hạng FIFA lại mang đến lợi thế cho Argentina. Nhà đương kim vô địch thế giới đang đứng ở vị trí số 1, còn tuyển Anh xếp thứ 4. Sự chênh lệch này không đủ để tạo ra ưu thế rõ ràng, nhưng cho thấy Albiceleste vẫn duy trì vị thế của đội tuyển hàng đầu thế giới.

Anh mạnh về thể chất, khả năng tranh chấp, bóng bổng và cường độ gây sức ép. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Phil Foden đều có thể tạo ra khác biệt ở khu vực gần vòng cấm. Tam sư cũng sở hữu nhiều phương án tấn công, từ phối hợp trung lộ, đánh biên đến các tình huống cố định.

Argentina có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister và Enzo Fernández đã quen với những trận đấu căng thẳng, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đội bóng phải dừng bước.

Tuyển Anh được mô hình dự báo đánh giá cao hơn, nhưng Argentina đủ kinh nghiệm để kéo trận bán kết vào thế giằng co. Đây có thể là cuộc đấu mà khả năng kiểm soát cảm xúc và xử lý thời điểm quan trọng còn có giá trị lớn hơn ưu thế về thể lực.

Nhận định thắng thua giữa Anh vs Argentina

Đội tuyển Anh bước vào bán kết với sự tự tin lớn sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau 120 phút. Jude Bellingham ghi cả hai bàn, tiếp tục đóng vai trò nhân tố quan trọng nhất trong hành trình của Tam sư tại World Cup 2026.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn biết cách lật ngược tình thế. Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy bằng những màn ngược dòng, cho thấy đội bóng này không dễ sụp đổ khi bị dẫn trước.

Sức mạnh của Anh tập trung ở khu vực giữa sân và hàng công. Declan Rice đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng, Elliot Anderson hỗ trợ luân chuyển, còn Bellingham hoạt động gần Harry Kane. Khi Saka và Anthony Gordon kéo giãn hàng thủ đối phương, Tam sư có thể tạo khoảng trống để Bellingham xâm nhập vòng cấm.

Harry Kane vẫn là điểm tựa trên hàng công dù Bellingham đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội. Khả năng làm tường, kéo trung vệ và dứt điểm của Kane giúp Anh có thêm nhiều cách tiếp cận khung thành Argentina.

Tuy nhiên, lực lượng của Tam sư không ở trạng thái hoàn hảo. Jordan Henderson phải chia tay giải đấu vì chấn thương cổ tay, còn Jarell Quansah tiếp tục bị treo giò. Reece James, Declan Rice và Marc Guehi mới trở lại tập luyện sau những vấn đề về thể lực.

Những tổn thất trên có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ trong một trận đấu kéo dài. Hàng thủ Anh sẽ phải đặc biệt thận trọng trước các pha di chuyển linh hoạt của Messi, Álvarez và Lautaro Martínez.

Argentina tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng cả 6 trận tại giải. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni từng phải thi đấu hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ, nhưng vẫn giải quyết được trận đấu bằng kinh nghiệm và chất lượng của các cá nhân.

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong cách vận hành của Argentina dù đã bước sang tuổi 39. Siêu sao này không nhất thiết phải hoạt động với cường độ cao trong suốt trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảng trống nhỏ để tung đường chuyền hoặc dứt điểm.

Xung quanh Messi là nhóm cầu thủ đang đạt phong độ tốt. Julián Álvarez mang đến tốc độ và khả năng gây sức ép, Lautaro Martínez hoạt động trực diện trong vòng cấm, còn Mac Allister, Enzo Fernández và Rodrigo De Paul giúp Argentina duy trì quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Lợi thế đáng kể của Albiceleste nằm ở sự ổn định về nhân sự. Ngoài Facundo Medina còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, HLV Scaloni vẫn có thể sử dụng gần như toàn bộ đội hình mạnh nhất.

Điểm nóng của trận đấu nhiều khả năng xuất hiện ở trung tuyến. Rice và Bellingham phải đối đầu De Paul, Enzo Fernández cùng Mac Allister. Đội nào giành được bóng hai tốt hơn sẽ có cơ hội phát động những đợt tấn công nhanh vào khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Anh có thể chủ động gây sức ép trong giai đoạn đầu để tận dụng thể lực và khả năng tranh chấp. Argentina nhiều khả năng giữ nhịp chậm hơn, tránh bị cuốn vào lối chơi tốc độ trước khi tăng cường tấn công vào cuối mỗi hiệp.

Lịch sử đối đầu cũng phản ánh sự cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Tam sư từng thắng 1-0 tại World Cup 2002, nhưng Argentina lại vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 1998.

Anh có sức trẻ, thể lực và khả năng tạo sức ép tốt hơn. Argentina sở hữu kinh nghiệm, sự ổn định cùng những cầu thủ đã quen với áp lực vô địch. Cơ hội dành cho hai đội không chênh lệch nhiều, nhưng Tam sư có thể nhỉnh hơn nếu duy trì được cường độ và hạn chế khoảng trống dành cho Messi.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina

Tuyển Anh ghi 13 bàn sau 6 trận tại World Cup 2026, đạt trung bình khoảng 2,2 bàn/trận. Tam sư đã ghi ít nhất 2 bàn ở 5 trong 6 trận, ngoại trừ trận hòa 0-0 trước Ghana.

Hàng thủ Anh nhận 6 bàn thua, trung bình 1 bàn/trận. Việc phải thi đấu hiệp phụ và liên tục lội ngược dòng cho thấy đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn để lộ những khoảng trống khi đẩy cao đội hình.

Argentina có hiệu suất tấn công tốt hơn với 17 bàn sau 6 trận, tương đương khoảng 2,8 bàn/trận. Albiceleste ghi từ 3 bàn trở lên ở 5 trong 6 trận gần nhất, trong đó có các chiến thắng 3-2 trước Cape Verde, 3-2 trước Ai Cập và 3-1 trước Thụy Sĩ.

Đội bóng Nam Mỹ cũng nhận 6 bàn thua từ đầu giải. Cả Anh lẫn Argentina đều có khả năng ghi bàn ổn định, nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối ở hàng phòng ngự.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn, cả hai đội đều ghi bàn.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Anh: Jordan Henderson nghỉ hết giải vì chấn thương cổ tay. Jarell Quansah bị treo giò. Reece James, Declan Rice và Marc Guehi đã trở lại tập luyện nhưng tình trạng thể lực cần tiếp tục được theo dõi.

Argentina: Facundo Medina bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân. Những vị trí quan trọng còn lại đều sẵn sàng thi đấu.

Phong độ gần đây của Anh vs Argentina

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Anh Thắng 4, hòa 1 Ghi 9 bàn, thủng lưới 4 bàn Argentina Thắng 5 Ghi 14 bàn, thủng lưới 6 bàn

Anh đang duy trì chuỗi kết quả tích cực, nhưng phải tiêu tốn nhiều thể lực trong các trận đấu loại trực tiếp. Khả năng ngược dòng là điểm mạnh, song việc thường xuyên để đối thủ ghi bàn trước cũng là cảnh báo.

Argentina toàn thắng 5 trận gần đây và sở hữu hàng công hiệu quả hơn. Albiceleste cũng có kinh nghiệm điều chỉnh nhịp độ để vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Kết quả đối đầu Anh vs Argentina gần nhất

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Hai đội chưa gặp nhau tại World Cup kể từ vòng bảng năm 2002.

Trận đấu đáng chú ý Kết quả Tính chất Anh vs Argentina Anh thắng 1-0 Vòng bảng World Cup 2002 Anh vs Argentina Hòa 2-2, Argentina thắng luân lưu Vòng 1/8 World Cup 1998

Cuộc tái đấu tại bán kết World Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn khi đội thắng sẽ giành quyền tranh chức vô địch.

Đội hình xuất phát Anh vs Argentina dự kiến

Đội hình Anh dự kiến

Pickford; Konsa, Guehi, O’Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Phương án khác: Phil Foden có thể được sử dụng nếu HLV Thomas Tuchel muốn tăng khả năng kiểm soát bóng và phối hợp ở trung lộ. Anh cũng có thể chuyển sang hàng thủ ba người khi cần bảo vệ lợi thế.

Đội hình Argentina dự kiến

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Phương án khác: Argentina có thể giảm một tiền đạo để tăng thêm nhân sự ở tuyến giữa nếu muốn hạn chế khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Argentina

Thống kê Dữ liệu Xác suất Anh thắng trong 90 phút 39,1% Xác suất Argentina thắng 31,6% Khả năng hòa sau 90 phút 29,3% Bàn thắng của Anh 13 bàn sau 6 trận Bàn thắng của Argentina 17 bàn sau 6 trận Bàn thua của hai đội Cùng nhận 6 bàn Phạt góc của Anh Trung bình 5,8 quả/trận Phạt góc của Argentina Khoảng 5-7 quả/trận Jude Bellingham Ghi 5 bàn tại World Cup 2026 Xếp hạng FIFA Argentina hạng 1, Anh hạng 4 Đối đầu gần nhất tại World Cup Anh thắng 1-0 năm 2002

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Tuyển Anh có ưu thế về sức trẻ, cường độ thi đấu và khả năng tạo áp lực từ nhiều vị trí. Bellingham, Kane và Saka đủ khả năng khiến hàng thủ Argentina gặp khó khăn nếu Tam sư đẩy tốc độ lên cao.

Argentina lại sở hữu bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cùng sự hiện diện của Messi. Đội bóng Nam Mỹ có thể không áp đảo trong toàn bộ trận đấu, nhưng rất nguy hiểm ở các thời điểm đối phương mất tập trung.

Trận bán kết nhiều khả năng diễn ra cân bằng và chỉ được định đoạt bằng một tình huống tỏa sáng cá nhân. Anh có thể tận dụng lợi thế thể lực để giành chiến thắng sát nút.

Chúng tôi dự đoán: Anh 2-1 Argentina.