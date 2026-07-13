Thể thao 360 Nhận định bán kết Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe tái đấu Yamal trong ngày Quốc khánh Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h ngày 15/7 tranh vé vào chung kết World Cup 2026, nơi Mbappe cùng đồng đội chờ đòi lại món nợ bán kết EURO 2024.

Thông tin trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha hôm nay 15/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Bán kết Thời gian 2h00 ngày 15/7/2026, giờ Việt Nam Ngày thi đấu tại Mỹ Ngày 14/7/2026 Địa điểm Sân vận động AT&T, Texas, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận bán kết Pháp vs Tây Ban Nha trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Trận đấu bắt đầu lúc 2h00 ngày 15/7 theo giờ Việt Nam.

Người xem nên truy cập hệ thống truyền hình và nền tảng số chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền để bảo đảm chất lượng hình ảnh, hạn chế link giả hoặc các luồng phát không ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha bước vào bán kết với hai con đường gần như trái ngược về phong cách. Les Bleus đề cao tốc độ, khả năng tấn công trực diện và những pha chuyển trạng thái ít chạm. La Roja ưu tiên kiểm soát bóng, gây sức ép ngay sau khi mất bóng và kiên trì kéo giãn cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Thành tích của Pháp từ đầu World Cup 2026 đặc biệt thuyết phục. Đội bóng do Didier Deschamps dẫn dắt toàn thắng sáu trận, ghi 16 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Ba trận knock-out trước Thụy Điển, Paraguay và Morocco đều kết thúc với việc Mike Maignan giữ sạch lưới.

Kylian Mbappe vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Les Bleus. Tiền đạo 27 tuổi đã có tám bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Pháp tại giải. Mbappe phải chườm đá ở cổ chân sau trận thắng Morocco 2-0, nhưng tình trạng của anh không quá nghiêm trọng và khả năng ra sân từ đầu vẫn rất cao.

Ngoài Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau. Dembele có thể đổi cánh, bó vào trung lộ hoặc tự tạo cơ hội bằng những pha đi bóng tốc độ. Olise đảm nhiệm vai trò kết nối, còn Doue thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương.

Tây Ban Nha không tạo ra nhiều chiến thắng cách biệt như Pháp, nhưng sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn về mặt số liệu. La Roja mới thủng lưới một lần sau sáu trận. Bàn thua duy nhất xuất hiện trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại tứ kết.

Khả năng điều tiết của Rodri là nền tảng quan trọng trong cách vận hành của Tây Ban Nha. Khi Rodri kết hợp cùng Pedri và Dani Olmo, đội bóng của Luis de la Fuente có thể kiểm soát khu trung tuyến, luân chuyển bóng sang hai cánh rồi bất ngờ tăng tốc bằng Lamine Yamal hoặc Alex Baena.

Lamine Yamal tiếp tục là mối đe dọa lớn với hàng thủ Pháp. Cầu thủ chạy cánh này từng ghi bàn vào lưới Les Bleus ở bán kết EURO 2024, góp phần giúp Tây Ban Nha thắng 2-1. Những pha ngoặt bóng từ cánh phải vào trung lộ của Yamal có thể buộc Lucas Digne và Adrien Rabiot phải hỗ trợ phòng ngự thường xuyên.

Điểm nóng quan trọng nhất nhiều khả năng nằm ở khu vực giữa sân. Tây Ban Nha sẽ cố giữ bóng đủ lâu để ngăn Pháp tổ chức phản công, còn Les Bleus cần tạo ra sức ép đúng thời điểm nhằm buộc Rodri và các trung vệ La Roja chuyền hỏng. Chỉ một tình huống mất bóng ở trung lộ cũng có thể mở ra cơ hội tăng tốc cho Mbappe hoặc Dembele.

Pháp có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày và chưa phải kéo trận đấu nào sang hiệp phụ. Chiều sâu nhân sự cũng giúp Didier Deschamps sở hữu nhiều lựa chọn để thay đổi cách tấn công trong hiệp hai. Dù Aurelien Tchouameni vắng mặt, Manu Kone và Rabiot vẫn có thể tạo ra tuyến giữa giàu sức tranh chấp.

Tây Ban Nha được dự báo cầm bóng nhiều hơn, nhưng tỷ lệ kiểm soát chưa chắc đồng nghĩa với số cơ hội vượt trội. Pháp đã chứng minh họ không cần giữ bóng quá lâu để ghi bàn. Những đường chuyền trực diện vào khoảng trống sau lưng Pedro Porro và Marc Cucurella có thể trở thành phương án tấn công chủ đạo của Les Bleus.

Sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công giúp Pháp được đánh giá nhỉnh hơn. Tây Ban Nha đủ khả năng gây sức ép và ghi bàn, song Les Bleus đang có nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một pha xử lý.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp ghi 13 bàn trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tây Ban Nha có 11 bàn trong cùng giai đoạn, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Cả hai đội đều ghi bàn ở toàn bộ năm lần ra sân gần đây.

Khả năng phòng ngự của hai đội cũng rất đáng chú ý. Pháp và Tây Ban Nha cùng chỉ để lọt lưới một lần trong năm trận gần nhất, đồng thời có bốn trận giữ sạch lưới.

Tính chất của trận bán kết có thể khiến tốc độ trong khoảng 20 phút đầu không quá cao. Tây Ban Nha cần tránh mất bóng ở khu vực nguy hiểm, còn Pháp khó đẩy toàn bộ đội hình lên khi phải đối đầu với Lamine Yamal và các pha phối hợp nhanh của đối thủ.

Chất lượng tấn công của Mbappe, Dembele, Yamal và Olmo khiến khả năng trận đấu không có bàn thắng tương đối thấp. Tuy nhiên, hai hệ thống phòng ngự chắc chắn có thể giới hạn số cơ hội rõ ràng.

Dự đoán: Trận đấu có từ 2 đến 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp không có sự phục vụ của Aurelien Tchouameni vì chấn thương háng. Kylian Mbappe bị đau nhẹ ở cổ chân sau trận tứ kết, nhưng tiền đạo này đã xác nhận anh sẵn sàng thi đấu.

Manu Kone có thể được sử dụng bên cạnh Adrien Rabiot ở trung tuyến. Bộ đôi này mang đến khả năng tranh chấp, che chắn và hỗ trợ các tình huống chuyển trạng thái.

Tây Ban Nha đón Nico Williams trở lại sau chấn thương. Cầu thủ chạy cánh này có thể xuất phát trên ghế dự bị trước khi được tung vào sân trong hiệp hai.

Yeremy Pino chưa bình phục và sẽ vắng mặt. Luis de la Fuente vẫn còn nhiều lựa chọn tấn công như Lamine Yamal, Alex Baena, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal và Mikel Merino.

Phong độ gần đây của Pháp vs Tây Ban Nha

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Pháp Thắng 5 Ghi 13 bàn, thủng lưới một lần Tây Ban Nha Thắng 5 Ghi 11 bàn, thủng lưới một lần

Pháp toàn thắng năm trận gần nhất, trong đó có ba chiến thắng liên tiếp tại vòng knock-out mà không nhận bàn thua. Hàng công Les Bleus duy trì sức ép tốt, còn hàng thủ ngày càng chắc chắn khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Tây Ban Nha cũng thắng cả năm trận gần đây. La Roja kiểm soát tốt thế trận, hạn chế số cú sút của đối phương và biết cách giải quyết các trận đấu khó bằng những khoảnh khắc ở cuối trận.

Kết quả đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha gần nhất

Tây Ban Nha thắng bốn trong năm lần chạm trán Pháp gần nhất. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất diễn ra tại bán kết EURO 2024, khi La Roja thắng 2-1 nhờ các bàn của Lamine Yamal và Dani Olmo.

Tại World Cup, hai đội mới gặp nhau một lần trước giải đấu năm nay. Pháp thắng ngược Tây Ban Nha 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2006, sau đó tiến tới trận chung kết.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Điểm đáng chú ý EURO 2024 Tây Ban Nha vs Pháp 2-1 Yamal và Olmo ghi bàn World Cup 2006 Tây Ban Nha vs Pháp 1-3 Pháp thắng ngược tại vòng 1/8

Trận bán kết World Cup 2026 vì thế vừa là cơ hội để Tây Ban Nha nối dài ưu thế đối đầu, vừa mở ra thời cơ để Mbappe cùng đồng đội đòi lại món nợ hai năm trước.

Đội hình xuất phát Pháp vs Tây Ban Nha dự kiến

Đội hình xuất phát Pháp dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Phương án khác: Didier Deschamps có thể đưa Bradley Barcola vào sân nếu muốn tăng khả năng bám biên. Pháp cũng có thể chuyển sang sơ đồ ba tiền vệ để hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Rodri và Pedri.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Phương án khác: Nico Williams có thể xuất hiện trong hiệp hai để khai thác nền tảng thể lực suy giảm của hàng thủ Pháp. Mikel Merino tiếp tục là lựa chọn quan trọng nếu Tây Ban Nha cần tăng khả năng xâm nhập vòng cấm.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Tây Ban Nha

Thống kê Dữ liệu Thành tích Pháp tại World Cup 2026 Toàn thắng 6 trận Bàn thắng của Pháp 16 bàn Bàn thua của Pháp 2 bàn Thành tích Tây Ban Nha Thắng 5, hòa 1 Bàn thắng của Tây Ban Nha 11 bàn Bàn thua của Tây Ban Nha 1 bàn Phong độ Pháp Thắng 5 trận gần nhất Phong độ Tây Ban Nha Thắng 5 trận gần nhất Đối đầu gần đây Tây Ban Nha thắng 4/5 trận Thành tích của Mbappe 8 bàn tại World Cup 2026 Mbappe và Dembele Ghi tổng cộng 13 bàn Chuỗi của Tây Ban Nha Bất bại 37 trận chính thức Bối cảnh Bán kết World Cup 2026 Dấu mốc của Pháp Lần thứ ba liên tiếp vào bán kết World Cup

Pháp đã góp mặt ở bán kết World Cup 2018, 2022 và 2026. Les Bleus đang hướng tới lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự ba trận chung kết World Cup liên tiếp.

Trận đấu diễn ra ngày 14/7 theo giờ địa phương, trùng với Quốc khánh Pháp. Đây có thể trở thành nguồn động lực đặc biệt, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn đối với thầy trò Didier Deschamps.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng và đẩy Pháp lùi sâu trong một số giai đoạn. Rodri, Pedri cùng Dani Olmo đủ khả năng tạo ra ưu thế về quân số ở khu trung tuyến.

Pháp lại nguy hiểm hơn khi trận đấu xuất hiện khoảng trống. Mbappe và Dembele có thể tận dụng tốc độ để khai thác khu vực phía sau hai hậu vệ biên Tây Ban Nha.

La Roja đủ sức ghi bàn, nhưng chiều sâu đội hình và khả năng chuyển trạng thái của Les Bleus có thể tạo ra khác biệt trong hiệp hai.

Dự đoán: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.