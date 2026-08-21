Nhận định chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam tự tin làm khách Thái Lan tại Rajamangala Tuyển Việt Nam hướng đến lợi thế tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trước Thái Lan nhờ phong độ ổn định và bản năng săn bàn của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Vào lúc 20h00 ngày 22/8 (theo giờ Việt Nam), trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa hai đại kình địch Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangala. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đại chiến này với sự tự tin cao độ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh cán cân quyền lực bóng đá khu vực đã có những dịch chuyển đáng kể suốt một thập kỷ qua.

Xuân Son ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: VFF.

Phong độ và tương quan lực lượng trước giờ G

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang thể hiện bộ mặt vô cùng ấn tượng tại giải đấu năm nay khi duy trì chuỗi trận bất bại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù bộ đôi Tuấn Tài và Văn Vĩ cần sự chăm sóc đặc biệt từ y tế, bộ khung chính của Việt Nam vẫn đảm bảo sự ổn định. Điểm tựa lớn nhất trên hàng công chính là sự trở lại mạnh mẽ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau chấn thương.

Ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan sở hữu thành tích 5 chiến thắng và 1 trận thua. Dù thất bại ở bán kết lượt về trước Singapore nằm trong tính toán chiến thuật của HLV Hudson, việc để thủng lưới 3 bàn trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn đã bộc lộ những kẽ hở nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của "Voi chiến".

Về mặt nhân sự, Thái Lan tổn thất nặng nề khi thiếu vắng bộ đôi kỳ cựu Chanathip và Boothaman. Khả năng ra sân của tiền vệ Picha Autra cũng bỏ ngỏ, trong khi chân sút chủ lực Teerasak Poeiphimai – người đã đóng góp vào 14 bàn thắng của Thái Lan từ đầu giải – đang dính chấn thương mắt cá chân.

Phân tích chiến thuật và những điểm nóng trên sân

Việt Nam tự tin đấu Thái Lan. Ảnh: VFF.

HLV Hudson dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-3-3 cho Thái Lan, chủ động kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ từ trung lộ ra hai biên. Dù vậy, việc thiếu hụt một "nhạc trưởng" đẳng cấp có thể khiến lối chơi tấn công của đội chủ nhà trở nên thiếu đột biến.

Trái lại, tuyển Việt Nam vận hành linh hoạt sơ đồ 3-4-3. Vũ khí lợi hại nhất của ông Kim Sang-sik nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh dựa trên những đường chuyền sắc lẹm từ Hoàng Đức. Đội khách sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, đồng thời sẵn sàng pressing tầm cao đúng thời điểm để khai thác sai lầm từ hàng thủ đối phương.

Điểm nóng chiến thuật sẽ tập trung ở hành lang cánh phải của Việt Nam, nơi Xuân Mạnh và Thành Chung phải kiềm tỏa mũi nhọn Teerasak Poeiphimai (nếu cầu thủ này thi đấu). Tại tuyến giữa, sự hào hoa và khả năng cầm nhịp của Hoàng Đức sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát thế trận.

Đội hình dự kiến

Thái Lan (4-3-3): Phatomakkakul; Waris Choolthong, Tom Bihr, Nattapong Sayriya, Chaiyaphon Otton; Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Kakana Khamyok; Yotsakon Burapha, Oussama ThiangKham, Teerasak Poeiphimai.

Phatomakkakul; Waris Choolthong, Tom Bihr, Nattapong Sayriya, Chaiyaphon Otton; Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Kakana Khamyok; Yotsakon Burapha, Oussama ThiangKham, Teerasak Poeiphimai. Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Lịch sử gọi tên Việt Nam

Đây là lần thứ tư hai đội đụng độ ở một trận chung kết ASEAN Cup. Trong 3 lần trước đó, Việt Nam chiếm ưu thế với 2 lần đăng quang (2008 và 2024), so với 1 lần của Thái Lan (2022). Đáng chú ý, tại chung kết năm 2024, Việt Nam từng đánh bại đối thủ trong cả hai lượt trận với tổng tỷ số 5-3.

Dù làm khách tại "chảo lửa" Rajamangala, sự ổn định về lực lượng cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn giúp Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Với duyên ghi bàn của Xuân Son, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể ra về với một chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 1-2 Việt Nam