Thể thao 360 Nhận định chung kết Tây Ban Nha vs Argentina: Yamal thách thức bản lĩnh của Messi Tây Ban Nha vs Argentina lúc 2h ngày 20/7 tại chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa sức trẻ của Lamine Yamal và bản lĩnh của Lionel Messi trên sân MetLife.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Nội dung Thông tin Trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Chung kết Thời gian 2h00 ngày 20/7/2026, giờ Việt Nam Ngày thi đấu tại Mỹ Ngày 19/7/2026 Địa điểm Sân MetLife, East Rutherford, New Jersey, Mỹ Kênh trực tiếp Đang cập nhật Tính chất Tranh chức vô địch World Cup 2026

Trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 được tổ chức tại New York New Jersey Stadium, tên thương mại là MetLife. Sân đấu nằm tại East Rutherford và là địa điểm được FIFA lựa chọn cho trận chung kết ngày 19/7 theo giờ Mỹ.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận chung kết Tây Ban Nha vs Argentina trên các kênh truyền hình và nền tảng số chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Kênh phát sóng cụ thể sẽ được cập nhật gần giờ thi đấu. Người xem nên sử dụng hệ thống truyền hình chính thức hoặc VTVgo sau khi lịch phát sóng được công bố.

Tây Ban Nha vs Argentina: Ai mạnh hơn?

Tây Ban Nha bước vào chung kết với hàng phòng ngự tốt nhất giải. Sau bảy trận, La Roja mới nhận một bàn thua và có sáu lần giữ sạch lưới.

Chiến thắng 2-0 trước Pháp cho thấy Tây Ban Nha không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn đủ khả năng vô hiệu hóa một hàng công giàu tốc độ. Oyarzabal và Pedro Porro ghi bàn, còn Rodri cùng các đồng đội kiểm soát khu trung tuyến trong phần lớn thời gian.

Argentina sở hữu hàng công hiệu quả hơn trong giai đoạn trước bán kết. Albiceleste ghi 17 bàn sau sáu trận đầu tiên, với Lionel Messi, Julián Álvarez và Lautaro Martínez là những điểm tấn công quan trọng.

Đội bóng của Lionel Scaloni cũng có kinh nghiệm đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại từng giành World Cup 2022 và đã quen với áp lực của một trận chung kết.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát, phòng ngự và thời gian nghỉ. Argentina có lợi thế về kinh nghiệm, khả năng điều chỉnh nhịp độ cùng sự hiện diện của Messi.

Nhận định thắng thua giữa Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha đang tiến gần cơ hội tái lập thành tích vô địch World Cup năm 2010. Đội bóng của Luis de la Fuente không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân mà vận hành dựa trên cấu trúc đồng bộ ở cả ba tuyến.

Rodri giữ vai trò trung tâm trong hệ thống. Tiền vệ này có nhiệm vụ thoát khỏi lớp gây sức ép đầu tiên của Argentina, luân chuyển bóng sang hai cánh và bảo vệ khoảng trống khi Pedro Porro hoặc Cucurella dâng cao.

Pedri có thể lùi xuống hỗ trợ Rodri để giúp Tây Ban Nha tạo ưu thế quân số. Dani Olmo hoạt động cao hơn, thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự Albiceleste.

Lamine Yamal tiếp tục là điểm tạo đột biến. Những pha dẫn bóng từ cánh phải vào trung lộ của cầu thủ trẻ này có thể buộc Tagliafico phải bó vào trong, qua đó mở ra hành lang cho Pedro Porro tăng tốc.

Yamal cũng có khả năng kéo Rodrigo De Paul lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Nếu Argentina phải sử dụng hai cầu thủ để ngăn cánh phải của Tây Ban Nha, Pedri và Olmo sẽ có thêm khoảng trống ở trung tâm.

Mikel Oyarzabal mang đến khả năng di chuyển linh hoạt ở vị trí tiền đạo. Anh có thể lùi xuống kết nối, kéo Cristian Romero ra khỏi khu vực trung tâm hoặc xâm nhập cột gần khi Yamal thực hiện đường chuyền từ biên.

Argentina có cách vận hành khác biệt. Đội bóng của Lionel Scaloni không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều, nhưng rất giỏi làm chậm trận đấu và lựa chọn thời điểm tăng tốc.

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong các đợt tấn công. Siêu sao 39 tuổi có thể giảm khối lượng di chuyển, nhưng chỉ cần một khoảng trống nhỏ để tung đường chuyền cho Álvarez, Lautaro Martínez hoặc tự mình dứt điểm.

Julián Álvarez đem lại tốc độ và khả năng gây sức ép lên các trung vệ Tây Ban Nha. Lautaro hoạt động trực diện hơn trong vòng cấm, sẵn sàng tranh chấp và tận dụng những đường bóng hai.

Tuyến giữa Argentina có sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật. De Paul đảm nhiệm vai trò tranh chấp, Enzo Fernández hỗ trợ triển khai, còn Alexis Mac Allister có thể xâm nhập vòng cấm hoặc thực hiện đường chuyền quyết định.

Điểm nóng lớn nhất nhiều khả năng nằm ở khu vực Rodri hoạt động. Argentina cần hạn chế tiền vệ Tây Ban Nha xoay người và chuyền bóng về phía trước. De Paul hoặc Mac Allister có thể được giao nhiệm vụ áp sát ngay khi Rodri nhận bóng.

Tây Ban Nha cũng phải tìm cách kiểm soát Messi mà không phá vỡ cấu trúc. Nếu một trung vệ dâng lên quá sớm, Álvarez có thể lập tức di chuyển vào khoảng trống phía sau.

Pau Cubarsi và Laporte cần duy trì khoảng cách hợp lý, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Rodri. Chỉ một tình huống mất vị trí cũng có thể tạo ra cơ hội dứt điểm cho hàng công Argentina.

La Roja có thêm một ngày nghỉ vì đá bán kết sớm hơn. Argentina từng phải bước vào hiệp phụ ở các trận gặp Cape Verde và Thụy Sĩ, sau đó tiếp tục trải qua cuộc đấu căng thẳng với Anh.

Yếu tố thể lực có thể ảnh hưởng đến khả năng gây sức ép của Albiceleste trong hiệp hai. Tây Ban Nha đủ chiều sâu để đưa Nico Williams, Mikel Merino hoặc các cầu thủ giàu tốc độ vào sân ở giai đoạn cuối.

Argentina lại sở hữu kinh nghiệm kiểm soát những thời điểm quyết định. Emiliano Martínez, Romero, De Paul, Mac Allister, Álvarez và Messi đều đã trải qua nhiều trận đấu có áp lực tương tự.

Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hệ thống phòng ngự ổn định và khả năng kiểm soát trung tuyến. Argentina đủ sức đưa trận đấu vào thế giằng co nếu hạn chế được Yamal và không để Rodri thoải mái điều tiết.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha ghi 13 bàn sau bảy trận, đạt trung bình gần hai bàn mỗi lần ra sân. Điểm nổi bật hơn nằm ở hàng phòng ngự với chỉ một bàn thua.

Argentina ghi 17 bàn trong sáu trận trước bán kết, tương đương gần ba bàn mỗi trận. Albiceleste đã nhiều lần ghi từ ba bàn trở lên, nhưng cũng nhận sáu bàn thua trong giai đoạn này.

Tây Ban Nha khó đẩy toàn bộ đội hình lên tấn công khi phải đối đầu với Messi và Álvarez. Argentina cũng cần duy trì quân số phía sau để ngăn Yamal cùng các pha phối hợp nhanh ở hai biên.

Tốc độ trận đấu có thể không quá cao trong 20 phút đầu. Hai đội nhiều khả năng ưu tiên kiểm soát khoảng trống, hạn chế sai lầm và chờ đối phương mất bóng.

Chất lượng của Yamal, Olmo, Messi và Álvarez khiến khả năng xuất hiện bàn thắng vẫn khá cao. Tuy nhiên, hàng thủ Tây Ban Nha có thể giới hạn số cơ hội rõ ràng của Argentina.

Dự đoán: Trận đấu có từ 2 đến 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi tình trạng của Yeremy Pino. Cầu thủ này chưa bình phục hoàn toàn trong giai đoạn trước bán kết và khả năng góp mặt ở chung kết còn bỏ ngỏ.

Nico Williams đã trở lại và có thể được sử dụng trong hiệp hai. Luis de la Fuente cũng còn Mikel Merino, một phương án giúp tăng khả năng tranh chấp và xâm nhập vòng cấm.

Argentina cần đánh giá thể lực của các cầu thủ sau trận bán kết với Anh. Facundo Medina từng gặp vấn đề ở bắp chân và khả năng ra sân cần được xác nhận.

Những vị trí quan trọng như Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, De Paul, Enzo Fernández và Mac Allister vẫn là bộ khung chính trong kế hoạch của Lionel Scaloni.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha vs Argentina

Đội tuyển Phong độ gần đây Ghi chú Tây Ban Nha Thắng 5 trận gần nhất Mới đánh bại Pháp 2-0 Argentina Thắng 5 trận gần nhất Hàng công duy trì hiệu suất cao

Tây Ban Nha tiến vào chung kết bằng chuỗi kết quả ổn định. La Roja lần lượt vượt qua Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp tại vòng knock-out.

Argentina cũng duy trì mạch chiến thắng từ đầu giải. Albiceleste từng gặp nhiều khó khăn trước Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ nhưng vẫn giải quyết trận đấu bằng chất lượng cá nhân và kinh nghiệm.

Kết quả đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina gần nhất

Tây Ban Nha và Argentina không gặp nhau thường xuyên trong những năm gần đây. Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra vào tháng 3/2018, khi La Roja thắng 6-1 trong trận giao hữu tại Madrid.

Isco lập hat-trick ở trận đấu đó, bên cạnh các bàn thắng của Diego Costa, Thiago Alcantara và Iago Aspas. Argentina không có Messi trong đội hình xuất phát và chỉ ghi được một bàn do công của Nicolas Otamendi.

Trận đấu đáng chú ý Kết quả Tính chất Tây Ban Nha vs Argentina năm 2018 6-1 Giao hữu tại Madrid Argentina vs Tây Ban Nha năm 2010 4-1 Giao hữu tại Buenos Aires Tây Ban Nha vs Argentina năm 2009 2-1 Giao hữu quốc tế

Trận chung kết World Cup 2026 có ý nghĩa hoàn toàn khác so với các cuộc gặp trước. Tây Ban Nha đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, còn Argentina hướng tới việc bảo vệ danh hiệu.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha vs Argentina dự kiến

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Phương án khác: Nico Williams có thể được đưa vào đội hình chính để khai thác khoảng trống phía sau Molina. Mikel Merino là lựa chọn phù hợp nếu La Roja cần tăng khả năng tranh chấp với hàng tiền vệ Argentina.

Đội hình Argentina dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Phương án khác: Lionel Scaloni có thể rút một tiền đạo để bổ sung thêm tiền vệ, giúp Argentina hạn chế khả năng kiểm soát của Rodri và Pedri. Leandro Paredes là lựa chọn khi Albiceleste cần bảo vệ khu vực trung tâm.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Argentina

Thống kê Dữ liệu Thành tích Tây Ban Nha Thắng 6, hòa 1 Bàn thắng của Tây Ban Nha 13 bàn sau 7 trận Bàn thua của Tây Ban Nha 1 bàn Số trận sạch lưới của Tây Ban Nha 6 trận Chuỗi bất bại của Tây Ban Nha 37 trận chính thức Bàn thắng của Argentina trước bán kết 17 bàn sau 6 trận Bàn thua của Argentina trước bán kết 6 bàn Điểm mạnh của Argentina Kinh nghiệm và khả năng giải quyết trận đấu Ngôi sao Tây Ban Nha Lamine Yamal Ngôi sao Argentina Lionel Messi Đối đầu gần nhất Tây Ban Nha thắng 6-1 năm 2018 Lợi thế nghỉ ngơi Tây Ban Nha nhiều hơn một ngày Bối cảnh Chung kết World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát khu trung tuyến bằng Rodri, Pedri và Dani Olmo. Hàng phòng ngự mới nhận một bàn thua cũng giúp La Roja có nền tảng chắc chắn để hạn chế Messi cùng các tiền đạo Argentina.

Albiceleste lại sở hữu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Messi, Álvarez và Lautaro Martínez có thể tận dụng bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện khi hai hậu vệ biên Tây Ban Nha dâng cao.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định trong hiệp hai, khi thể lực và chiều sâu đội hình bắt đầu tạo ra khác biệt. Tây Ban Nha có thêm một ngày nghỉ và sở hữu nhiều phương án tăng tốc từ ghế dự bị.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Argentina.