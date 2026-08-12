Nhận định Deportivo vs Real Madrid: HLV Mourinho giải bài toán lực lượng tại Riazor Real Madrid chạm trán Deportivo La Coruna ở trận giao hữu tiền mùa giải tại Abanca-Riazor, trong bối cảnh HLV Jose Mourinho thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Real Madrid sẽ bước vào cuộc thử lửa với Deportivo La Coruna trong khuôn khổ giao hữu tiền mùa giải vào lúc 02h00 ngày 13/8 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Abanca-Riazor. Dù đối mặt với bài toán nhân sự nan giải, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình vượt trội.

Mourinho đang cố gắng tìm ra bộ khung tối ưu cho Real Madrid.

Thử thách lực lượng của Real Madrid

HLV Jose Mourinho cùng các học trò đang có chuỗi khởi động mùa giải khá tích cực với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Thắng lợi 2-1 trước Ferencvaros gần đây cho thấy Los Blancos đang dần đi vào quỹ đạo vận hành. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Riazor lần này sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Danh sách vắng mặt của Real Madrid kéo dài với hàng loạt trụ cột gặp chấn thương như Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio và Rodrygo. Bên cạnh đó, những ngôi sao hàng đầu gồm Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Ibrahima Konate và Marc Cucurella vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau kỳ nghỉ.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của các tân binh như Denzel Dumfries hay tài năng trẻ Ousmane Diomande trên băng ghế dự bị giúp ban huấn luyện có thêm những phương án điều chỉnh linh hoạt. Trong đội hình xuất phát dự kiến, ngôi sao Vinicius Junior - người vừa gia hạn hợp đồng - tiếp tục đóng vai trò ngòi nổ chính trên hàng công.

Sức bật từ tân binh của Deportivo La Coruna

Về phía đội chủ nhà, Deportivo La Coruna bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn sau khi hoàn thành mục tiêu trở lại La Liga. Qua 6 trận giao hữu hè, thầy trò HLV Antonio Hidalgo ghi nhận 3 chiến thắng và 3 thất bại, gần nhất là trận thắng 1-0 trước Genoa.

Dù thiếu vắng tài năng trẻ David Mella do chấn thương, Deportivo sẵn sàng trình làng những bản hợp đồng mới đáng chú ý, tiêu biểu là thủ thành Leo Roman và chân sút kỳ cựu Pierre-Emerick Aubameyang. Ở tuổi 37, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Aubameyang được kỳ vọng sẽ là điểm tựa lớn nhất trên hàng công của đại diện xứ Galicia.

Valverde là nhân tố đáng chờ đợi ở tuyến giữa Real.

Cục diện chiến thuật và điểm nóng sân Riazor

Nhiều khả năng Deportivo sẽ thiết lập sơ đồ 4-3-3 lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công dựa trên tốc độ của Aubameyang. Trong khi đó, Real Madrid dự kiến xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhằm chủ động kiểm soát thế trận.

Điểm nóng của trận đấu sẽ tập trung ở khu vực trung tuyến, nơi bộ đôi Federico Valverde và Eduardo Camavinga đối đầu với tuyến giữa cơ động của đội chủ nhà. Ngoài ra, cuộc chạm trán giữa kinh nghiệm của Aubameyang và sức trẻ của trung vệ Dean Huijsen bên phía Real Madrid cũng hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính.

Đội hình dự kiến

Deportivo (4-3-3): Roman; Altimira, Comas, Ede, Angelino; Villares, Carrillo, Rodriguez; Soriano, Aubameyang, Sanchez.

Roman; Altimira, Comas, Ede, Angelino; Villares, Carrillo, Rodriguez; Soriano, Aubameyang, Sanchez. Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Diaz, Guler, Vinicius; Endrick.

Dù Deportivo sở hữu lợi thế sân nhà, sự chênh lệch về đẳng cấp cá nhân vẫn là khoảng cách lớn. Trận đấu này là cơ hội quan trọng để HLV Mourinho thử nghiệm những mảnh ghép mới trước khi bước vào mùa giải chính thức. Dự đoán kết quả: Deportivo 1-3 Real Madrid.