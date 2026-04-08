Thể thao 360 Nhận định đối đầu Việt Nam vs Campuchia: Xuân Son lĩnh xướng, ngôi đầu bảng A trong tầm tay Việt Nam vs Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 là trận đấu cuối cùng của bảng A ASEAN Cup 2026, nơi Xuân Son và các đồng đội hướng đến chiến thắng để giành vé bán kết với vị trí dẫn đầu.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Campuchia hôm nay 7/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Campuchia Giải đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup 2026) Thời gian 20h00 ngày 7/8/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội Bảng đấu Lượt cuối bảng A Trực tiếp VTV6, FPT Play

Theo lịch thi đấu chính thức, Việt Nam tiếp đón Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình. Trận Singapore vs Indonesia cũng diễn ra cùng giờ nhằm bảo đảm tính công bằng trong cuộc đua giành hai suất vào bán kết. xem trực tiếp Việt Nam vs Campuchia

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Việt Nam vs Campuchia trên kênh VTV6 và nền tảng FPT Play.

Người xem trực tuyến có thể truy cập VTVGo để theo dõi kênh VTV6 hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức của FPT Play. Khán giả nên ưu tiên các nền tảng sở hữu bản quyền, tránh đường dẫn giả mạo hoặc luồng phát có chất lượng không ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam bước vào lượt trận cuối với vị thế thuận lợi nhất tại bảng A. Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vươn lên dẫn đầu với 7 điểm và hiệu số +10, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm, còn Campuchia có 3 điểm. hiện tại giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết. Một chiến thắng trước Campuchia sẽ bảo đảm ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm kết quả trận Singapore vs Indonesia. Ngay cả khi hòa, đội bóng áo đỏ vẫn chắc chắn có mặt ở bán kết với 8 điểm. của Việt Nam không chỉ nằm ở điểm số. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển ghi 17 bàn, chỉ nhận một bàn thua và có 4 trận giữ sạch lưới. Khả năng duy trì cự ly đội hình, thu hồi bóng nhanh và tạo sức ép ngay sau khi mất bóng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kiểm soát phần lớn các đối thủ.

Hàng công đang mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Nguyễn Xuân Son có khả năng làm tường, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm. Đình Bắc tạo đột biến bằng tốc độ, còn Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long và Hoàng Hên giúp Việt Nam luân chuyển bóng linh hoạt ở khu vực giữa sân.

Khả năng ghi bàn được phân bổ cho nhiều vị trí khiến Việt Nam khó bị bắt bài. Đội tuyển có thể tấn công trực diện vào trung lộ, mở bóng sang hai biên hoặc tận dụng những tình huống hậu vệ Campuchia bị kéo lệch khỏi vị trí. Văn Vĩ và Xuân Mạnh cũng có thể dâng cao để tạo lợi thế quân số ở hành lang cánh.

Campuchia không hoàn toàn thiếu khả năng gây bất ngờ. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã có bước chuẩn bị tại Nhật Bản trước giải và đặt mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng. Sự góp mặt của Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev và Abdel Kader Coulibaly giúp đội hình Campuchia có thêm kinh nghiệm, thể lực và khả năng xử lý bóng. ắng 3-0 trước Timor-Leste ở lượt trận gần nhất cũng giúp đại diện xứ Chùa Tháp lấy lại sự tự tin. Sieng Chanthea và Hav Soknet có tốc độ, sẵn sàng khai thác khoảng trống nếu hàng phòng ngự Việt Nam đẩy đội hình lên quá cao.

Vấn đề lớn nhất của Campuchia vẫn nằm ở khả năng phòng ngự trước các đối thủ có tốc độ triển khai bóng cao. Đội bóng này đã nhận 7 bàn thua trong hai trận gặp Singapore và Indonesia. Các khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên thường xuất hiện khi Campuchia không kịp lùi đội hình sau những tình huống mất bóng.

Đây có thể trở thành khu vực Việt Nam tập trung khai thác. Đình Bắc, Hoàng Hên hoặc Hai Long đủ khả năng di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến, qua đó tạo cơ hội cho Xuân Son băng cắt trong vòng cấm. Những pha phối hợp nhanh ở cự ly ngắn cũng có thể buộc hàng thủ Campuchia phải liên tục thay đổi vị trí.

Về thế trận, Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Campuchia có thể bố trí số đông cầu thủ phía sau bóng, giữ cự ly hẹp rồi chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Chanthea hoặc Soknet.

Nếu ghi được bàn trong hiệp một, Việt Nam sẽ có nhiều không gian hơn khi Campuchia buộc phải rời bỏ cách chơi phòng ngự. Với chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá vượt trội trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam ghi 17 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Riêng tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội bóng áo đỏ đã có 10 pha lập công sau ba trận, tương đương 3,33 bàn mỗi trận.

Khả năng nhập cuộc nhanh là điểm nổi bật của đội tuyển. Việt Nam ghi 7 bàn trong hiệp một ở ba lượt trận đã qua, trong đó có 5 bàn trước Timor-Leste và hai bàn sớm trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Campuchia cũng ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất, nhưng phần lớn đến ở các cuộc đối đầu với Bhutan, Hong Kong và Timor-Leste. Khi gặp Singapore và Indonesia, đội bóng xứ Chùa Tháp chỉ ghi hai bàn nhưng nhận tổng cộng 7 bàn thua.

Sự chênh lệch về khả năng kiểm soát trận đấu và chất lượng dứt điểm có thể giúp Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội. Kịch bản đội chủ nhà ghi từ ba bàn trở lên được đánh giá có khả năng xảy ra.

Dự đoán: Trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam có lực lượng tương đối ổn định trước lượt trận cuối. Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã bình phục, có thể trở lại danh sách thi đấu nếu HLV Kim Sang Sik cần xoay vòng đội hình.

Đỗ Duy Mạnh vắng mặt tại giải vì chấn thương, nhưng Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ vẫn giúp đội tuyển duy trì một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Ở tuyến trên, Xuân Son, Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức và Hoàng Hên đều sẵn sàng thi đấu.

Campuchia không có Taing Bunchhai vì chấn thương. Keo Soksela, Nick Taylor và Min Ratanak cũng không góp mặt trong danh sách dự giải, khiến HLV Koji Gyotoku có ít lựa chọn hơn ở một số vị trí.

Sieng Chanthea, Hav Soknet, Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev và Abdel Kader Coulibaly tiếp tục là những nhân tố được kỳ vọng tạo khác biệt cho đội khách.

Phong độ gần đây của Việt Nam vs Campuchia

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Việt Nam Thắng 4, hòa 1 Ghi 17 bàn, chỉ nhận một bàn thua Campuchia Thắng 3, thua 2 Ghi 11 bàn, nhận 7 bàn thua

Việt Nam duy trì phong độ ổn định với 4 chiến thắng và một trận hòa. Hàng công có hiệu suất cao, còn hệ thống phòng ngự giữ sạch lưới ở 4 trong 5 lần ra sân gần nhất.

Campuchia thắng ba và thua hai trận. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku có thể tạo sức ép trước các đối thủ ngang hoặc dưới tầm, nhưng gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu những đội kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Campuchia gần nhất

Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu gần đây. Đội bóng áo đỏ toàn thắng 5 lần gặp Campuchia gần nhất, còn đại diện xứ Chùa Tháp chưa giành được điểm nào.

Sự khác biệt thường nằm ở khả năng kiểm soát tuyến giữa, tốc độ triển khai bóng và hiệu quả dứt điểm. Campuchia có thể gây ra một số khó khăn trong từng thời điểm, nhưng chưa duy trì được sự ổn định trong toàn bộ trận đấu.

Đối đầu gần đây Thành tích Việt Nam Thắng 5 Campuchia Hòa 0, thắng 0 Xu hướng Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Campuchia dự kiến

Đội hình Việt Nam dự kiến theo sơ đồ 3-4-3

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên.

Phương án khác: HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho Nguyễn Tài Lộc hoặc Lê Văn Đô nếu muốn duy trì tốc độ ở hai biên. Đặng Văn Lâm cũng có khả năng được sử dụng sau khi bình phục.

Đội hình Campuchia dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Phương án khác: Campuchia có thể tăng thêm một tiền vệ phòng ngự để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Khi cần tìm bàn thắng, Chanthea và Soknet nhiều khả năng được đẩy cao để hỗ trợ Coulibaly.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Campuchia

Thống kê Dữ liệu Vị trí của Việt Nam Dẫn đầu bảng A với 7 điểm, hiệu số +10 Phong độ Việt Nam Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Việt Nam Ghi 17 bàn trong 5 trận Hàng thủ Việt Nam Chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận Thành tích Campuchia Thắng 3, thua 2 trong 5 trận Hàng công Campuchia Ghi 11 bàn trong 5 trận Hai trận gặp Singapore và Indonesia Campuchia nhận 7 bàn thua Đối đầu gần nhất Việt Nam toàn thắng 5 trận Điều kiện đi tiếp Việt Nam hòa là chắc chắn vào bán kết Điều kiện đứng nhất bảng Việt Nam thắng Campuchia

Việt Nam đang có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Đội bóng áo đỏ chắc chắn giành ngôi đầu nếu đánh bại Campuchia và cũng sẽ vào bán kết trong trường hợp hòa. án tỷ số Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam vượt trội về phong độ, chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận. Lợi thế sân Mỹ Đình cũng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thêm cơ sở để đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Campuchia sở hữu một số cầu thủ có tốc độ và khả năng phản công, nhưng hàng phòng ngự chưa duy trì được sự chắc chắn trước các đội bóng mạnh. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa các tuyến, đội khách sẽ chịu sức ép lớn từ Xuân Son, Đình Bắc và Quang Hải.

Việt Nam có thể gặp khó khăn trong giai đoạn đầu nếu Campuchia phòng ngự số đông. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến giúp đội chủ nhà được kỳ vọng giành chiến thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán: Việt Nam 3-0 Campuchia.