Thể thao 360 Nhận định Everton vs Newcastle: Chích chòe đòi món nợ 2-3 Everton vs Newcastle lúc 23h15 ngày 12/8 tại Murrayfield là màn thử lửa đáng chú ý trước Premier League 2026/27, nơi Chích chòe có cơ hội đòi món nợ thua 2-3 ở lần gặp gần nhất.

Thông tin trận đấu Everton vs Newcastle hôm nay 12/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Everton vs Newcastle Giải đấu Giao hữu CLB Thời gian 23h15 ngày 12/8/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 16h15 GMT ngày 12/8 Địa điểm Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh, Scotland Tính chất Giao hữu tiền mùa giải 2026/27

Trận đấu diễn ra tại Scottish Gas Murrayfield ở Edinburgh. Giờ khai cuộc là 17h15 giờ Anh, tương đương 23h15 ngày 12/8 giờ Việt Nam. Newcastle vẫn còn hai trận giao hữu với Bayer Leverkusen và Strasbourg, còn Everton sẽ gặp Lille trước khi bước vào Premier League.

Everton vs Newcastle: Ai mạnh hơn?

Khoảng cách giữa Everton và Newcastle trước trận đấu không quá lớn. Everton đang có ưu thế về sự ổn định khi bộ khung của David Moyes ít xáo trộn hơn, đồng thời đội bóng vùng Merseyside đã trải qua nhiều trận giao hữu để hoàn thiện trạng thái thi đấu.

Everton cũng có thành tích đối đầu khá tốt trước Newcastle. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, The Toffees thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-2 ngay tại St James' Park ngày 28/2/2026.

Newcastle lại sở hữu nhiều nhân tố có khả năng tạo đột biến trên hàng công như Yoane Wissa, Anthony Elanga, Harvey Barnes hay Nick Woltemade. Tuy nhiên, Chích chòe đang trải qua quá trình thay đổi lớn sau khi Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon chia tay đội bóng, còn Matthias Jaissle mới tiếp quản ghế HLV.

Xét tổng thể, Newcastle có thể nhỉnh hơn về tốc độ và khả năng tạo đột biến cá nhân, nhưng Everton lại có lợi thế ở tính tổ chức và sự ổn định. Đây vì thế là cặp đấu khá cân bằng.

Nhận định thắng thua Everton vs Newcastle

Everton bước vào trận đấu với quá trình chuẩn bị tương đối tích cực. Đội bóng của David Moyes đã chơi 5 trận giao hữu, thắng Dundee 4-0, hòa Bolton 0-0, thắng Stoke 1-0, đánh bại Hamburg 2-1 trước khi thua Stuttgart 1-3. Tổng cộng, Everton ghi 8 bàn và nhận 4 bàn thua.

Ba chiến thắng trong năm trận cho thấy The Toffees đang đạt trạng thái tương đối tốt. Everton vẫn giữ được những đặc trưng quen thuộc dưới thời Moyes: duy trì cự ly đội hình, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và tìm cách tận dụng nhanh những thời điểm đối phương để lộ khoảng trống.

Khả năng tấn công của Everton cũng có thêm nhiều lựa chọn. Tyler Dibling, Charly Alcaraz, Kiernan Dewsbury-Hall hay Thierno Barry đều có thể tham gia vào các pha chuyển trạng thái, đặc biệt khi Newcastle chủ động dâng đội hình lên cao.

Một điểm mạnh khác của Everton nằm ở bóng bổng và những tình huống cố định. Jarrad Branthwaite, Michael Keane hay Barry đều có lợi thế trong tranh chấp trong vòng cấm. Nếu thế trận diễn ra giằng co, đây có thể trở thành phương án giúp đội bóng của Moyes tạo ra khác biệt.

Dù vậy, thất bại 1-3 trước Stuttgart cũng cho thấy hàng thủ Everton chưa hoàn toàn chắc chắn. Khi đối thủ đưa bóng nhanh qua tuyến giữa và tăng tốc vào khoảng trống, cấu trúc phòng ngự của The Toffees vẫn có thể bị kéo giãn.

Đây chính là khu vực Newcastle có khả năng khai thác. Anthony Elanga sở hữu tốc độ ở biên, còn Yoane Wissa đang đạt trạng thái tốt sau khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước Valencia. Bazoumana Toure, William Osula, Harvey Barnes và Woltemade cũng giúp Chích chòe có thêm nhiều phương án thay đổi cách tấn công.

Chiến thắng trước Valencia đặc biệt quan trọng với Newcastle bởi đó là trận đầu tiên của Matthias Jaissle trên cương vị HLV. Chích chòe bị đặt vào thế khó nhưng vẫn lội ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Wissa.

Tuy nhiên, Newcastle vẫn chưa đạt được sự ổn định. Sau 4 trận giao hữu, họ thắng Darlington 3-0, hòa Gateshead 1-1, thua Bristol City 1-4 rồi thắng Valencia 2-1. Chích chòe ghi 7 bàn nhưng cũng thủng lưới 6 lần.

Điểm đáng lo nằm ở tuyến giữa khi Newcastle đang phải thích nghi sau sự ra đi của Bruno Guimaraes và Sandro Tonali. Jaissle hiện xây dựng lại khu vực này với Joelinton, Aladji Bamba, Jacob Ramsey cùng nhiều nhân tố trẻ. Việc thiếu những cầu thủ giữ nhịp quen thuộc có thể khiến Newcastle gặp khó nếu Everton chủ động tranh chấp mạnh ngay từ trung tuyến.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại sự tự tin cho Everton. The Toffees bất bại 4/5 lần gặp Newcastle gần nhất, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Newcastle chỉ thắng một trận trong chuỗi này, dù đó là chiến thắng đậm 4-1 trên sân Everton.

Ở lần chạm trán gần nhất ngày 28/2/2026, Everton thắng 3-2 tại St James' Park. Đó là trận đấu Newcastle tạo ra nhiều sức ép nhưng The Toffees vẫn đứng vững để giành trọn ba điểm.

Về thế trận, Newcastle có thể là đội chủ động đẩy cao tốc độ và pressing nhiều hơn. Everton nhiều khả năng giữ đội hình chặt, tranh chấp ở trung tuyến rồi tìm cơ hội đưa bóng nhanh lên phía trên sau khi đoạt lại quyền kiểm soát.

Tính chất giao hữu cũng khiến hai HLV có thể thay đổi nhiều cầu thủ trong hiệp hai. Vì vậy, khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự xuyên suốt 90 phút của cả Everton lẫn Newcastle đều là dấu hỏi.

Newcastle có lợi thế về những nhân tố tốc độ và Wissa đang đạt phong độ tốt. Tuy nhiên, Everton có sự ổn định cao hơn cùng thành tích đối đầu thuận lợi. Một trận đấu cân bằng và có bàn thắng cho cả hai bên là kịch bản dễ xuất hiện.

Dự đoán số bàn thắng Everton vs Newcastle

Everton ghi 8 bàn sau 5 trận giao hữu, trung bình 1,6 bàn/trận. The Toffees từng giữ sạch lưới trước Bolton và Stoke nhưng vừa để Stuttgart ghi 3 bàn ở trận gần nhất.

Newcastle có 7 bàn thắng và 6 bàn thua sau 4 trận. Hai trận gần nhất của Chích chòe lần lượt xuất hiện 5 bàn trước Bristol City và 3 bàn trước Valencia.

Hai cuộc đối đầu giữa Everton và Newcastle tại Premier League mùa 2025/26 cũng rất cởi mở. Newcastle thắng 4-1 trên sân Everton trước khi The Toffees đáp trả bằng chiến thắng 3-2 tại St James' Park. Hai trận xuất hiện tổng cộng 10 bàn thắng.

Với tính chất giao hữu và khả năng cả hai HLV xoay vòng nhân sự trong hiệp hai, cấu trúc phòng ngự có thể trở nên lỏng hơn ở giai đoạn cuối trận.

Dự đoán: Hai đội đều ghi bàn, trận đấu có khoảng 3-4 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Everton vs Newcastle

Everton không ghi nhận cuộc khủng hoảng lực lượng đáng kể trước trận đấu. Jordan Pickford đã trở lại đội sau World Cup 2026, trong khi Thierno Barry, Kiernan Dewsbury-Hall và Michael Keane đều là những phương án đáng chú ý của David Moyes.

Newcastle từng lo ngại về Anthony Elanga sau khi cầu thủ này rời sân bằng cáng trước Valencia. Tuy nhiên, Elanga đã bình phục và đủ khả năng góp mặt trước Everton.

Yoane Wissa cũng sẵn sàng thi đấu sau cú đúp trước Valencia. Joelinton, Lewis Hall, Sven Botman và Malick Thiaw đều nằm trong nhóm nhân sự quan trọng của Newcastle.

Phong độ gần đây của Everton vs Newcastle

Đội Thành tích giao hữu hè Bàn thắng - bàn thua Everton Thắng 3, hòa 1, thua 1 8-4 Newcastle Thắng 2, hòa 1, thua 1 7-6

Everton có kết quả ổn định hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận. Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Stuttgart cho thấy hàng phòng ngự của The Toffees vẫn còn những vấn đề cần cải thiện.

Newcastle trải qua phong độ thất thường hơn. Chích chòe thắng Darlington 3-0, hòa Gateshead 1-1, thua Bristol City 1-4 trước khi tìm lại cảm giác chiến thắng bằng kết quả 2-1 trước Valencia.

Kết quả đối đầu Everton vs Newcastle gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 28/2/2026 Newcastle vs Everton 2-3 29/11/2025 Everton vs Newcastle 1-4 25/5/2025 Newcastle vs Everton 0-1 5/10/2024 Everton vs Newcastle 0-0 2/4/2024 Newcastle vs Everton 1-1

Trong 5 lần gặp gần nhất, Everton thắng 2 trận, Newcastle thắng 1 trận, còn lại là 2 trận hòa. The Toffees đang bất bại 4/5 lần gần nhất đối đầu Chích chòe.

Đáng chú ý, hai trận ở mùa 2025/26 đều xuất hiện ít nhất 5 bàn. Newcastle thắng 4-1 tại sân Everton trước khi The Toffees phục thù bằng chiến thắng 3-2 tại St James' Park.

Đội hình xuất phát Everton vs Newcastle dự kiến

Đội hình Everton dự kiến

Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane, Mykolenko; Hackney, Rohl, Dewsbury-Hall; Dibling, Thierno Barry, Alcaraz.

Phương án khác: David Moyes có thể tiếp tục xoay vòng lực lượng do đây vẫn là giai đoạn tiền mùa giải. Pickford có khả năng được trao thêm thời gian thi đấu sau khi trở lại từ World Cup.

Đội hình Newcastle

Hornicek; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Leo Shahar; Joelinton, Aladji Bamba; Anthony Elanga, Bazoumana Toure; Yoane Wissa, William Osula.

Phương án khác: Harvey Barnes, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Joe Willock và Jacob Ramsey là những lựa chọn có thể được Jaissle sử dụng trong hiệp hai. Wissa vẫn là nhân tố đáng chú ý nhất sau cú đúp vào lưới Valencia.

Thống kê đáng chú ý Everton vs Newcastle

Thống kê Dữ liệu Everton giao hữu hè Thắng 3, hòa 1, thua 1 Bàn thắng Everton 8 bàn/5 trận Bàn thua Everton 4 bàn/5 trận Newcastle giao hữu hè Thắng 2, hòa 1, thua 1 Bàn thắng Newcastle 7 bàn/4 trận Bàn thua Newcastle 6 bàn/4 trận Đối đầu 5 trận gần nhất Everton thắng 2, Newcastle thắng 1, hòa 2 Lần gặp gần nhất Everton thắng 3-2 Trận đầu của Jaissle Newcastle thắng Valencia 2-1 Yoane Wissa trận gần nhất Ghi 2 bàn

Các con số cho thấy Everton có quá trình chuẩn bị ổn định hơn, trong khi Newcastle đang nhận được cú hích đáng kể từ chiến thắng trước Valencia và phong độ của Wissa.

Dự đoán tỷ số Everton vs Newcastle

Everton có lợi thế ở sự ổn định và thành tích đối đầu. Với 4 trận bất bại trong 5 lần gặp Newcastle gần nhất, đội bóng của David Moyes có đủ cơ sở để tiếp tục gây khó khăn cho Chích chòe.

Newcastle lại sở hữu những nhân tố có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ. Elanga, Toure, Osula và đặc biệt là Wissa có thể khiến hàng thủ Everton gặp vấn đề nếu Jaissle triển khai được lối pressing chủ động như mong muốn.

Tuy nhiên, hệ thống mới của Newcastle vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, đặc biệt sau những thay đổi lớn ở tuyến giữa. Everton có thể tận dụng yếu tố này bằng cách giữ cự ly chặt và chờ cơ hội phản công.

Thế trận nhiều khả năng khá cân bằng, với Newcastle chủ động tăng tốc còn Everton tìm cách khai thác những khoảng trống xuất hiện sau lưng đội hình Chích chòe.

Dự đoán: Everton 2-2 Newcastle.