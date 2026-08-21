Nhận định Hull City và Man Utd tại vòng 1 Ngoại hạng Anh: Quỷ đỏ tự tin giành trọn 3 điểm Man Utd mở màn Ngoại hạng Anh bằng cuộc đối đầu Hull City. Với lực lượng vượt trội, đoàn quân HLV Michael Carrick sẵn sàng hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Man Utd bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách tới sân MKM của tân binh Hull City vào lúc 18h30 ngày 22/8/2026 (giờ Việt Nam). Cơ hội giành điểm trọn vẹn đang mở ra rộng mở cho thầy trò HLV Michael Carrick khi đối thủ của họ bước vào mùa giải mới trong tình cảnh suy giảm lực lượng nghiêm trọng.

Lực lượng MU trở nên đáng gờm sau mùa hè 2026. Ảnh: Getty Images.

Đòn bẩy lực lượng và bài toán nhân sự hai đầu chiến tuyến

Man Utd khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ ba chung cuộc và có quá trình chuẩn bị tiền mùa giải tương đối tích cực. Dù để thua AC Milan 2-4 trong trận giao hữu tổng duyệt, Quỷ đỏ trước đó đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Atletico Madrid, Leeds United và hòa PSG. Điểm tựa lớn nhất của HLV Michael Carrick chính là chiều sâu đội hình được nâng cấp đáng kể.

Ở trận ra quân này, Man Utd thiếu vắng trung vệ Matthijs de Ligt và tiền vệ Manuel Ugarte do chấn thương, trong khi Mason Mount vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Dù tiền đạo tân binh Benjamin Sesko chỉ vừa trở lại tập luyện và nhiều khả năng xuất phát từ băng ghế dự bị, hai bản hợp đồng mới là Youri Tielemans và Andrey Santos đã sẵn sàng đá chính ngay từ đầu để quán xuyến tuyến giữa.

Trái ngược với sự chủ động của đội khách, Hull City bước vào ngày trở lại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù trong cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng. HLV Sergej Jakirovic mất tới 7 trụ cột vì chấn thương, bao gồm Eliot Matazo, Darko Gyabi, Jack Butland, Oscar Zambrano, Charlie Hughes, Joe Gelhardt và Hidemasa Morita. Khả năng ra sân của Cody Drameh cùng Matty Jacob cũng chưa rõ ràng, khiến tân binh giải đấu chịu tổn thất nặng nề trước giờ bóng lăn.

Bruno Fernandes vẫn là linh hồn trong lối chơi MU. Ảnh: Getty Images.

Trận chiến khu trung tuyến và chìa khóa chiến thuật

Về mặt lối chơi, Hull City dự kiến sẽ triển khai sơ đồ 4-2-3-1 với khối phòng ngự lùi sâu nhằm bịt kín trung lộ. Đội chủ nhà sẽ tận dụng các đường chuyền dài hướng về phía tiền đạo mục tiêu McBurnie để tìm kiếm cơ hội phản công. Điểm tựa lớn nhất nơi hàng thủ của họ là trung vệ tân binh đắt giá Nobel Mendy, người chịu trách nhiệm phong tỏa các chân sút đội khách.

Bên phía Man Utd, HLV Carrick sẽ yêu cầu các học trò chủ động áp đặt thế trận. Sự xuất hiện của bộ đôi Tielemans và Andrey Santos mang lại khả năng thoát pressing cũng như luân chuyển bóng nhịp nhàng. Trên hàng công, Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò hạt nhân sáng tạo, kết hợp cùng sự cơ động của Matheus Cunha, Amad Diallo và Bryan Mbeumo để tạo ra các tình huống hoán đổi vị trí linh hoạt.

Điểm nóng quyết định cục diện trận đấu sẽ nằm ở khu vực 16m50 của Hull City, nơi tân binh Bryan Mbeumo đối đầu trực diện với Nobel Mendy. Khả năng càn lướt và di chuyển thông minh của các ngôi sao tấn công bên phía Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ kéo giãn hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và đội hình dự kiến

Lịch sử truyền thống đang ủng hộ hoàn toàn Quỷ đỏ. Trong 18 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Hull City chỉ giành vỏn vẹn 3 chiến thắng trước Man Utd. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 2/2017 với kết quả hòa 0-0. Ở lần gần nhất làm khách tại sân MKM vào tháng 8/2016, Man Utd đã ra về với thắng lợi 1-0.

Đội hình Hull City (4-2-3-1) Man Utd (4-2-3-1) Thủ môn Tzolakis Lammens Hậu vệ Coyle, Ajayi, Mendy, Giles Dalot, Maguire, Heaven, Shaw Tiền vệ trung tâm Slater, Crooks Tielemans, Santos Tiền vệ tấn công Belloumi, Hjerto-Dahl, Stroud Amad, Fernandes, Cunha Tiền đạo McBurnie Mbeumo

Kịch bản trận đấu và dự đoán

Dù phải thi đấu dưới sức ép của khán giả xứ Yorkshire trong ngày mở màn, sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp lẫn chất lượng nhân sự là lợi thế quá lớn dành cho Man Utd. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội của tuyến giữa sẽ giúp Quỷ đỏ duy trì sức ép liên tục và bẻ gãy sự kháng cự của đội bóng mới thăng hạng.

Dự đoán tỷ số: Hull City 1-2 Man Utd