Tin mới

    Nhận định Ilves vs HNK Rijeka: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 18:02

    Ilves tiếp đón HNK Rijeka tại sân Tammelan Stadion vào lúc 23:00 ngày 13/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League với phong độ chênh lệch.

    23h00 ngày 13/08/2026 - UEFA Europa Conference League

    Cuộc đối đầu giữa Ilves và HNK Rijeka trên sân vận động Tammelan Stadion diễn ra vào lúc 23h00 ngày 13/08/2026 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến chú ý trong khuôn khổ đấu trường UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà quyết tâm tìm kiếm lợi thế, trong khi đội khách hướng tới việc tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng.

    Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

    Đội chủ nhà Ilves đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu sự ổn định về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ này đạt thành tích gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Việc phong độ trồi sụt thất thường khiến Ilves gặp những sức ép nhất định khi bước vào cuộc tiếp đón đối thủ lần này.

    Ở chiều ngược lại, HNK Rijeka thể hiện phong độ hết sức thăng hoa. Đại diện khách duy trì mạch toàn thắng trong cả 3 trận đấu gần đây nhất. Chuỗi kết quả thuận lợi này giúp HNK Rijeka sở hữu sự tự tin rất lớn trước chuyến làm khách tới Tampere.

    Về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Trong cuộc so tài duy nhất đó, HNK Rijeka là đội đã giành được chiến thắng.

    Phân tích cục diện trận đấu

    Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Tammelan Stadion sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho Ilves. Tuy nhiên, để tạo nên sự khác biệt, đội bóng này cần phải cải thiện sự tập trung và tính hiệu quả trong lối chơi so với chuỗi trận đã qua.

    Trong khi đó, HNK Rijeka hành quân đến sân khách với sự hưng phấn cao nhờ phong độ ấn tượng cùng ưu thế từ lần đối đầu trước đó. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự chủ động từ phía đội khách, trong khi Ilves buộc phải thi đấu chặt chẽ để nỗ lực giữ lại một kết quả khả quan trên sân nhà.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ilves · 0 thắng0 hòaHNK Rijeka · 1 thắng
    07/08/2026
    HNK Rijeka
    1 - 0
    Ilves
    HR
    Ilves
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    5
    Trận
    2-1-2
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.2)
    4
    Thủng lưới
    HNK Rijeka
    5 trận gần nhất
    TTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Ilves vs HNK Rijeka: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO