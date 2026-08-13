Nhận định Ilves vs HNK Rijeka: đội hình dự kiến Ilves tiếp đón HNK Rijeka tại sân Tammelan Stadion vào lúc 23:00 ngày 13/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League với phong độ chênh lệch.

23h00 ngày 13/08/2026 - UEFA Europa Conference League

Cuộc đối đầu giữa Ilves và HNK Rijeka trên sân vận động Tammelan Stadion diễn ra vào lúc 23h00 ngày 13/08/2026 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến chú ý trong khuôn khổ đấu trường UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà quyết tâm tìm kiếm lợi thế, trong khi đội khách hướng tới việc tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

Đội chủ nhà Ilves đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu sự ổn định về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ này đạt thành tích gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Việc phong độ trồi sụt thất thường khiến Ilves gặp những sức ép nhất định khi bước vào cuộc tiếp đón đối thủ lần này.

Ở chiều ngược lại, HNK Rijeka thể hiện phong độ hết sức thăng hoa. Đại diện khách duy trì mạch toàn thắng trong cả 3 trận đấu gần đây nhất. Chuỗi kết quả thuận lợi này giúp HNK Rijeka sở hữu sự tự tin rất lớn trước chuyến làm khách tới Tampere.

Về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Trong cuộc so tài duy nhất đó, HNK Rijeka là đội đã giành được chiến thắng.

Phân tích cục diện trận đấu

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Tammelan Stadion sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho Ilves. Tuy nhiên, để tạo nên sự khác biệt, đội bóng này cần phải cải thiện sự tập trung và tính hiệu quả trong lối chơi so với chuỗi trận đã qua.

Trong khi đó, HNK Rijeka hành quân đến sân khách với sự hưng phấn cao nhờ phong độ ấn tượng cùng ưu thế từ lần đối đầu trước đó. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự chủ động từ phía đội khách, trong khi Ilves buộc phải thi đấu chặt chẽ để nỗ lực giữ lại một kết quả khả quan trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 0 hòa HNK Rijeka · 1 thắng HNK Rijeka 1 - 0 Ilves HR

Ilves 5 trận gần nhất T B B T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 4 Thủng lưới HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới