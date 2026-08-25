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    Nhận định Lask Linz vs Celtic: Đội chủ nhà buộc phải tạo nên màn ngược dòng

    Đại Ngàn25/08/2026 21:06

    LASK Linz tiếp đón Celtic trên sân Raiffeisen Arena trong trận lượt về vòng play-off Champions League. Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, đội chủ nhà buộc phải tạo nên màn ngược dòng lớn nếu muốn giành vé đi tiếp.

    LASK Linz chạm trán Celtic tại Raiffeisen Arena trong trận lượt về vòng play-off Champions League, nơi tấm vé đi tiếp được quyết định dựa trên tổng tỷ số sau hai lượt trận.

    Tương quan phong độ và lợi thế tâm lý

    Bước vào trận đấu này, Lask Linz đối diện với những áp lực nhất định khi vừa trải qua 1 trận thua ở lần ra sân gần nhất. Việc được thi đấu trên sân nhà Raiffeisen Arena sẽ là điểm tựa quan trọng để đội bóng tìm kiếm một thế trận tích cực, qua đó hạn chế tối đa sai sót trước khi bước vào màn tái đấu.

    Ở chiều ngược lại, Celtic đang nắm giữ tinh thần hưng phấn nhờ thành tích 1 trận thắng trong trận đấu gần nhất. Phong độ khởi sắc giúp đại diện đến từ Scotland có thêm sự tự tin khi phải hành quân xa nhà trong trận lượt đi.

    Sự toan tính trong thể thức hai lượt trận

    Tại sân Raiffeisen Arena, Lask Linz cần tận dụng tối đa yếu tố sân bãi để tìm kiếm kết quả có lợi, trong khi Celtic nhiều khả năng sẽ triển khai lối chơi chặt chẽ nhằm duy trì sự chủ động trước trận tái đấu lượt về.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Lask Linz · 0 thắng0 hòaCeltic · 1 thắng
    20/08/2026
    Celtic
    3 - 0
    Lask Linz
    CEL
    Lask Linz
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới
    Celtic
    5 trận gần nhất
    TTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Tình hình lực lượng
    Lask Linz
    R. Harakate (Knee Injury)
    R. Harakate (Knee Injury)
    Celtic
    A. Johnston (Inactive)
    Jota (Knee Injury)
    A. Oxlade-Chamberlain (Red Card)
    A. Johnston (Inactive)
    Jota (Knee Injury)
    A. Oxlade-Chamberlain (Red Card)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Lask Linz vs Celtic: Đội chủ nhà buộc phải tạo nên màn ngược dòng
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