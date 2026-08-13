Nhận định Orlando City SC vs Atletico San Luis: đội hình dự kiến Nhận định trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis lúc 06h30 ngày 13/08/2026 tại giải Leagues Cup, phân tích phong độ cùng lịch sử đối đầu chi tiết.

Trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/08/2026. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ và đối thủ đến từ Mexico.

Phong độ và thành tích đối đầu giữa hai đội

Xét về phong độ thi đấu gần đây, Orlando City SC trải qua những kết quả có sự trồi sụt khi ghi nhận 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng thi đấu với màn trình diễn chưa thực sự duy trì được sự ổn định xuyên suốt.

Về lịch sử chạm trán, hai đội bóng mới chỉ đối đầu nhau tổng cộng 1 lần trong quá khứ. Ở lần đụng độ duy nhất đó, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa. Chi tiết hơn, Orlando City SC chưa có chiến thắng nào trước đối thủ (thắng 0, hòa 1, thua 0), và Atletico San Luis cũng tương tự khi chưa từng đánh bại đối phương.

Nhận định thế trận

Dựa trên những thông số đối đầu cân bằng trong quá khứ cùng phong độ phập phồng gần đây của Orlando City SC, cuộc so tài sắp tới dự báo sẽ diễn ra thận trọng. Cả hai CLB đều thể hiện sự dè chừng nhất định khi đối đầu với nhau, hứa hẹn một trận đấu giằng co ở khu vực trung tuyến vào lúc 06h30 ngày 13/08.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Orlando City SC · 0 thắng 1 hòa Atletico San Luis · 0 thắng Orlando City SC 1 - 1 Atletico San Luis Hòa

Orlando City SC 5 trận gần nhất B T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Atletico San Luis 5 trận gần nhất B B H H B