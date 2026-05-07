Nhận định Paraguay vs Pháp: đội hình dự kiến Paraguay bước vào trận đấu loại trực tiếp với Pháp trong tư thế không có nhiều lợi thế, khi đối đầu gần nhất chứng kiến đội bóng châu Âu giành chiến thắng. Cuộc chạm trán tại Lincoln Financial Field hứa hẹn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng của đại diện Nam Mỹ.

Vòng 1/8 World Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp diễn ra vào lúc 04h00 ngày 05/07/2026 trên sân Lincoln Financial Field. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có chiến thắng mới đưa đội bóng đi tiếp, trong khi thất bại sẽ khép lại hành trình tại giải đấu.

Phong độ đối lập rõ rệt

Nhìn vào chuỗi trận gần nhất, sự chênh lệch phong độ giữa hai đội là điều dễ nhận thấy. Pháp đang có mạch bốn trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định và sức mạnh tấn công đáng gờm trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của giải.

Trong khi đó, Paraguay có phong độ thất thường hơn với một trận thua, một trận hòa và hai trận thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Sự thiếu nhất quán này có thể là điểm bất lợi khi đại diện Nam Mỹ phải đối mặt với một đối thủ đang lên tinh thần như Pháp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Pháp

Xét về thành tích đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và Pháp là bên giành chiến thắng. Dù mẫu số lịch sử còn khá mỏng để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng đây vẫn là yếu tố tâm lý có lợi cho đoàn quân áo lam khi bước vào cuộc chạm trán mang tính quyết định.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với vòng bảng, tính chất một trận đấu quyết định thắng thua tại vòng 1/8 sẽ tạo ra áp lực tâm lý lớn cho cả hai đội. Paraguay, với phong độ chưa thực sự ổn định, sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và chắc chắn để hóa giải sức mạnh tấn công của Pháp.

Ngược lại, Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin từ chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng giúp đội bóng này giữ được sự chủ động, đặc biệt trong những thời điểm then chốt của một trận đấu không có cửa hòa để đi tiếp.

Nhận định

Với sự chênh lệch phong độ hiện tại cùng lợi thế nhẹ từ lịch sử đối đầu, Pháp được đánh giá là đội có nhiều lợi thế hơn bước vào trận đấu này. Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp luôn tiềm ẩn bất ngờ, và Paraguay hoàn toàn có thể tạo ra thử thách nếu thi đấu với sự tập trung cao độ trong 90 phút định đoạt tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

03/06/2017: Pháp 5 - 0 Paraguay

Phong độ gần đây của Paraguay

30/06/2026: Đức 1-1 Paraguay (Hòa)

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

Phong độ gần đây của Pháp

01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

09/06/2026: Pháp 3-1 Bắc Ireland (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paraguay 3 4 WDWL

Phong độ và thống kê đội

Paraguay (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Pháp (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4 (1 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Paraguay: Không có thông tin chấn thương

France: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: France

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -4.5 bàn

Lời khuyên: Winner : France