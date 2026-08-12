Thể thao 360 Nhận định PSG vs Aston Villa: Luis Enrique tái đấu Unai Emery, ký ức Siêu cúp 5-4 PSG vs Aston Villa lúc 2h00 ngày 13/8 tranh Siêu cúp châu Âu 2026, nơi Luis Enrique tái ngộ Unai Emery và hướng đến bảo vệ danh hiệu trước nhà vô địch Europa League.

Thông tin trận đấu PSG vs Aston Villa hôm nay 13/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu PSG vs Aston Villa Giải đấu Siêu cúp châu Âu 2026 Thời gian 2h00 ngày 13/8/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 19h00 GMT ngày 12/8 Địa điểm Red Bull Arena, Salzburg, Áo Tính chất Trận tranh Siêu cúp châu Âu

PSG tham dự với tư cách đương kim vô địch Champions League, còn Aston Villa giành quyền góp mặt sau chức vô địch Europa League. Đây cũng mới là lần thứ ba hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu.

PSG vs Aston Villa: Ai mạnh hơn?

Xét về chất lượng đội hình và chiều sâu nhân sự, PSG vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Aston Villa trước trận tranh Siêu cúp châu Âu. Siêu máy tính Opta cho PSG 45% khả năng thắng trong 90 phút sau 10.000 lần mô phỏng, cao hơn mức 29,6% của Aston Villa. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức ở mức 25,5%.

Khoảng cách không lớn đến mức Aston Villa không có cơ hội. Đội bóng của Unai Emery từng khiến PSG gặp rất nhiều khó khăn ở tứ kết Champions League 2024-2025. PSG thắng 3-1 tại Paris nhưng thua 2-3 ở Villa Park và chỉ đi tiếp với tổng tỷ số 5-4.

Lịch sử Siêu cúp lại nghiêng về phía Luis Enrique. Nhà cầm quân của PSG đã thắng cả hai lần trước đây góp mặt ở trận đấu này, còn Unai Emery thất bại trong cả ba lần tranh Siêu cúp. Đáng chú ý, Luis Enrique từng cùng Barcelona đánh bại Sevilla của chính Emery 5-4 ở trận Siêu cúp châu Âu năm 2015.

Nhận định thắng thua PSG vs Aston Villa

PSG bước vào trận đấu với vị thế nhỉnh hơn nhờ chất lượng cá nhân và hệ thống kiểm soát bóng đã được Luis Enrique xây dựng ổn định. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Vitinha, Joao Neves hay Nuno Mendes mang đến cho đại diện nước Pháp nhiều cách để đưa bóng vượt qua các lớp pressing của đối phương. Danh sách 24 cầu thủ PSG mang tới Salzburg cũng có gần như đầy đủ những nhân tố quan trọng.

Khả năng duy trì sức ép là điểm đáng chú ý của PSG. Theo Opta, đội bóng thành Paris đã ghi bàn trong 28 trận chính thức liên tiếp, chuỗi dài nhất của CLB kể từ giai đoạn 2019-2020. Điều đó cho thấy ngay cả khi thế trận không thuận lợi, PSG vẫn có nhiều cá nhân đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Dù vậy, vấn đề lớn nhất với PSG lúc này lại nằm ở trạng thái thi đấu. World Cup 2026 mới kết thúc khoảng ba tuần trước trận Siêu cúp và có tới 15 cầu thủ PSG tham dự giải. Nhiều trụ cột chỉ vừa trở lại tập luyện, khiến Luis Enrique thừa nhận đội bóng chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Hai trận giao hữu hè cũng cho thấy PSG chưa thực sự vào guồng. Họ thua Mallorca 0-3 trước khi hòa Manchester United 1-1. Một số cầu thủ như Dembele, Doue, Fabian Ruiz và Hakimi gần như chưa có nhiều thời gian thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Đây chính là cơ sở để Aston Villa hy vọng tạo ra một trận đấu cân bằng hơn dự kiến. Đội bóng của Unai Emery đã chơi 6 trận giao hữu trong mùa hè, nhiều hơn đáng kể so với PSG. Villa cũng quen với cách đá pressing, thu hẹp không gian ở trung tuyến rồi chuyển trạng thái nhanh sau khi đoạt lại bóng.

Tuy nhiên, lực lượng lại là vấn đề đáng lo với đại diện Ngoại hạng Anh. Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne đều đã chia tay CLB trong mùa hè. Villa bổ sung Joao Gomes, Johan Manzambi và Alejandro Garnacho, nhưng việc thay đổi cùng lúc nhiều mắt xích quan trọng khiến hệ thống của Emery cần thêm thời gian để đạt sự ổn định.

Khó khăn còn lớn hơn khi Aston Villa bước vào trận đấu với nhiều thiếu hụt. CLB xác nhận Emiliano Martinez, Ezri Konsa và Ollie Watkins không thể góp mặt. Johan Manzambi chưa bình phục chấn thương đầu gối, Amadou Onana cũng phải nghỉ dài hạn, còn Leon Bailey gặp vấn đề cơ.

Sự vắng mặt của Watkins có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản công của Villa. Khi không có tiền đạo giàu tốc độ và kinh nghiệm này ở phía trên, Emery nhiều khả năng phải sử dụng Tammy Abraham làm điểm đến cho các đường chuyền trực diện, trong khi Garnacho và Buendia hỗ trợ từ hai cánh.

Ở chiều ngược lại, PSG có thể tập trung khai thác hai hành lang biên bằng Nuno Mendes, Hakimi hoặc Kvaratskhelia. Nếu Villa chủ động dâng đội hình pressing, khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ sẽ là khu vực Vitinha và Joao Neves có thể tìm cách đưa bóng tới các cầu thủ tấn công.

Thế trận vì thế có thể không hoàn toàn một chiều. Aston Villa đã có quá trình chuẩn bị dài hơn và đủ khả năng khiến PSG gặp khó trong khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi trận đấu kéo dài, chiều sâu đội hình và số lượng cầu thủ có thể tạo đột biến của PSG sẽ trở thành lợi thế lớn.

Một yếu tố khác nghiêng về PSG là kinh nghiệm ở những trận đấu loại trực tiếp. Mùa trước, đội bóng của Luis Enrique từng bị Tottenham dẫn 2-0 ở Siêu cúp cho đến phút 85 nhưng vẫn gỡ hòa rồi thắng trên loạt sút luân lưu. PSG hiện đứng trước cơ hội trở thành đội thứ tư trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu.

Aston Villa đủ khả năng gây khó khăn, đặc biệt nếu PSG nhập cuộc chậm sau quá trình chuẩn bị ngắn. Nhưng với lực lượng Villa sứt mẻ và PSG sở hữu nhiều phương án thay đổi trận đấu hơn, đại diện nước Pháp vẫn là đội nhỉnh hơn ở cuộc đua giành danh hiệu.

Dự đoán số bàn thắng PSG vs Aston Villa

PSG chưa đạt trạng thái tốt nhất nhưng khả năng ghi bàn của đội bóng thành Paris vẫn rất đáng chú ý. Chuỗi 28 trận chính thức liên tiếp có bàn thắng cho thấy hệ thống tấn công của Luis Enrique không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Aston Villa lại chưa tạo được sự chắc chắn trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Đại diện Anh không giữ sạch lưới trong 5 trận giao hữu gần nhất, đồng thời vừa nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich.

Dù vậy, PSG cũng có nguy cơ để lộ khoảng trống bởi nhiều cầu thủ mới trở lại tập luyện sau World Cup. Nếu Villa vượt qua được lớp pressing đầu tiên, Garnacho, Buendia hoặc McGinn vẫn có thể tạo ra những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm.

Với việc cả hai chưa đạt trạng thái phòng ngự tốt nhất, trận đấu có khả năng xuất hiện bàn thắng ở cả hai phía.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng PSG vs Aston Villa

PSG mang 24 cầu thủ tới Salzburg. Luis Enrique không gặp cuộc khủng hoảng chấn thương đáng kể, nhưng trạng thái thể lực của nhiều trụ cột là dấu hỏi do vừa trở lại sau World Cup. Dembele, Doue, Fabian Ruiz, Hakimi và một số tuyển thủ khác có rất ít thời gian chuẩn bị trước trận.

Aston Villa chịu tổn thất đáng kể hơn. Emiliano Martinez, Ezri Konsa và Ollie Watkins vắng mặt, trong khi Johan Manzambi, Amadou Onana và Leon Bailey cũng gặp vấn đề chấn thương. Điều này khiến Unai Emery phải thay đổi nhiều vị trí so với bộ khung quen thuộc.

Phong độ gần đây của PSG vs Aston Villa

Đội Phong độ đáng chú ý PSG 2 trận giao hữu hè: thua Mallorca 0-3, hòa Man United 1-1 Aston Villa Đá 6 trận giao hữu; gần nhất thua Bayern Munich 1-2

PSG mới có hai trận chuẩn bị cho mùa giải và chưa thắng, nhưng kết quả giao hữu không phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng bởi nhiều trụ cột trở lại muộn sau World Cup.

Aston Villa có nhiều thời gian thi đấu hơn khi trải qua 6 trận giao hữu. Tuy nhiên, hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm khi không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất, còn thất bại 1-2 trước Bayern Munich cho thấy Villa vẫn để lộ khoảng trống khi gặp đối thủ có khả năng luân chuyển bóng nhanh.

Kết quả đối đầu PSG vs Aston Villa gần nhất

PSG và Aston Villa mới gặp nhau hai lần trước trận Siêu cúp châu Âu 2026, đều tại tứ kết Champions League mùa 2024-2025.

Trận đấu Kết quả PSG vs Aston Villa 3-1 Aston Villa vs PSG 3-2

PSG thắng lượt đi 3-1 tại Paris. Aston Villa đáp trả bằng chiến thắng 3-2 tại Villa Park nhưng vẫn phải dừng bước với tổng tỷ số 4-5. Hai trận đấu đó cho thấy Villa từng có khả năng gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống của Luis Enrique.

Cuộc tái đấu tại Salzburg vì thế không chỉ là trận tranh danh hiệu mà còn mang thêm yếu tố duyên nợ, khi Unai Emery một lần nữa tìm cách vượt qua đội bóng cũ PSG.

Đội hình xuất phát PSG vs Aston Villa dự kiến

Đội hình PSG dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Dro Fernandez; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Khvicha Kvaratskhelia.

Phương án khác: Nếu thể lực cho phép, Luis Enrique có thể đưa Ousmane Dembele, Desire Doue hoặc Fabian Ruiz vào sân. PSG có rất nhiều lựa chọn trên hàng công, nhưng việc các tuyển thủ mới trở lại tập luyện khiến khả năng họ đá đủ 90 phút không cao.

Đội hình Aston Villa dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendia, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham.

Phương án khác: Aston Villa có thể tăng thêm quân số ở tuyến giữa nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Vitinha và Joao Neves. Garnacho sẽ là phương án đáng chú ý trong các pha phản công nếu Villa chủ động chơi thấp.

Thống kê đáng chú ý PSG vs Aston Villa

Thống kê Dữ liệu Dự đoán Opta PSG thắng 45% Dự đoán Opta Aston Villa thắng 29,6% Khả năng hòa sau 90 phút 25,5% Chuỗi ghi bàn của PSG 28 trận chính thức liên tiếp Đối đầu PSG thắng 1, Aston Villa thắng 1 Tổng tỷ số lần gặp gần nhất PSG thắng 5-4 Luis Enrique tại Siêu cúp Thắng cả 2 lần tham dự trước đây Unai Emery tại Siêu cúp Thua cả 3 lần tham dự trước đây Aston Villa giao hữu hè Đã thi đấu 6 trận PSG giao hữu hè Mới thi đấu 2 trận

Các thống kê của Opta cho thấy PSG có lợi thế nhưng chưa đủ lớn để xem Aston Villa là đối thủ dễ bị đánh bại. Đặc biệt, lịch sử đối đầu 5-4 ở Champions League cho thấy đội bóng của Emery từng tìm ra cách gây khó khăn cho PSG.

Dự đoán tỷ số PSG vs Aston Villa

PSG nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến. Nếu Vitinha và Joao Neves kiểm soát được khu trung tuyến, đại diện nước Pháp có thể buộc Aston Villa phải lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Villa vẫn có cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt khi PSG chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Quá trình chuẩn bị với 6 trận giao hữu cũng có thể giúp đội bóng Anh nhập cuộc tốt hơn trong khoảng thời gian đầu.

Tuy nhiên, việc thiếu Martinez, Konsa và Watkins làm suy giảm đáng kể sức mạnh của Villa ở cả ba tuyến. Nếu trận đấu được quyết định bởi chất lượng cá nhân trong hiệp hai, PSG có nhiều lựa chọn hơn để tạo ra khác biệt.

Dự đoán: PSG 2-1 Aston Villa.