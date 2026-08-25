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    Nhận định Sheffield Wednesday vs Wolves: Thắng để đi tiếp

    Đại Ngàn25/08/2026 21:38

    Cuộc đối đầu loại trực tiếp giữa Sheffield Wednesday và Wolves tại sân Hillsborough hứa hẹn đầy căng thẳng khi đội thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng sau.

    Cuộc so tài giữa Sheffield Wednesday và Wolves diễn ra lúc 01:45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Hillsborough mang tính chất một mất một còn. Với thể thức loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.

    Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp

    Khác với các trận đấu tính điểm vòng bảng, thể thức loại trực tiếp không cho phép các câu lạc bộ có cơ hội sửa sai. Sheffield Wednesday và Wolves đều hiểu rõ chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng trong trận đấu này.

    Việc thi đấu trên sân nhà Hillsborough đem lại lợi thế nhất định về mặt địa điểm cho Sheffield Wednesday. Tuy nhiên, tính chất sống còn của cặp đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa từ cả hai bên trong từng pha bóng.

    Phong độ và tương quan thành tích đối đầu

    Cả hai đội bóng đều có được bước chạy đà tinh thần thuận lợi trước thềm màn so tài này. Sheffield Wednesday bước vào trận đấu sau khi giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Ở bên kia chiến tuyến, Wolves cũng vừa sở hữu 1 trận thắng ở lần xuất quân gần nhất.

    Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần đối đầu gần nhất, Wolves đang nắm giữ ưu thế nhỉnh hơn. Cụ thể, đội khách đã giành được 2 chiến thắng, có 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sheffield Wednesday. Sự cân bằng tương đối này báo hiệu một thế trận giằng co và quyết liệt từ những phút đầu tiên.

    Cục diện hứa hẹn nhiều kịch tính

    Sheffield Wednesday có lợi thế quen thuộc mặt sân Hillsborough, trong khi Wolves có điểm tựa từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 lần chạm trán gần nhất. Với mục tiêu tối thượng là tấm vé đi tiếp, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng trước khi tận dụng thời cơ để tạo ra bước ngoặt định đoạt trận đấu.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sheffield Wednesday · 1 thắng2 hòaWolves · 2 thắng
    29/08/2018
    Sheffield Wednesday
    0 - 2
    Wolves
    WOL
    28/04/2018
    Wolves
    0 - 0
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    16/12/2017
    Sheffield Wednesday
    0 - 1
    Wolves
    WOL
    02/01/2017
    Sheffield Wednesday
    0 - 0
    Wolves
    Hòa
    26/11/2016
    Wolves
    0 - 2
    Sheffield Wednesday
    SW
    Sheffield Wednesday
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Wolves
    5 trận gần nhất
    THTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Sheffield Wednesday vs Wolves: Thắng để đi tiếp
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