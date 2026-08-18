Thể thao 360 Nhận định Thái Lan vs Singapore: Cú đúp Teerasak mở đường vào chung kết Thái Lan vs Singapore lúc 20h ngày 18/8 tại Rajamangala, lượt về bán kết AFF Cup 2026. “Voi chiến” đang dẫn 3-1 sau trận lượt đi.

Thông tin trận đấu Thái Lan vs Singapore hôm nay 18/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Thái Lan vs Singapore Giải đấu AFF Cup 2026 Vòng đấu Bán kết lượt về Thời gian 20h00 ngày 18/8/2026 Địa điểm Sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan Kết quả lượt đi Singapore 1-3 Thái Lan Trực tiếp VTV6, VTVgo

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Nhận định thắng thua Thái Lan vs Singapore: Khó có phép màu tại Rajamangala

Thái Lan bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 3-1 ngay tại Jalan Besar. Singapore phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn trong 90 phút mới có thể đưa cặp đấu vào hiệp phụ. Đội chủ nhà vẫn giành quyền đi tiếp nếu chỉ thua với cách biệt một bàn.

Tương quan sức mạnh cũng nghiêng về “Voi chiến”. Theo đánh giá của siêu máy tính, Thái Lan có 50,36% khả năng thắng trong 90 phút, Singapore đạt 26,47%, còn xác suất hòa là 23,17%. Trên bảng xếp hạng FIFA được công bố trước trận, Thái Lan đứng thứ 94 thế giới, cao hơn Singapore ở vị trí 148.

Lợi thế của Thái Lan không chỉ nằm ở tỷ số lượt đi. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đang có chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn và mới thủng lưới một lần. Bàn thua duy nhất đến từ cú cứa lòng của Ilhan Fandi ở phút 84 trận lượt đi. Trước đó, hệ thống phòng ngự Thái Lan giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp.

Khả năng duy trì cự ly đội hình là điểm mạnh đáng chú ý của đội chủ nhà. Hai tiền vệ trung tâm thường xuyên lùi sâu che chắn trước hàng phòng ngự, khiến đối phương khó đưa bóng thẳng vào khu vực cấm địa. Khi mất bóng, các cầu thủ Thái Lan cũng áp sát nhanh, hạn chế thời gian xử lý của đối thủ.

Thái Lan không cần kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra khác biệt. Ở lượt đi, dù có thời điểm chỉ giữ bóng 28%, họ vẫn khai thác hiệu quả những tình huống pressing và chuyển trạng thái. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, Seksan Ratree ghi bàn còn Patrik Gustavsson tạo dấu ấn bằng pha bứt tốc rồi kiến tạo.

Hai bàn đầu tiên cho thấy khả năng trừng phạt sai lầm rất nhanh của “Voi chiến”. Teerasak mở tỷ số sau khi hàng tiền vệ Singapore để mất bóng bên phần sân nhà, trước khi tiếp tục thoát khỏi sự theo kèm để đánh đầu nhân đôi cách biệt. Bàn thứ ba xuất hiện khi Gustavsson khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự rồi chuyền cho Seksan dứt điểm.

Thế trận lượt về có thể còn thuận lợi hơn cho Thái Lan. Singapore buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, qua đó để lại nhiều khoảng trống phía sau. Đội chủ nhà có thể chủ động lùi thấp, bảo vệ khu vực trung lộ rồi đưa bóng nhanh ra hai biên mỗi khi giành lại quyền kiểm soát.

Teerasak vẫn là mối đe dọa lớn dù khả năng ra sân của tiền đạo này còn bỏ ngỏ vì chấn thương cổ chân. Nếu Teerasak không thể đá chính, Gustavsson có thể đảm nhiệm vị trí cao nhất trên hàng công. Thể hình, tốc độ và khả năng di chuyển phía sau trung vệ của cầu thủ này vẫn phù hợp với thế trận phản công.

Singapore cần cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ bóng. Những pha mất bóng nguy hiểm, việc bỏ quên cầu thủ trong vòng cấm và tốc độ lùi về chậm đã khiến họ nhận ba bàn thua ở lượt đi. Shawal Anuar còn bỏ lỡ quả phạt đền, khiến đội bóng của HLV Gavin Lee không thể rút ngắn cách biệt sớm hơn.

Ilhan Fandi nhiều khả năng được sử dụng ngay từ đầu sau bàn thắng ở lượt đi. Thể hình và khả năng không chiến của tiền đạo này có thể giúp Singapore gây sức ép bằng bóng dài, tạt cánh và các tình huống cố định. Đội khách cũng cần bàn thắng trong khoảng 20-25 phút đầu để gia tăng áp lực tâm lý lên Thái Lan.

Rủi ro xuất hiện khi Singapore dồn quá nhiều cầu thủ sang phần sân đối phương. Chỉ một đường chuyền vượt tuyến hoặc một pha thoát pressing thành công cũng có thể đặt hàng thủ đội khách vào tình thế thiếu người. Nếu Thái Lan ghi bàn trước, nhiệm vụ ngược dòng gần như nằm ngoài khả năng của Singapore.

Lịch sử đối đầu tiếp tục ủng hộ đội chủ nhà khi Thái Lan thắng cả năm lần chạm trán gần nhất, ghi 16 bàn. Với lợi thế tỷ số, sân nhà Rajamangala và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, “Voi chiến” đủ sức kiểm soát trận đấu và giành thêm một chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Thái Lan vs Singapore

Thái Lan ghi 13 bàn trong năm trận gần nhất, còn Singapore có sáu bàn và nhận năm bàn thua. Đội khách buộc phải tấn công nên trận đấu có thể trở nên cởi mở hơn trong hiệp hai.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Singapore

Teerasak Poeiphimai bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương cổ chân. Các vị trí còn lại của Thái Lan sẵn sàng ra sân.

Singapore đón Kyoga Nakamura trở lại, nhưng Song Ui-young tiếp tục vắng mặt. Ilhan Fandi có thể được xếp đá chính sau khi ghi bàn từ ghế dự bị ở lượt đi.

Phong độ và đối đầu Thái Lan vs Singapore

Thống kê Thái Lan Singapore Phong độ năm trận gần nhất Thắng 5 Thắng 2, hòa 2, thua 1 Số bàn thắng 13 6 Số bàn thua 1 5 Năm lần đối đầu gần nhất Thắng 5 Thua 5

Phong độ, lịch sử đối đầu và lợi thế sau lượt đi đều nghiêng về phía Thái Lan. Singapore có thể gây sức ép bằng bóng bổng nhưng khó duy trì thế tấn công mà không để lộ khoảng trống.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Singapore

Thái Lan không cần mạo hiểm nhưng vẫn có nhiều cơ hội ghi bàn khi Singapore phải đẩy cao đội hình. Đội khách có thể nổ súng, song khả năng tạo ra cuộc lội ngược dòng không cao.

Dự đoán: Thái Lan 2-1 Singapore.