Thể thao 360 Nhận định thắng thua Argentina vs Ai Cập: Messi đối đầu Salah, nhà vua trước thử thách châu Phi Argentina vs Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Messi và các đồng đội được đánh giá cao hơn nhưng Salah sẵn sàng tạo địa chấn.

Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập hôm nay 7/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Argentina vs Ai Cập Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 23h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Argentina vs Ai Cập

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Argentina vs Ai Cập trên hệ thống kênh VTV, gồm VTV3, VTV6 và VTV10.

Link xem trực tiếp chính thức: https://vtvgo.vn/

Kênh VTV3 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Kênh VTV6 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Kênh VTV10 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng không ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Argentina vs Ai Cập

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch hàng đầu. Đội bóng Nam Mỹ đã có vòng bảng thuyết phục khi lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành ngôi đầu bảng.

Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt của tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez giúp nhà đương kim vô địch có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Dù vậy, trận đấu với Cape Verde ở vòng knock-out trước đó là lời nhắc quan trọng cho Argentina. Họ phải bước vào hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng 3-2, trong một trận đấu mà đối thủ chơi quyết liệt và khiến hàng thủ Argentina gặp không ít khó khăn.

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng Nam Mỹ ghi 14 bàn, nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất. Đây là nền tảng tốt trước khi bước vào màn so tài với Ai Cập.

Ai Cập cũng có hành trình đáng chú ý tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó thắng New Zealand và có thêm kết quả đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, Ai Cập vượt Australia trên loạt luân lưu sau trận hòa 1-1.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, khả năng phòng ngự tập trung và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng thường xuyên áp đảo đối thủ bằng sức ép liên tục, nhưng biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co rồi chờ cơ hội.

Mohamed Salah là niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập. Ngôi sao này có thể tạo ra khác biệt từ một pha bứt tốc, đường chuyền quyết định hoặc cú dứt điểm trong khoảnh khắc hàng thủ Argentina mất tập trung. Bên cạnh Salah, Omar Marmoush và Emam Ashour cũng là những mũi tấn công đáng chú ý.

Về thế trận, Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister có nhiệm vụ giữ nhịp, kéo giãn khối phòng ngự Ai Cập, đồng thời tạo khoảng trống cho Messi hoạt động giữa các tuyến.

Ai Cập có thể chơi thấp, giữ đội hình chặt và ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Nếu Argentina không sớm tận dụng cơ hội, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên dai dẳng, nhất là khi đại diện châu Phi vừa cho thấy bản lĩnh trên chấm luân lưu.

Argentina vẫn nhỉnh hơn rõ ràng về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, Ai Cập đủ cơ sở để gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và khai thác tốt các pha phản công của Salah.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Ai Cập

Argentina đang sở hữu hiệu suất tấn công khá ấn tượng. Sau 10 trận, đội bóng Nam Mỹ ghi 21 bàn, trung bình 2,1 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 9/10 trận, cho thấy hàng công duy trì sự ổn định cao.

Trận thắng Cape Verde 3-2 sau hiệp phụ cũng phản ánh khả năng tạo sức ép lớn của Argentina. Nhà đương kim vô địch tung ra 22 cú sút và có 10 lần đưa bóng đi trúng đích.

Ai Cập có hiệu suất ghi bàn khiêm tốn hơn với 24 bàn sau 20 trận, trung bình 1,2 bàn/trận. Đại diện châu Phi ghi bàn ở 15/20 trận, không quá bùng nổ nhưng đủ ổn định để gây rủi ro cho các đối thủ mạnh.

Ở chiều phòng ngự, Argentina chỉ thủng lưới 6 bàn sau 10 trận, trung bình 0,6 bàn/trận. Ai Cập nhận 14 bàn thua sau 20 trận, trung bình 0,7 bàn/trận, một thông số khá chắc chắn.

Với tính chất vòng 1/8, Argentina nhiều khả năng chủ động tấn công, còn Ai Cập phòng ngự chặt rồi chờ thời cơ phản đòn. Trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng từ cả hai phía nếu Salah và Messi đều có khoảng trống.

Dự đoán: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán phạt góc Argentina vs Ai Cập

Ai Cập có chỉ số phạt góc khá cao trong chuỗi thống kê gần đây. Sau 20 trận, đại diện châu Phi được hưởng 101 quả phạt góc, trung bình 5,05 quả/trận. Ở trận gặp Australia, Ai Cập có tới 7 quả phạt góc.

Argentina có 45 quả phạt góc sau 10 trận, trung bình 4,5 quả/trận. Đội bóng Nam Mỹ vừa có 8 quả phạt góc trước Cape Verde, phản ánh thế trận tấn công chủ động và khả năng gây sức ép liên tục.

Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Ai Cập vẫn có thể tạo phạt góc từ các pha phản công hoặc những tình huống đưa bóng ra biên cho Salah và Marmoush.

Dự đoán: 8 - 10 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Argentina vs Ai Cập

Argentina là đội có xu hướng nhận thẻ khá cao. Sau 10 trận, đội bóng Nam Mỹ nhận 17 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, trung bình 1,7 thẻ vàng/trận.

Ai Cập cũng không phải đội chơi quá mềm. Sau 20 trận, đại diện châu Phi nhận 34 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trung bình 1,7 thẻ vàng/trận. Ở trận gặp Australia, Ai Cập nhận 2 thẻ vàng trong một màn so tài căng thẳng.

Argentina thường kiểm soát bóng nhiều và buộc đối thủ phải phạm lỗi, nhưng bản thân họ cũng không ngại va chạm ở khu vực giữa sân. Ai Cập nhiều khả năng phải phòng ngự với cường độ cao trước các cầu thủ kỹ thuật của đối thủ.

Dự đoán: 3 - 5 thẻ vàng.

Thông tin lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Emiliano Martinez, Romero, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi và Lautaro Martinez.

Ai Cập bỏ ngỏ khả năng ra sân của Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem vì chấn thương. Mohamed Salah vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công, bên cạnh Omar Marmoush và Emam Ashour.

Phong độ gần đây của Argentina vs Ai Cập

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Argentina Thắng 5 Ghi 14 bàn, thủng lưới 3 lần Ai Cập Thắng 2, hòa 2, thua 1 Ghi 7 bàn, nhận 6 bàn thua

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp. Nhà đương kim vô địch giữ sạch lưới 3/5 trận, đồng thời cho thấy khả năng vượt khó sau trận thắng Cape Verde trong hiệp phụ.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất nếu tính cả chiến thắng bằng luân lưu trước Australia. Đại diện châu Phi không quá bùng nổ, nhưng có đủ sự lì lợm để kéo trận đấu vào thế khó chịu.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập gần nhất

Trong 2 lần gặp nhau trước đó, Argentina toàn thắng trước Ai Cập. Đại diện Nam Mỹ ghi tổng cộng 8 bàn và chưa từng để Ai Cập chọc thủng lưới.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu năm 2008 tại Cairo, khi Argentina thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso.

Thống kê đối đầu Dữ liệu Số lần gặp nhau 2 Argentina thắng 2 Ai Cập thắng 0 Hòa 0 Bàn thắng của Argentina 8 Bàn thắng của Ai Cập 0 Lần gặp gần nhất Argentina thắng Ai Cập 2-0 năm 2008

Đội hình xuất phát Argentina vs Ai Cập dự kiến

Argentina dự kiến theo sơ đồ 4-3-1-2

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Phương án khác: Argentina có thể tăng tốc ở hiệp hai bằng các cầu thủ giàu năng lượng hơn nếu Ai Cập phòng ngự số đông. Messi vẫn là điểm kết nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công.

Ai Cập dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Phương án khác: Ai Cập có thể kéo Salah vào khu vực trung lộ nhiều hơn nếu cần phản công nhanh. Marmoush cũng có thể được sử dụng như mũi nhọn khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Argentina.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Ai Cập

Thống kê Dữ liệu Phong độ Argentina Toàn thắng 5 trận gần nhất Hàng công Argentina Ghi 14 bàn trong 5 trận Hàng thủ Argentina Thủng lưới 3 lần trong 5 trận Phong độ Ai Cập Thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Ai Cập Ghi 7 bàn trong 5 trận Đối đầu Argentina toàn thắng 2 lần gặp Ai Cập Bàn thắng đối đầu Argentina ghi 8 bàn, chưa thủng lưới World Cup Argentina bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử giải Knock-out 8/14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina đi quá 90 phút Hiệp phụ Argentina thắng 10/12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính luân lưu Messi Ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp Ai Cập Lần đầu vào vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934 Luân lưu Ai Cập thắng Australia 4-2 trên chấm 11m

Dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập

Argentina có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada và Mac Allister đều có thể mở ra khác biệt trước hàng thủ số đông.

Ai Cập là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ bản lĩnh để kéo trận đấu vào thế căng thẳng. Salah là mối đe dọa lớn nhất, nhất là trong các pha phản công nhanh hoặc tình huống bóng chết.

Nếu Argentina tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát nhịp độ từ sớm, đại diện Nam Mỹ có nhiều cơ sở để giành vé đi tiếp. Tuy vậy, trận đấu khó diễn ra quá dễ dàng khi Ai Cập đang có tinh thần rất cao.

Dự đoán: Argentina 3-1 Ai Cập.