Thể thao 360 Nhận định thắng thua Argentina vs Cape Verde: Messi trước bức tường kỷ luật châu Phi Argentina vs Cape Verde lúc 5h00 ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi Albiceleste vượt trội về đẳng cấp nhưng phải dè chừng lối chơi kỷ luật của đại diện châu Phi.

Thông tin trận đấu Argentina vs Cape Verde hôm nay 4/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Argentina vs Cape Verde Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 5h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ Vòng đấu Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Argentina vs Cape Verde

Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni khép lại vòng bảng J bằng thành tích hoàn hảo: thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Hành trình của Albiceleste rất thuyết phục. Họ mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria, tiếp tục đánh bại Áo 2-0 rồi vượt qua Jordan 3-1 ở lượt cuối dù đã xoay tua đội hình. Cách Argentina đi tiếp cho thấy chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát cuộc chơi rất tốt.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina nằm ở sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Lionel Messi vẫn là trung tâm trong những khoảnh khắc quan trọng, nhưng Albiceleste không còn phụ thuộc hoàn toàn vào siêu sao này. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Giovani Lo Celso, Nico Paz hay Mac Allister đều có thể tạo ra khác biệt theo những cách khác nhau.

Việc Argentina chỉ nhận 1 bàn thua sau 3 trận vòng bảng cũng là tín hiệu rất tích cực. Hàng thủ của Scaloni vẫn duy trì sự tập trung, trong khi tuyến giữa có đủ khả năng kiểm soát nhịp độ, giảm áp lực cho hàng phòng ngự và đưa bóng lên phía trên một cách mạch lạc.

Cape Verde lại là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng đã giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng H.

Cape Verde không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia là đủ để họ viết nên lịch sử. Đặc biệt, việc giữ sạch lưới 2/3 trận, trong đó có trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, cho thấy khả năng phòng ngự rất đáng nể.

Tuy nhiên, Argentina là thử thách ở đẳng cấp khác. Cape Verde nhiều khả năng phải đá thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Cách tiếp cận này có thể giúp đại diện châu Phi gây khó chịu, nhưng để duy trì sự tập trung trước Messi cùng dàn sao Argentina trong suốt 90 phút là nhiệm vụ cực nặng.

Về thế trận, Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội. De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister có thể giúp Albiceleste làm chủ tuyến giữa, từ đó tạo điều kiện để Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez liên tục nhận bóng ở khu vực nguy hiểm.

Cape Verde sẽ trông chờ vào khả năng phòng ngự số đông, các pha tranh chấp quyết liệt và tốc độ trong những lần chuyển trạng thái. Dù vậy, khoảng cách về đẳng cấp, kinh nghiệm knock-out và chiều sâu đội hình vẫn nghiêng rõ về Argentina.

Nhìn tổng thể, Cape Verde đủ khả năng khiến trận đấu không dễ dàng trong giai đoạn đầu. Nhưng nếu Argentina có bàn mở tỷ số sớm, đại diện châu Phi sẽ rất khó đứng vững trước sức ép liên tục từ nhà vô địch World Cup 2022.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Cape Verde

Argentina đang có hiệu suất tấn công rất cao khi ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng Nam Mỹ ghi bàn ở cả 5 trận, cho thấy hàng công duy trì được sự ổn định lớn.

Không chỉ mạnh trong khâu ghi bàn, Argentina còn phòng ngự rất chắc chắn. Albiceleste chỉ thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 0,2 bàn/trận. Đây là nền tảng quan trọng trước một đối thủ chủ yếu chờ cơ hội phản công như Cape Verde.

Cape Verde ghi 6 bàn sau 5 trận, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận. Tuy nhiên, đại diện châu Phi có 2/5 trận không ghi bàn. Trước một hàng thủ Argentina đang chơi chắc chắn, cơ hội để Cape Verde tạo ra nhiều bàn thắng là không cao.

Ở chiều phòng ngự, Cape Verde chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận. Dù vậy, áp lực mà Argentina tạo ra sẽ khác xa những gì họ đã trải qua ở vòng bảng.

Trận đấu nhiều khả năng do Argentina kiểm soát. Cape Verde có thể kéo thấp đội hình để hạn chế khoảng trống, nhưng với sức tấn công đa dạng của Albiceleste, kịch bản Argentina ghi từ 2 bàn trở lên khá sáng.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Cape Verde: 2-3 bàn.

Tỷ số gợi ý: Argentina 3-0 Cape Verde.

Tình hình lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có lực lượng gần như mạnh nhất, nhưng Cristian Romero bị đau nhẹ. HLV Lionel Scaloni có thể cân nhắc mức độ rủi ro trước khi quyết định sử dụng trung vệ này ngay từ đầu.

Trên hàng công, Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez là những lựa chọn giàu sức nặng. Tuyến giữa với De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister giúp Argentina có khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và phát triển tấn công cân bằng.

Cape Verde không có Telmo Arcanjo vì chấn thương. Đây là mất mát đáng chú ý trong bối cảnh đại diện châu Phi cần đội hình mạnh nhất để đối đầu Argentina.

Phong độ gần đây của Argentina vs Cape Verde

Đội tuyển Phong độ gần đây Ghi chú Argentina Thắng 5 trận gần nhất Ghi 13 bàn, thủng lưới 1 bàn Cape Verde Bất bại 5 trận gần nhất Hòa cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp. Albiceleste ghi 13 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua trong chuỗi này, đồng thời toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026.

Cape Verde cũng có điểm tựa tinh thần lớn khi bất bại 5 trận gần nhất. Dù hòa cả 3 trận vòng bảng, đại diện châu Phi vẫn giành vé đi tiếp nhờ lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự bền bỉ.

Kết quả đối đầu Argentina vs Cape Verde gần nhất

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đối đầu đầu tiên giữa hai đội.

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất Chưa có dữ liệu Argentina vs Cape Verde Chưa từng gặp Vòng 1/16 World Cup 2026

Việc chưa có lịch sử đối đầu khiến Cape Verde có thêm yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, Argentina vẫn vượt trội ở kinh nghiệm, chất lượng cầu thủ và khả năng xử lý các trận đấu knock-out.

Đội hình xuất phát Argentina vs Cape Verde dự kiến

Argentina dự kiến

E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Phương án khác: Nếu Cristian Romero đủ thể trạng, HLV Scaloni có thể sử dụng anh để tăng thêm sự chắc chắn cho hàng thủ. Argentina cũng có thể xoay tua một số vị trí tấn công nếu muốn giữ thể lực cho chặng đường dài.

Cape Verde dự kiến

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Phương án khác: Cape Verde có thể tăng thêm nhân sự phòng ngự ở tuyến giữa nếu muốn kéo thấp đội hình. Khi cần phản công, Ryan Mendes và Dailon Livramento sẽ là những điểm thoát bóng quan trọng.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Cape Verde

Thống kê Dữ liệu Phong độ Argentina Thắng 5 trận gần nhất Hàng công Argentina Ghi 13 bàn sau 5 trận, trung bình 2,6 bàn/trận Hàng thủ Argentina Chỉ thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất Vòng bảng World Cup 2026 Argentina toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 1 lần Phong độ Cape Verde Bất bại 5 trận gần nhất, gồm 1 thắng và 4 hòa Hàng thủ Cape Verde Nhận 3 bàn thua trong 5 trận, trung bình 0,6 bàn/trận Vòng bảng của Cape Verde Hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để giành vé đi tiếp Đối đầu Hai đội chưa từng gặp nhau

Các thống kê nghiêng rõ về Argentina, đặc biệt ở hiệu suất ghi bàn và sự chắc chắn của hàng thủ. Cape Verde có điểm tựa là khả năng phòng ngự kỷ luật, nhưng áp lực ở vòng 1/16 sẽ lớn hơn rất nhiều.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde

Argentina vượt trội về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở vòng knock-out. Nếu Messi cùng các vệ tinh trên hàng công có đủ không gian, Cape Verde sẽ phải chịu sức ép liên tục.

Cape Verde có thể gây khó chịu bằng đội hình thấp và lối đá kiên trì. Tuy nhiên, đại diện châu Phi khó duy trì sự an toàn nếu bị Argentina ép sân trong thời gian dài.

Với phong độ hiện tại, Albiceleste sáng cửa giành chiến thắng rõ ràng.

Dự đoán: Argentina 3-0 Cape Verde.