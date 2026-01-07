Thể thao 360 Nhận định thắng thua Bỉ vs Senegal: De Bruyne dẫn Quỷ đỏ vượt thử thách Teranga Bỉ vs Senegal lúc 3h ngày 2/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi Quỷ đỏ được đánh giá nhỉnh hơn nhưng phải dè chừng tốc độ phản công của đại diện châu Phi.

Thông tin trận đấu Bỉ vs Senegal hôm nay 2/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Bỉ vs Senegal Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 3h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 20h00 GMT ngày 1/7 Địa điểm Sân Levi's, San Francisco Bay Area, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Bỉ vs Senegal trên hệ thống kênh VTV, nền tảng VTVGo và các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

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Theo lịch phát sóng trong nước, trận Bỉ vs Senegal được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và VTVGo. Người xem nên ưu tiên các nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Bỉ vs Senegal

Bỉ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau khi đứng đầu bảng G. Đội bóng của HLV Rudi Garcia khởi đầu chưa thật bùng nổ khi hòa Ai Cập và Iran, nhưng chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở lượt cuối giúp Quỷ đỏ lấy lại cảm giác tấn công trước giai đoạn knock-out.

Về chất lượng đội hình, Bỉ vẫn nhỉnh hơn Senegal. Kevin De Bruyne giữ vai trò điều tiết, mở hướng tấn công và tạo ra những đường chuyền có tính sát thương cao. Bên cạnh đó, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Leandro Trossard và Youri Tielemans mang đến cho Quỷ đỏ nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

Điểm mạnh của Bỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng và đẩy nhịp trận đấu lên cao khi cần. Với De Bruyne và Vanaken ở tuyến giữa, đại diện châu Âu có thể luân chuyển bóng tốt, kéo giãn đội hình Senegal rồi khai thác khoảng trống ở hai biên bằng tốc độ của Doku hoặc Trossard.

Sau 3 trận vòng bảng, Bỉ ghi 6 bàn. Con số này chưa phản ánh một hàng công thật sự ổn định, nhưng trận thắng New Zealand 5-1 cho thấy Quỷ đỏ vẫn rất nguy hiểm khi các mũi nhọn tìm được nhịp phối hợp. Lukaku là điểm đến quen thuộc trong vòng cấm, còn Doku có khả năng tạo đột biến bằng những pha đi bóng một đối một.

Senegal không phải đối thủ dễ bị cuốn theo thế trận của Bỉ. Đại diện châu Phi giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy, “Những chú sư tử Teranga” đã phản ứng mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq để tự mở ra cơ hội đi tiếp.

Sức mạnh quen thuộc của Senegal đến từ nền tảng thể lực, tốc độ ở hai hành lang biên và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Ismaila Sarr, Sadio Mane, Iliman Ndiaye hay Habib Camara đều có thể giúp đội bóng châu Phi tạo ra các pha phản công nguy hiểm nếu Bỉ để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Điểm nóng của trận đấu nhiều khả năng nằm ở hai biên. Bỉ có Doku và Trossard, những cầu thủ giỏi kéo bóng và tạo khác biệt trong phạm vi hẹp. Senegal lại sở hữu các cầu thủ có tốc độ để đáp trả. Nếu Castagne và De Cuyper dâng cao quá sớm, Quỷ đỏ có thể đối mặt với những pha phản công trực diện của Mane hoặc Sarr.

Về thế trận, Bỉ nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn. Senegal có thể chơi thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, sau đó chờ cơ hội tăng tốc. Đây là kiểu trận đấu mà Quỷ đỏ phải kiên nhẫn, bởi đại diện châu Phi đủ sức gây khó chịu nếu không bị dẫn bàn sớm.

Dù Senegal có khả năng tạo bất ngờ, Bỉ vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Bản lĩnh ở các trận knock-out, chiều sâu nhân sự và khả năng tạo khác biệt của De Bruyne, Lukaku, Doku giúp Quỷ đỏ có nhiều cơ sở để giành vé đi tiếp.

Dự đoán số bàn thắng Bỉ vs Senegal

Bỉ đang có hiệu suất tấn công cao trong thời gian gần đây. Trong 10 trận gần nhất, Quỷ đỏ ghi 25 bàn, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Đội bóng châu Âu ghi bàn ở 9/10 trận, có 6 trận ghi từ 2 bàn trở lên và 5 trận xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Senegal cũng không thiếu khả năng tấn công. Đại diện châu Phi ghi 18 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn/trận. Họ nổ súng ở 8/10 trận, cho thấy khả năng tạo bàn thắng khá đều, đặc biệt khi có không gian để phản công.

Tuy nhiên, Senegal cũng để thủng lưới 11 bàn trong 10 trận gần đây, trung bình 1,1 bàn/trận. Trước hàng công có Lukaku, Doku, Trossard và De Bruyne, đại diện châu Phi sẽ chịu sức ép lớn nếu phải phòng ngự trong thời gian dài.

Với tính chất knock-out, hai đội có thể nhập cuộc thận trọng hơn ở giai đoạn đầu. Dù vậy, tốc độ chuyển trạng thái của Senegal và khả năng tấn công biên của Bỉ vẫn mở ra kịch bản trận đấu có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-4 bàn.

Khả năng cao: Bỉ ghi 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Bỉ vs Senegal

Bỉ không có sự phục vụ của Zeno Debast vì chấn thương. Dù vậy, HLV Rudi Garcia vẫn còn nhiều phương án chất lượng ở hàng thủ và tuyến giữa.

Courtois nhiều khả năng bắt chính trong khung gỗ. Hàng thủ của Bỉ có thể gồm Castagne, Mechele, Ngoy và De Cuyper. Ở tuyến giữa, Vanaken, De Bruyne và Tielemans là bộ ba quan trọng giúp Quỷ đỏ kiểm soát nhịp chơi.

Trên hàng công, Trossard, Doku và Lukaku nhiều khả năng đá chính. Lukaku giữ vai trò trung phong, Doku tạo đột biến ở biên, còn Trossard có thể di chuyển linh hoạt để hỗ trợ dứt điểm.

Senegal mất Edouard Mendy vì chấn thương. Diaw nhiều khả năng được lựa chọn trong khung thành. Hàng thủ của đại diện châu Phi vẫn có những gương mặt đáng chú ý như Diatta, Seck, Niakhate và Jakobs.

Ở tuyến giữa, Pape Gueye và Idrissa Gueye giúp Senegal tăng khả năng tranh chấp. Trên hàng công, Mane, Sarr, Ndiaye và Camara là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt bằng tốc độ và kỹ thuật.

Phong độ gần đây của Bỉ vs Senegal

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Bỉ Thắng 3, hòa 2 Hàng công bùng nổ ở lượt cuối vòng bảng Senegal Thắng 1, hòa 1, thua 3 Phản công nguy hiểm nhưng thiếu ổn định

Bỉ bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Quỷ đỏ đặc biệt gây chú ý sau màn thắng New Zealand 5-1, kết quả giúp họ lấy ngôi đầu bảng G và bước vào vòng knock-out với tinh thần tốt hơn.

Senegal thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây. Đại diện châu Phi chưa có phong độ thật sự ổn định, nhưng chiến thắng 5-0 trước Iraq cho thấy họ vẫn rất nguy hiểm nếu được chơi đúng sở trường phản công tốc độ.

Kết quả đối đầu Bỉ vs Senegal gần nhất

Bỉ và Senegal không gặp nhau thường xuyên tại các giải đấu lớn. Chính vì vậy, cuộc so tài ở vòng 1/16 World Cup 2026 mang đến nhiều nét mới, khi một đội đại diện cho sự già dơ của bóng đá châu Âu, còn đội kia có tốc độ và thể lực đặc trưng của bóng đá châu Phi.

Nội dung Dữ liệu Lịch sử chạm trán Hai đội từng gặp nhau trong quá khứ Tính chất trận sắp tới Vòng 1/16 World Cup 2026 Điểm đáng chú ý Bỉ nhỉnh hơn về kinh nghiệm, Senegal mạnh ở phản công

Trận đấu tại sân Levi's có thể trở thành bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Bỉ cần chứng minh bản lĩnh của đội đầu bảng, còn Senegal có cơ hội tạo cú sốc nếu tận dụng tốt những thời điểm Quỷ đỏ mất cân bằng.

Đội hình xuất phát Bỉ vs Senegal dự kiến

Đội hình xuất phát Bỉ dự kiến

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Phương án khác: Nếu cần tăng thêm tốc độ ở cuối trận, Bỉ có thể đưa thêm các cầu thủ giàu khả năng bám biên. De Bruyne cũng có thể được kéo thấp hơn để phát động bóng dài cho Lukaku hoặc Doku.

Đội hình xuất phát Senegal dự kiến

Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Camara, Mane; Sarr.

Phương án khác: Senegal có thể tăng quân số ở tuyến giữa nếu muốn giảm sức ép từ De Bruyne và Tielemans. Khi cần bàn thắng, Mane và Sarr nhiều khả năng được đẩy cao hơn để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Bỉ.

Thống kê đáng chú ý Bỉ vs Senegal

Thống kê Dữ liệu Phong độ Bỉ Bất bại 8/10 trận gần nhất Hàng công Bỉ Ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất Tỷ lệ ghi bàn của Bỉ Nổ súng ở 9/10 trận gần đây Hàng thủ Bỉ Giữ sạch lưới 5/10 trận gần nhất Phong độ Senegal Thắng 4/10 trận gần nhất Hàng công Senegal Ghi 18 bàn sau 10 trận Tỷ lệ ghi bàn của Senegal Ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất Bàn thắng 6/10 trận gần nhất của Bỉ có từ 3 bàn trở lên Phạt góc Bỉ đạt 6,1 quả/trận, Senegal đạt 5,5 quả/trận Thẻ vàng Senegal nhận trung bình 2 thẻ/trận, Bỉ nhận 1,3 thẻ/trận Bối cảnh Vòng 1/16 World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Bỉ vs Senegal

Bỉ có lợi thế về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát tuyến giữa và kinh nghiệm thi đấu ở các trận lớn. Nếu De Bruyne có đủ khoảng trống để chuyền bóng, Lukaku, Doku và Trossard sẽ có nhiều cơ hội tạo khác biệt.

Senegal vẫn có cửa gây khó khăn nhờ tốc độ phản công và nền tảng thể lực tốt. Mane, Sarr hoặc Ndiaye có thể khiến hàng thủ Bỉ chịu sức ép nếu đại diện châu Âu dâng cao quá sớm.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ trong hiệp một, trước khi Bỉ tăng tốc ở giai đoạn sau. Với chiều sâu đội hình và bản lĩnh nhỉnh hơn, Quỷ đỏ được kỳ vọng giành vé vào tứ kết.

Dự đoán: Bỉ 2-1 Senegal.