Thể thao 360 Nhận định thắng thua Bồ Đào Nha vs Croatia: Ronaldo tái đấu Modric ở siêu đại chiến knock-out Bồ Đào Nha vs Croatia lúc 6h ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi Cristiano Ronaldo và Luka Modric bước vào màn so tài giàu kinh nghiệm ở sân SoFi.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia hôm nay 3/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 6h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 23h00 GMT ngày 2/7 Địa điểm Sân SoFi, Los Angeles, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Bồ Đào Nha vs Croatia trên hệ thống kênh VTV, nền tảng VTVGo và các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

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Theo lịch phát sóng trong nước, trận Bồ Đào Nha vs Croatia được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và VTVGo. Người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha và Croatia tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng giàu kinh nghiệm, sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn và không thiếu những cá nhân có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Bồ Đào Nha bước vào vòng knock-out sau hành trình không hoàn toàn bằng phẳng tại bảng K. Đội bóng của HLV Roberto Martinez khởi đầu chưa thật sự trơn tru khi bị CHDC Congo cầm hòa, sau đó lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan, trước khi hòa Colombia ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.

Dù chưa duy trì được sự bùng nổ trong cả 3 trận vòng bảng, Bồ Đào Nha vẫn có nền tảng của một đội bóng lớn. Họ sở hữu đội hình dày, nhiều phương án tấn công và các ngôi sao đủ sức tạo khác biệt như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha hay Joao Neves.

Điểm mạnh của Bồ Đào Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển giữa trung lộ và hai biên, đồng thời tạo sức ép bằng những pha tấn công đa dạng. Bruno Fernandes có thể tung ra các đường chuyền quyết định, Bernardo Silva giữ nhịp và kéo bóng, còn Rafael Leao đem đến tốc độ ở hành lang trái.

Cristiano Ronaldo vẫn là điểm đến quan trọng trong vòng cấm. Dù Bồ Đào Nha không còn phụ thuộc tuyệt đối vào Ronaldo như trước, sự hiện diện của anh vẫn giúp đội bóng áo bã trầu có thêm phương án dứt điểm, không chiến và gây áp lực lên cặp trung vệ Croatia.

Croatia đi tiếp theo cách khác. Đội bóng áo ca-rô thua Anh ở trận ra quân bảng L, nhưng sau đó thể hiện bản lĩnh bằng hai chiến thắng quan trọng trước Panama và Ghana. Đây là hình ảnh quen thuộc của Croatia trong các giải đấu lớn: không quá ồn ào, nhưng rất lì lợm khi bước vào thời điểm quyết định.

Luka Modric, Brozovic và Kovacic giúp Croatia có tuyến giữa giàu kinh nghiệm. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội, nhưng có khả năng làm chậm nhịp trận đấu, kéo đối thủ vào thế giằng co rồi chờ cơ hội từ các pha phối hợp hoặc bóng chết.

Điểm đáng chú ý là Croatia thường rất khó bị đánh bại ở những trận knock-out. Đại diện áo ca-rô có khả năng chịu sức ép tốt, không dễ vỡ trận và biết cách kéo nhịp độ xuống khi đối thủ muốn tăng tốc. Đây là thử thách không nhỏ với Bồ Đào Nha, nhất là nếu trận đấu không có bàn thắng sớm.

Về tương quan, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, sức ép biên và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí. Tuy nhiên, Croatia đủ kinh nghiệm để khiến trận đấu trở nên dai dẳng. Nếu Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội ở giai đoạn đầu, họ có thể bị kéo vào một cuộc đấu trí nhiều rủi ro.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Croatia

Thống kê sau 13 trận cho thấy hai đội có hiệu suất ghi bàn khá tương đồng. Bồ Đào Nha ghi 33 bàn, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Croatia cũng ghi 33 bàn sau 13 trận, sở hữu mức trung bình tương tự.

Croatia duy trì khả năng tìm bàn khá đều khi ghi bàn ở 11/13 trận thống kê. Bồ Đào Nha nổ súng ở 10/13 trận, con số đủ tốt để đặt kỳ vọng vào một trận đấu có bàn thắng cho cả hai bên.

Ở chiều phòng ngự, Croatia tạo cảm giác chắc chắn hơn khi chỉ nhận 11 bàn thua sau 13 trận, trung bình 0,85 bàn/trận. Bồ Đào Nha nhận 14 bàn thua, trung bình 1,08 bàn/trận, nhưng trận hòa 0-0 trước Colombia giúp họ có thêm sự tự tin trước vòng loại trực tiếp.

Tính chất knock-out có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng hơn. Bồ Đào Nha có nhiều phương án tấn công, nhưng Croatia đủ kinh nghiệm để giảm tốc độ trận đấu và thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm.

Dự đoán: Không quá 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có lực lượng mạnh nhất. HLV Roberto Martinez nhiều khả năng tiếp tục sử dụng đội hình giàu sức tấn công với Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias chỉ huy hàng thủ, còn Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Cristiano Ronaldo đảm nhận vai trò tạo khác biệt phía trên.

Croatia cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV của đội bóng áo ca-rô có thể đặt niềm tin vào bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Livakovic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic và Kramaric.

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha vs Croatia

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Bồ Đào Nha Thắng 3, hòa 2 Bất bại 5 trận, ghi 10 bàn và thủng lưới 3 lần Croatia Thắng 3, thua 2 Ghi 7 bàn nhưng nhận 8 bàn thua

Bồ Đào Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Roberto Martinez ghi 10 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua, cho thấy sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Croatia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Hàng công vẫn có khả năng ghi bàn, nhưng việc nhận 8 bàn thua trong chuỗi này là dấu hiệu khiến đội bóng áo ca-rô phải thận trọng trước sức ép của Bồ Đào Nha.

Kết quả đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia gần nhất

Bồ Đào Nha có thành tích đối đầu tốt hơn Croatia trong những lần gặp gần đây. Ở 5 cuộc chạm trán gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Nội dung Dữ liệu 5 lần gặp gần nhất Bồ Đào Nha thắng 3, Croatia thắng 1, hòa 1 Bàn thắng của Bồ Đào Nha 11 Bàn thắng của Croatia 7 Bối cảnh trận tới Vòng 1/16 World Cup 2026

Thành tích đối đầu giúp Bồ Đào Nha có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, Croatia là đội rất khó chịu ở các trận loại trực tiếp, nên lợi thế lịch sử không bảo đảm một trận đấu dễ dàng cho Ronaldo và đồng đội.

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Croatia dự kiến

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Phương án khác: Bồ Đào Nha có thể kéo Bernardo Silva vào trung lộ để tăng khả năng kiểm soát bóng. Nếu cần tăng tốc ở cuối trận, Rafael Leao và Nuno Mendes có thể trở thành hướng tấn công chủ lực bên cánh trái.

Đội hình xuất phát Croatia dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Phương án khác: Croatia có thể giảm nhịp trận đấu bằng việc giữ bóng nhiều hơn ở tuyến giữa. Trong thế trận cần bàn thắng, Perisic và Kramaric có thể được đẩy cao để hỗ trợ các pha tấn công trực diện.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Croatia

Thống kê Dữ liệu Hàng công Croatia Ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất Hàng công Bồ Đào Nha Ghi bàn ở 10/13 trận gần nhất Hàng thủ Bồ Đào Nha Giữ sạch lưới 4/13 trận Hàng thủ Croatia Giữ sạch lưới 7/13 trận Phạt góc Bồ Đào Nha 73 quả sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận Phạt góc Croatia 26 quả sau 13 trận, trung bình 2 quả/trận Thẻ vàng Bồ Đào Nha 21 thẻ sau 13 trận, trung bình 1,62 thẻ/trận Thẻ vàng Croatia 12 thẻ sau 13 trận, trung bình 0,92 thẻ/trận Đối đầu gần đây Bồ Đào Nha thắng 3, Croatia thắng 1, hòa 1 trong 5 trận Lượt trận gần nhất Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0, Croatia thắng Ghana 2-1

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia

Croatia là đối thủ rất khó bị đánh bại, nhất là trong các trận đấu cần kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Tuyến giữa với Modric, Brozovic và Kovacic có thể khiến Bồ Đào Nha không dễ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, sức ép biên và khả năng tạo đột biến. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hoặc Rafael Leao đều có thể định đoạt trận đấu trong khoảnh khắc then chốt.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, nhưng Bồ Đào Nha có nhiều cơ sở hơn để thắng sít sao.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.