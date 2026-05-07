Thể thao 360 Nhận định thắng thua Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo đấu Yamal, derby Iberia rực lửa tại World Cup Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Ronaldo và Yamal hứa hẹn tạo nên màn đấu trí căng thẳng tại AT&T Stadium.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha hôm nay 7/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 2h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm AT&T Stadium, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

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Nhận định thắng thua giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với sự tự tin sau màn vượt khó trước Croatia. Đội bóng của HLV Roberto Martinez chưa tạo cảm giác áp đảo trong mọi trận đấu, nhưng lại có bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng tạo khác biệt từ nhiều vị trí.

Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Goncalo Ramos mang đến cho Bồ Đào Nha nhiều phương án tấn công. Khi cần kiểm soát bóng, họ có Bruno và Bernardo để điều tiết. Khi cần tăng tốc, Leao và Nuno Mendes có thể mở ra các pha leo biên nguy hiểm.

Phong độ của Bồ Đào Nha cũng khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo bã trầu thắng 3, hòa 2, ghi 10 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Đây là nền tảng quan trọng trước một trận đấu loại trực tiếp giàu áp lực.

Tây Ban Nha lại bước vào cuộc đối đầu này với hình ảnh rất chắc chắn. La Roja thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần đây, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đáng chú ý hơn, Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào sau 4 trận tại World Cup 2026.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, pressing ngay sau khi mất bóng và đưa trận đấu về nhịp độ quen thuộc. Pedri, Rodri và Fabian Ruiz giúp La Roja giữ được sự chủ động ở tuyến giữa, còn Lamine Yamal mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khu vực trung tuyến. Bồ Đào Nha cần Bruno Fernandes và Bernardo Silva có đủ khoảng trống để nhận bóng, xoay trở và mở hướng tấn công. Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ gây sức ép rất sớm để hạn chế khả năng phát động của bộ đôi này.

Bồ Đào Nha không nhất thiết phải tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của Roberto Martinez có thể chơi thấp hơn, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, rồi tận dụng tốc độ của Leao hoặc những đường chuyền sớm hướng đến Ronaldo và Ramos.

Vấn đề của Bồ Đào Nha là khả năng thoát pressing. Nếu để Tây Ban Nha liên tục thu hồi bóng gần vòng cấm, Diogo Costa cùng hàng thủ sẽ phải chịu sức ép lớn. Ngược lại, nếu vượt qua được lớp pressing đầu tiên, Bồ Đào Nha có thể khai thác khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên của La Roja.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về sự ổn định và tổ chức. Bồ Đào Nha lại có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, đủ sức định đoạt trận đấu từ một tình huống cố định, một pha chuyển trạng thái hoặc khoảnh khắc cá nhân.

Đây khó là trận đấu một chiều. Với tính chất của derby bán đảo Iberia và vòng knock-out World Cup, khác biệt có thể chỉ đến từ một sai lầm nhỏ, một pha xử lý của Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hoặc Lamine Yamal.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Đội bóng của Roberto Martinez thực hiện trung bình 18,38 cú sút mỗi trận, cho thấy khả năng tạo sức ép khá đều.

Tuy nhiên, hiệu quả tấn công của Bồ Đào Nha chưa phải lúc nào cũng ổn định. Ngoài chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, họ từng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu những đội bóng phòng ngự có tổ chức như Colombia hay Croatia.

Tây Ban Nha có thông số nhỉnh hơn với 37 bàn sau 13 trận, trung bình 2,85 bàn/trận. La Roja tung ra gần 20 cú sút mỗi trận, trong đó 74% số pha dứt điểm đến từ trong vòng cấm.

Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở hàng thủ. Đội bóng này chưa thủng lưới sau 4 trận tại World Cup 2026 và giữ sạch lưới 8/13 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự chặt chẽ. 4/5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tối đa 2 bàn sau 90 phút.

Với tính chất loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng. Trận đấu được dự đoán có khoảng 2 đến 3 bàn thắng.

Dự đoán: Không quá 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha có lực lượng mạnh nhất. HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sử dụng các trụ cột như Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha và Ruben Dias.

Tây Ban Nha không có Nico Williams và Yeremy Pino do chấn thương. HLV La Roja vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng với Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, Rodri và Fabian Ruiz.

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Bồ Đào Nha Thắng 3, hòa 2 Ghi 10 bàn, nhận 3 bàn thua Tây Ban Nha Thắng 4, hòa 1 Ghi 11 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần

Bồ Đào Nha bất bại 5 trận gần nhất. Đội bóng của Roberto Martinez không phải lúc nào cũng thắng dễ, nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh trong các thời điểm khó khăn.

Tây Ban Nha có phong độ ổn định hơn. La Roja thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời giữ được sự chắc chắn đáng kể ở hàng phòng ngự.

Kết quả đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha gần nhất

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút, còn 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Bồ Đào Nha thắng cuộc đối đầu gần nhất trên loạt sút luân lưu.

Xét toàn bộ lịch sử, hai đội đã gặp nhau 41 lần. Tây Ban Nha thắng 18 trận, Bồ Đào Nha thắng 7 trận và có 16 trận hòa.

Thống kê đối đầu Dữ liệu Tổng số lần gặp nhau 41 Tây Ban Nha thắng 18 Bồ Đào Nha thắng 7 Hòa 16 5 trận gần nhất Tây Ban Nha thắng 1, hòa 4 sau 90 phút Ghi chú Bồ Đào Nha thắng cuộc gặp gần nhất trên loạt luân lưu

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha dự kiến

Bồ Đào Nha dự kiến

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Phương án khác: Bồ Đào Nha có thể dùng Goncalo Ramos nếu cần thêm sức ép trong vòng cấm. Khi muốn tăng tốc ở biên, Rafael Leao và Nuno Mendes sẽ là hướng tấn công quan trọng.

Tây Ban Nha dự kiến

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Phương án khác: Tây Ban Nha có thể đẩy Dani Olmo vào khu vực giữa các tuyến để tạo thêm đột biến. Yamal vẫn là mũi khoan quan trọng bên cánh phải.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Thống kê Dữ liệu Phong độ Bồ Đào Nha Bất bại 5 trận gần nhất Hàng công Bồ Đào Nha Ghi 10 bàn trong 5 trận Hàng thủ Bồ Đào Nha Nhận 3 bàn thua trong 5 trận Phong độ Tây Ban Nha Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận Hàng công Tây Ban Nha Ghi 11 bàn trong 5 trận Hàng thủ Tây Ban Nha Chỉ nhận 1 bàn thua trong 5 trận World Cup 2026 Tây Ban Nha chưa thủng lưới sau 4 trận Hàng thủ Tây Ban Nha Giữ sạch lưới 8/13 trận Đối đầu gần nhất 4/5 trận gần nhất có tối đa 2 bàn sau 90 phút Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha thắng 18/41 trận Ghi chú Bồ Đào Nha thắng cuộc gặp gần nhất trên chấm luân lưu

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha có bản lĩnh, chiều sâu đội hình và nhiều cầu thủ đủ sức tạo khác biệt. Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Leao là những mũi tấn công có thể khiến Tây Ban Nha gặp khó.

Tây Ban Nha lại nhỉnh hơn về sự ổn định, khả năng kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn từ đầu giải. Nếu La Roja duy trì được cường độ pressing, Bồ Đào Nha sẽ phải phòng ngự trong nhiều thời điểm.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, nhưng Tây Ban Nha có thể tạo ra khác biệt nhờ khả năng kiểm soát trung tuyến và sự bùng nổ của Yamal.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.