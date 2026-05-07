Thể thao 360 Nhận định thắng thua Brazil vs Na Uy: Vinicius đối đầu Haaland, Selecao chờ phá dớp lịch sử Brazil vs Na Uy lúc 3h00 ngày 06/07 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Selecao được đánh giá nhỉnh hơn nhưng phải đối mặt cái dớp chưa từng thắng đối thủ Bắc Âu.

Thông tin trận đấu Brazil vs Na Uy hôm nay 06/07/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Brazil vs Na Uy Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 3h00 ngày 06/07/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Meadowlands Stadium, East Rutherford, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

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Nhận định thắng thua giữa Brazil vs Na Uy

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế của đội bóng được đánh giá cao hơn. Selecao đứng đầu bảng C sau trận hòa Morocco 1-1, cùng hai chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland, trước khi ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16.

Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Brazil chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ không còn quá phụ thuộc vào các pha xử lý cá nhân, mà ưu tiên kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và tăng tốc ở những thời điểm cần thiết.

Điểm mạnh lớn nhất của Brazil vẫn nằm ở chất lượng hàng công. Vinicius Junior là mũi khoan nguy hiểm bên cánh trái, Neymar mang đến khả năng sáng tạo ở khu vực trung lộ, còn Matheus Cunha có thể tạo áp lực bằng các pha di chuyển rộng. Khi Lucas Paqueta vắng mặt, vai trò kết nối của Bruno Guimaraes và Casemiro càng quan trọng hơn.

Brazil ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Hàng thủ Selecao cũng giữ sạch lưới 5/9 trận thuộc giai đoạn thống kê, con số cho thấy sự chắc chắn đáng kể trước khi bước vào vòng knock-out.

Dù vậy, Na Uy không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Âu ghi tới 10 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Iraq, 3-2 trước Senegal và 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16.

Erling Haaland là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Na Uy. Tiền đạo này đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026, luôn tạo sức ép cực lớn bằng khả năng chạy chỗ, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm. Bên cạnh Haaland, Alexander Sorloth, Antonio Nusa và Martin Odegaard giúp Na Uy có thêm tốc độ, sức mạnh và khả năng mở khóa hàng thủ đối phương.

Điểm đáng lo với Na Uy nằm ở hàng phòng ngự. Đội bóng Bắc Âu đã thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất và chưa giữ sạch lưới trận nào trong chuỗi này. Trước những cầu thủ giàu tốc độ như Vinicius, Neymar hay Rayan, khoảng trống sau lưng hàng thủ có thể trở thành vấn đề lớn.

Lịch sử đối đầu cũng khiến trận đấu này có thêm sức hút. Brazil chưa từng thắng Na Uy sau 4 lần chạm trán, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Đáng nhớ nhất là trận thua 1-2 của Selecao trước Na Uy tại World Cup 1998.

Về thế trận, Brazil nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, kéo giãn đội hình Na Uy bằng những pha lên bóng ở hai biên. Na Uy có thể chơi thấp, chờ cơ hội phản công nhanh và tìm Haaland bằng các đường chuyền trực diện.

Brazil có nhiều cơ sở để đi tiếp nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm ở vòng knock-out và khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Ancelotti. Tuy nhiên, Selecao cần hạn chế tối đa các pha mất bóng ở trung tuyến, bởi Na Uy đủ tốc độ và sức mạnh để trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.

Dự đoán số bàn thắng Brazil vs Na Uy

Brazil ghi 14 bàn sau 9 trận thuộc giai đoạn thống kê, trung bình 1,56 bàn/trận. Selecao không phải đội có hiệu suất quá bùng nổ, nhưng vẫn duy trì sự ổn định khi ghi bàn trong 7/9 trận và nổ súng ở cả 5 lần ra sân gần nhất.

Hàng thủ Brazil cũng có thông số tích cực khi chỉ nhận trung bình 0,78 bàn thua/trận. Trong 5 trận gần đây, Alisson cùng các đồng đội chỉ để lọt lưới 3 lần.

Na Uy lại có hàng công rất đáng gờm với 45 bàn sau 11 trận, trung bình 4,09 bàn/trận. Đội bóng Bắc Âu ghi bàn trong cả 11 lần ra sân gần nhất, đồng thời có 10/11 trận xuất hiện ít nhất 3 bàn.

Dù vậy, hàng thủ Na Uy chưa mang lại sự yên tâm. Đại diện Bắc Âu đã nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất và chưa có trận nào giữ sạch lưới.

Brazil khó giữ sạch lưới nếu Haaland tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, nhưng Selecao có đủ chất lượng để khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Na Uy.

Dự đoán: Trên 2,5 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil không có Lucas Paqueta do chấn thương và cầu thủ này dự kiến nghỉ khoảng 4 tuần. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng, khiến HLV Carlo Ancelotti có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Rayan, Neymar, Vinicius và Matheus Cunha trên hàng công.

Na Uy có lực lượng mạnh nhất. HLV của đội bóng Bắc Âu có thể sử dụng đầy đủ các trụ cột như Odegaard, Nusa, Sorloth và Haaland cho trận đấu quan trọng tại vòng 1/8.

Phong độ gần đây của Brazil vs Na Uy

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Brazil Thắng 4, hòa 1 Ghi 11 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần Na Uy Thắng 3, hòa 1, thua 1 Ghi 11 bàn nhưng nhận 9 bàn thua

Brazil đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Selecao chơi chắc chắn hơn dưới thời Ancelotti, đồng thời vẫn duy trì sức ép tốt ở tuyến trên.

Na Uy cũng sở hữu hàng công rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần đây cho thấy đại diện Bắc Âu vẫn còn nhiều khoảng trống ở hàng thủ.

Kết quả đối đầu Brazil vs Na Uy gần nhất

Brazil và Na Uy đã gặp nhau 4 lần trong lịch sử. Na Uy thắng 2, hòa 2 và chưa từng để thua Selecao.

Thành tích đối đầu Dữ liệu Số lần gặp nhau 4 Brazil thắng 0 Na Uy thắng 2 Hòa 2 Trận đáng nhớ Na Uy thắng Brazil 2-1 tại World Cup 1998

Cái dớp chưa từng thắng Na Uy là chi tiết khiến trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 thêm đáng chú ý. Với Brazil, đây là cơ hội để Selecao xóa đi ký ức khó chịu trong lịch sử đối đầu.

Đội hình xuất phát Brazil vs Na Uy dự kiến

Brazil dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Phương án khác: Nếu cần thêm tốc độ ở biên phải, Brazil có thể điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Neymar cũng có thể lùi sâu hơn để hỗ trợ luân chuyển bóng khi Na Uy phòng ngự số đông.

Na Uy dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Phương án khác: Na Uy có thể kéo đội hình thấp hơn, để Odegaard giữ vai trò phát động phản công. Sorloth và Haaland là hai điểm đến quan trọng trong các pha bóng dài.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Na Uy

Thống kê Dữ liệu Phong độ Brazil Bất bại 5 trận gần nhất Hàng công Brazil Ghi 11 bàn trong 5 trận gần đây Hàng thủ Brazil Chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận Phong độ Na Uy Thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Na Uy Ghi bàn trong 11 trận liên tiếp Hàng thủ Na Uy Nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất Ngôi sao Na Uy Haaland ghi 5 bàn tại World Cup 2026 Kiểm soát bóng Brazil 56%, Na Uy 54% Chuyền chính xác Hai đội cùng đạt 88% Đối đầu Na Uy bất bại cả 4 lần gặp Brazil World Cup Brazil từng thua Na Uy 1-2 tại World Cup 1998 Kỷ luật Brazil chưa nhận thẻ đỏ trong 9 trận thuộc giai đoạn thống kê

Dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy

Brazil có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Nếu Vinicius và Neymar có đủ khoảng trống, hàng thủ Na Uy sẽ phải chịu sức ép lớn trong nhiều thời điểm.

Na Uy vẫn có cơ sở để gây khó khăn nhờ Haaland, Odegaard, Nusa và Sorloth. Đại diện Bắc Âu đủ khả năng ghi bàn nếu Brazil để lộ khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự.

Trận đấu nhiều khả năng không dễ cho Selecao, nhất là khi cái dớp đối đầu vẫn là áp lực đáng kể. Dù vậy, Brazil vẫn nhỉnh hơn ở chiều sâu đội hình và bản lĩnh tại vòng loại trực tiếp.

Dự đoán: Brazil 2-1 Na Uy.