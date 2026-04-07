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    Nhận định thắng thua Canada vs Morocco: Davies đối đầu Hakimi, chờ kỳ tích vòng 1/8 World Cup 2026

    Văn Khoa 04/07/2026 09:04

    Canada vs Morocco lúc 0h00 ngày 5/7 mở màn vòng 1/8 World Cup 2026, nơi đại diện CONCACAF tiếp tục hành trình lịch sử còn Morocco mang theo khí thế sau màn hạ Hà Lan trên chấm luân lưu.

    Thông tin trận đấu Canada vs Morocco hôm nay 5/7/2026

    Nội dungThông tin
    Trận đấuCanada vs Morocco
    Giải đấuWorld Cup 2026
    Vòng đấuVòng 1/8
    Thời gian0h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam
    Địa điểmSân vận động NRG Stadium, Houston, Mỹ
    Kênh trực tiếpVTV3, VTV6, VTV9

    Link xem trực tiếp Canada vs Morocco

    Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Canada vs Morocco trên hệ thống kênh VTV, trong đó có VTV3, VTV6, VTV9 và nền tảng VTVGo.

    Link xem trực tiếp chính thức: https://vtvgo.vn/

    Theo lịch phát sóng trong nước, trận Canada vs Morocco được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVGo. Người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng không ổn định.

    Nhận định thắng thua giữa Canada vs Morocco

    Canada đang viết nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026. Sau khi vượt qua vòng bảng, đội bóng của HLV Jesse Marsch tiếp tục đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

    Điểm mạnh lớn nhất của Canada nằm ở tốc độ và khả năng chuyển trạng thái. Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan hay Liam Millar đều có thể tạo đột biến khi đội bóng Bắc Mỹ đoạt lại bóng và mở ra khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

    Canada không phải đội kiểm soát thế trận quá áp đảo, nhưng họ rất nguy hiểm khi có không gian. Lối chơi pressing cường độ cao của Jesse Marsch giúp đại diện CONCACAF tạo sức ép ở khu vực giữa sân, buộc đối thủ mắc sai lầm rồi lập tức đưa bóng lên phía trước.

    Bên kia chiến tuyến, Morocco bước vào vòng 1/8 với tinh thần rất cao. Đại diện châu Phi vừa cầm hòa Hà Lan 1-1 sau 120 phút, trước khi thắng 3-2 trên chấm luân lưu để giành vé đi tiếp. Đây là trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực, nhưng cũng giúp Morocco chứng minh bản lĩnh ở những thời điểm căng thẳng nhất.

    Sức mạnh của Morocco vẫn nằm ở hệ thống phòng ngự giàu kỷ luật. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yassine Bounou và các trung vệ phía trước khung thành tạo nên lớp chắn có kinh nghiệm, biết cách giữ cự ly và giảm nhịp tấn công của đối thủ.

    Về thế trận, Canada nhiều khả năng nhập cuộc với tốc độ cao, cố gắng khai thác hành lang trái của Davies và các pha di chuyển của Jonathan David. Nếu đội bóng Bắc Mỹ có bàn thắng sớm, trận đấu có thể mở ra theo hướng rất khó lường.

    Morocco lại phù hợp với kiểu trận đấu giằng co. Đại diện châu Phi có thể chơi thấp, kéo Canada vào các pha tranh chấp ở giữa sân rồi phản công bằng tốc độ của Hakimi, Brahim Diaz, El Khannous hoặc Saibari. Kinh nghiệm ở các trận loại trực tiếp là lợi thế đáng kể của Morocco.

    Cặp đấu này được đánh giá cân bằng. Canada có lợi thế về nền tảng thể lực sau khi không phải đá 120 phút ở vòng trước, còn Morocco sở hữu bản lĩnh và sự lì lợm đã được kiểm chứng trước Hà Lan. Chỉ một khoảnh khắc bùng nổ của Davies, Hakimi hoặc Jonathan David cũng có thể quyết định số phận trận đấu.

    Dù Canada đang có hành trình đầy cảm hứng, Morocco vẫn nhỉnh hơn ở kinh nghiệm xử lý áp lực. Đại diện châu Phi từng quen với các trận cầu căng thẳng tại World Cup và có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trong thời điểm quyết định.

    Dự đoán số bàn thắng Canada vs Morocco

    Canada ghi 12 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận. Đội bóng Bắc Mỹ có 8 trận ghi bàn trong chuỗi này, đồng thời chỉ tịt ngòi 2 trận. Đây là con số cho thấy Canada vẫn duy trì được sự ổn định trên hàng công.

    Hàng thủ Canada cũng chơi khá chắc khi chỉ nhận 7 bàn thua trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới 5 trận. Tuy nhiên, trước một Morocco có nhiều cầu thủ phản công tốc độ, nguy cơ thủng lưới vẫn rất rõ ràng.

    Morocco ghi 19 bàn sau 10 trận gần đây, đạt trung bình 1,9 bàn/trận. Đại diện châu Phi ghi bàn ở 9/10 trận, đồng thời chỉ nhận 8 bàn thua. Khả năng công thủ cân bằng là lý do khiến Morocco được đánh giá rất khó chịu.

    Với tính chất loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng không nhập cuộc quá mạo hiểm. Canada cần thận trọng trước tốc độ phản công của Morocco, còn đại diện châu Phi cũng phải phân phối sức sau trận đấu kéo dài 120 phút với Hà Lan.

    Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

    Khả năng cao: Hai đội cùng ghi bàn.

    Thông tin lực lượng Canada vs Morocco

    Canada không có sự phục vụ của Ismaël Koné vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng chú ý ở tuyến giữa, nhưng HLV Jesse Marsch vẫn còn những phương án giàu năng lượng như Eustáquio, Buchanan, Saliba và Millar.

    Trên hàng công, Jonathan David tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Bên cạnh đó, Alphonso Davies vẫn giữ vai trò quan trọng trong các pha lên bóng tốc độ, đặc biệt khi Canada cần khai thác khoảng trống ở hai biên.

    Morocco có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Yassine Bounou nhiều khả năng tiếp tục bắt chính, trong khi Hakimi và Mazraoui là hai điểm tựa ở hành lang biên.

    Ở phía trên, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannous và Saibari giúp Morocco có nhiều phương án triển khai bóng. Đại diện châu Phi có thể chơi linh hoạt giữa phòng ngự chắc và phản công nhanh.

    Phong độ gần đây của Canada vs Morocco

    Đội tuyểnPhong độ 5 trận gần nhấtGhi chú
    CanadaThắng 2, hòa 2, thua 1Lối chơi tốc độ, tinh thần đang lên cao
    MoroccoThắng 3, hòa 2Bất bại 5 trận liên tiếp, vừa vượt qua Hà Lan

    Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Thành tích này không quá áp đảo, nhưng đội bóng Bắc Mỹ đang có sự tự tin lớn sau khi lần đầu vào vòng 1/8 World Cup.

    Morocco bất bại 5 trận gần đây với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đại diện châu Phi còn vừa vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu, kết quả giúp thầy trò Mohamed Ouahbi có thêm cú hích tinh thần lớn.

    Kết quả đối đầu Canada vs Morocco gần nhất

    Canada và Morocco từng gặp nhau 2 lần trước đây. Morocco chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 2 trận.

    Trận đấuThành tích
    Canada vs MoroccoMorocco thắng cả 2 lần đối đầu trước đây

    Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Morocco, nhưng trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 có bối cảnh rất khác. Canada đang có hành trình lịch sử, trong khi Morocco phải chứng minh bản lĩnh sau trận đấu mất nhiều sức trước Hà Lan.

    Đội hình xuất phát Canada vs Morocco dự kiến

    Đội hình xuất phát Canada dự kiến:

    Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Eustáquio, Buchanan, Millar, Saliba; David, Oluwaseyi.

    Phương án khác: Canada có thể kéo Davies lên cao hơn trong một số thời điểm để tăng tốc độ ở hành lang trái. Nếu cần bàn thắng, HLV Jesse Marsch nhiều khả năng đẩy Jonathan David chơi gần vòng cấm hơn.

    Đội hình xuất phát Morocco dự kiến:

    Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari.

    Phương án khác: Morocco có thể tăng thêm quân số ở tuyến giữa nếu muốn giảm nhịp pressing của Canada. Khi cần chuyển trạng thái nhanh, Hakimi và Mazraoui vẫn là hai hướng lên bóng quan trọng.

    Thống kê đáng chú ý Canada vs Morocco

    Thống kêDữ liệu
    Bối cảnhTrận mở màn vòng 1/8 World Cup 2026
    CanadaLần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup
    Phong độ CanadaThắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất
    Hàng thủ CanadaGiữ sạch lưới 2/4 trận gần đây
    MoroccoBất bại 5 trận liên tiếp
    Trận gần nhất của MoroccoThắng Hà Lan 3-2 trên luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút
    Hàng công CanadaGhi 12 bàn sau 10 trận gần nhất
    Hàng công MoroccoGhi 19 bàn sau 10 trận gần nhất
    Phạt góc CanadaTrung bình 5,7 quả/trận
    Phạt góc MoroccoTrung bình 5,5 quả/trận
    Thẻ vàng CanadaTrung bình 1,6 thẻ/trận
    Thẻ vàng MoroccoTrung bình 2 thẻ/trận
    Đối đầuMorocco thắng cả 2 lần gặp Canada trước đây

    Dự đoán tỷ số Canada vs Morocco

    Canada có tốc độ, tinh thần tốt và lợi thế thể lực. Nếu Davies, Buchanan hoặc Jonathan David tận dụng tốt khoảng trống, đại diện CONCACAF hoàn toàn có thể khiến Morocco gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, Morocco nhỉnh hơn ở bản lĩnh trận lớn. Chiến thắng trước Hà Lan sau loạt luân lưu cho thấy đại diện châu Phi đủ lạnh lùng để vượt qua áp lực trong các trận đấu loại trực tiếp.

    Trận đấu nhiều khả năng diễn ra căng thẳng, có bàn thắng cho cả hai đội nhưng không quá cởi mở. Morocco được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm, khả năng phòng ngự và chất lượng trong các pha chuyển trạng thái.

    Dự đoán: Canada 1-2 Morocco.

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        Nhận định thắng thua Canada vs Morocco: Davies đối đầu Hakimi, chờ kỳ tích vòng 1/8 World Cup 2026
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